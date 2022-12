Von Kathrin Müller-Lancé

Vor einem "Bürgerkrieg" hatte die Bürgermeisterin des schicken 8. Arrondissements, in dem die Champs-Élysées liegt, im Vorfeld gewarnt. Noch vor dem Anpfiff hatten zahlreiche Läden und Restaurants in der Nähe ihre Türen verriegelt und die Rollläden runtergelassen, mehr als 2000 Polizisten wurden allein in Paris mobilisiert. Das Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Marokko war schon im Vorfeld ein historisches.

Als der Schiedsrichter auf der Leinwand zum letzten Mal pfeift, klatschen die Leute in der Pizzeria in der Seitenstraße der Champs-Élysées. Der Ton des Spiels wird hier selbst in der Toilette übertragen, hinter der Eingangstür hängen Fotos vom Wirt, mit Luciano Pavarotti, aber auch mit Kylian Mbappé. Jetzt, um 21 Uhr 57 ist also klar: Frankreich hat 2:0 gewonnen, les Bleus stehen im Finale der Weltmeisterschaft in Katar.

"Wir sind gekommen, um zu feiern"

Einer der Gäste jubelt im blauen Griezmann-Trikot, eine junge Frau am Tisch weiter hinten hat sich eine rote Fahne mit grünem Stern um die Schultern geknotet, die marokkanische Flagge. "Mein Herz war heute Abend geteilt", sagt Inès Decosta, 17. "Ich bin enttäuscht, dass Marokko raus ist, aber ich freue mich auch für Frankreich." Decosta hat zwei Staatsbürgerschaften, ihre Mutter kommt aus Marokko, ihr Vater aus Frankreich. Hat sie Angst, dass das Ganze hier heute Abend noch eskaliert? "Es gibt immer Leute, die Lust haben, etwas kaputtzumachen. Wir sind gekommen, um zu feiern."

Nach dem Sieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale waren am vergangenen Wochenende im Großraum Paris mehr als 100 randalierende Fans festgenommen worden. Die Angst vor Ausschreitungen war auch diesmal groß. Frankreich gegen Marokko, das ist schließlich mehr als ein Fußballspiel. Schon seit Tagen kennen die französischen Medien kaum noch ein anderes Thema. "In den Museen fehlt dieser Teil der Geschichte, am Mittwochabend wird er in Katar in einem historischen Spiel omnipräsent sein", schrieb der französische Historiker Pascal Blanchard diese Woche in der Zeitung Libération.

Marokko stellt die größte Gruppe von ausländischen Studierenden in Frankreich

Mehr als vier Jahrzehnte lang war Marokko französisches Protektorat, auch seit der marokkanischen Unabhängigkeit 1956 sind beide Länder eng miteinander verbunden. Aus Marokko kommt nach Algerien die zweitgrößte Gruppe von Einwanderern in Frankreich und die größte Gruppe von ausländischen Studierenden.

In der vergangenen Zeit waren die Beziehungen zwischen beiden Ländern abgekühlt. Vor einem Jahr entschied Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Anzahl der Visa für Marokkaner zu senken. Er wollte das Land so dazu zwingen, irreguläre Geflüchtete zurückzunehmen. Kurz zuvor war im Rahmen der "Pegasus-Affäre" bekannt geworden, dass eine marokkanische Behörde offenbar zahlreiche Politiker abgehört hatte, darunter auch Macron.

Vor dem Halbfinalspiel in dieser Woche heizte die französische Rechte die Stimmung ordentlich an, der rechtsnationale Éric Zemmour durfte sich im französischen Fernsehen darüber beschweren, dass marokkanische Fans überhaupt in Frankreich feiern. "Wie würden die Marokkaner reagieren, wenn tausende Franzosen ihren Sieg in Marrakesch feiern würden?" Auf dem rechten Sender CNews fürchtete man eine "Revanche für den Kolonialismus".

"Die Medien machen aus diesem Spiel, was sie wollen", sagt die 23-Jährige Yasmine Voumaz. Auch sie hat sich eine marokkanische Flagge um die Schultern gehängt, ihre Freundin, gebürtige Algerierin, hat sich die Frankreich-Farben ins Gesicht gemalt. Beide sind genervt von den aufgeheizten Debatten im Vorfeld. "Wir haben das Spiel in einer Kneipe zusammen mit Franzosen geguckt und sie am Ende beglückwünscht", erzählt Voumaz.

"Natürlich gibt es Leute, die nicht nur zum Feiern kommen"

Es ist jetzt 22 Uhr 30, draußen auf der Champs-Elysées zieht die Stimmung langsam an. Die Masse schiebt sich Richtung Triumphbogen. Autos hupen, Feuerwerke krachen am Himmel. Am Horizont der rote Rauch von bengalischem Feuer. "Ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach mal wieder, in Zeiten von Krieg und Energiekrise", sagt Florian Frier, 27. Er hat sich in eine Frankreich-Flagge gewickelt, er kommt aus Paris. Ein paar Meter hinter ihm steht Amine Bouguila, 22, Handwerker. Er ist mit einer Gruppe von Freunden aus der Vorstadt gekommen, Franzosen und Marokkaner, sie haben das Spiel auf dem Handy im Auto geguckt. Auf die Frage, ob er Angst vor Ausschreitungen hat, antwortet Bouguila: "Natürlich gibt es Leute, die nicht nur zum Feiern kommen."

An diesem Abend bleibt es trotzdem überwiegend friedlich auf der Champs-Élysées. Die Polizei meldet zunächst keine Festnahmen und keine größeren Sachschäden. Französische Medien berichten über kurzzeitig angespannte Situationen in anderen französischen Städten wie Montpellier und Lyon.

Frankreichs Präsident Macron, der das Spiel nicht von Paris aus, sondern im Stadion in Doha verfolgt hatte, twittert nach dem Spiel ein Foto, auf dem sich der französische Spieler Kilian Mbappé und der Marokkaner Achraf Hakimi nach dem Spiel umarmen. "An unsere marokkanischen Freunde: [...] Ihr habt Fußballgeschichte geschrieben."

Nach all der Symbolik der vergangenen Tage kehrt an diesem Donnerstag schon wieder die politische Realität in die französisch-marokkanischen Beziehungen ein. Wie bereits vor dem Halbfinalspiel geplant reist Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna nach Rabat, um einen Staatsbesuch Macrons in Marokko vorzubereiten. Die Geschichte geht weiter.