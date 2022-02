Olympia in Peking: Hochpolitische Spiele

Die Winterspiele sind gestartet. Neben den sportlichen Leistungen geht es in China vor allem um Corona, Menschenrechte und Klimaschutz. Welche Schlüsse lassen sich bisher ziehen?

Von Anna Dreher, Barbara Klimke und Volker Kreisl

Von 4. bis 20. Februar finden die Olympischen Spiele in Peking statt. Wo eigentlich der Sport im Mittelpunkt stehen sollte, ist Olympia wieder hochpolitisch. Es geht um Menschenrechte, Meinungsfreiheit, aber auch um Umweltfragen und den Einfluss der Coronavirus-Pandemie.

Wie also sind die Atmosphäre und die Bedingungen bei diesen Winterspielen? Wie viel bleibt vom olympischen Geist übrig? Und wie gehen Athletinnen und Athleten mit all dem um? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in der neuen Folge von "Und nun Sport" mit der aus Peking zugeschalteten Barbara Klimke und mit Volker Kreisl.

