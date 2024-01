In das Bedauern um seine Entscheidung mischen sich nun die Überlegungen um seine Zukunft. Wie lange wird seine Auszeit andauern? Hört er wirklich ganz auf? Kehrt er nach einer Pause vielleicht in die Bundesliga zurück? Oder wird er sogar Bundestrainer?

In dieser Folge von "Und nun zum Sport" spricht spricht Moderatorin Anna Dreher mit DFB-Reporter Philipp Selldorf und England-Korrespondent Sven Haist über Klopps Enwicklung als Trainer in England und sein Wirken in Liverpool, über die Hintergründe von Klopps Entscheidung und die Auswirkung auf den Trainermarkt.

Sie finden den Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.