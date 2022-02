Equal Pay im Sport:"Ein monumentaler Schritt vorwärts"

Von Anna Dreher und Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das amerikanische Fußballnationalteam der Frauen hatte sich für Good Morning America entschieden, um diese doch sehr besondere Nachricht zu besprechen. Die TV-Sendung wird seit 1975 werktags jeden Morgen aus den Times Square Studios in New York übertragen und garantiert seit jeher höchste Aufmerksamkeit - wegen der 3,4 Millionen Live-Zuschauer, aber auch wegen der Relevanz: Was bei Good Morning America besprochen wird, darüber reden die Amerikaner den ganzen Tag, und am Dienstag sprachen sie über: Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.