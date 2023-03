Mit 41 Jahren steht Fernando Alonso in Bahrain plötzlich wieder auf dem Formel-1-Podium. Sein Rennstall Aston Martin hat in kurzer Zeit enorme Fortschritte erzielt - und der zweimalige Weltmeister fährt wie früher.

Von Elmar Brümmer und Philipp Schneider, Sakhir

War es überhaupt ein Scherz? Am Ende dieses Wochenendes in Bahrain, an dem Fernando Alonso die Welt in Staunen versetzt hat, fragt man sich, ob er nicht vielleicht doch die Wahrheit gesagt hat. Er wurde nämlich vor dem Großen Preis gefragt, wie lange er noch Rennen fahren mag. "Ich weiß nicht, acht oder zehn Jahre", hatte Alonso geantwortet. Dabei schaute er sehr ernst. Und erwartete im Stile aller großen Komiker regungslos die erwartbare Reaktion des Publikums.