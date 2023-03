Wieder ein goldener Abschluss? Max Verstappen will seine Weltmeistertauglichkeit in dieser Saison zum dritten Mal beweisen.

Von Elmar Brümmer, Sakhir

Kräftig und huldvoll, als sei er der wahre Regent des Königreichs Bahrain, hebt Max Verstappen hoch über der Hauptstadt Manama die behandschuhte rechte Hand. Die Geste des Weltmeisters ist unmissverständlich und nicht zu übersehen. Sie krönt ein mächtiges Transparent, das mit seinen gut 170 Metern Länge den Almoayyed Tower heruntergerollt wurde, Bahrains einzigen richtigen Wolkenkratzer.

Ein paar Stockwerke weiter unten finden sich auch die Konterfeis von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. So wird zugleich die Sehnsucht nach einer möglichst spektakulären Saison auf dem Banner formuliert: Die Formel 1 sehnt sich bei der an diesem Sonntag (16 Uhr, MEZ, leider nicht im Free-TV) startenden Sause einen Dreikampf herbei. Was nach dem am Ende ermüdenden Durchmarsch des Niederländers Verstappen im vergangenen Rennjahr nachvollziehbar ist. Sportlich - aber auch finanziell.

Die Flut von Meldungen über neue Fernsehverträge oder Hauptsponsoren, bei den zehn Rennställen und auch bei der Formel-1-Organisation selbst, hat in den vergangenen Wochen sogar noch die Bulletins mit den (vor Saisonbeginn üblicherweise nichtssagenden) Absichtserklärungen getoppt. Und so, wie zu Wochenanfang ein gewaltiger Sturm mit 127,8 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord über dem Golfstaat Bahrain aufgestellt hat, so jagt sich die Königsklasse jetzt selbst um die Welt - von Boom zu Boom.

Der vor sechs Jahren vom damals neuen Besitzer Liberty Media aus dem Fahrerlager gejagte Bernie Ecclestone mag zwar in der neuen TV-Dokuserie Lucky noch einmal fröhliche Urstände feiern, aber die von allen zunächst kritisch beäugten Hollywood-Manager haben seither ganze Arbeit geleistet. Trug Ecclestone noch den aus Federico Fellinis Film La Strada entlehnten Ehrentitel "Zampano", gehören die nordamerikanischen Motorsportbeauftragten eindeutig in die Kategorie von Oliver Stones Wall-Street-Raubtier Gordon Gekko.

Ihr mit der Netflix-Serie Drive to survive (der Name ist wortwörtlich zu begreifen) begonnener Beutezug hat sich zu einem eigenen Social-Media-Imperium ausgewachsen, das auf allen Kanälen und mit eigenen Plattformen wie dem eigenen content hub namens F1 unlocked zum bewährten Zubringer geworden ist. Zusammen addiert sich die Gefolgschaft auf über 60 Millionen Follower. Das seit ihrem Debüt 1950 ewigjunge Versprechen der Königsklasse, ein letztes Reservoir der Unvernunft zu sein, verfängt in der digitalen Generation noch besser als bei den Babyboomern - und neuerdings auch zunehmend bei weiblichen Sportfans.

Die vier Rennen im arabischen Raum nehmen immer noch die Rolle als wichtigster Geldgeber ein

Die Formel 1 wächst und gedeiht - und man fragt sich, wo das noch enden wird, wenn der vorletzte WM-Lauf am Samstag vor Thanksgiving über den berühmten Strip von Las Vegas rasen wird, wo die Formel-1-Besitzer sogar einen ganzen Straßenblock gekauft haben, den sie nun zum Luxus-Fahrerlager umbauen lassen. Selbst die opulente Boxenanlage am Bahrain International Circuit, mit etwas Charme und ein bisschen Gold, muss dagegen wie ein armer Verwandter wirken.

Wobei die inzwischen vier Rennen im arabischen Raum immer noch die Rolle als wichtigster Geldgeber einnehmen - finanziell gesehen sind sie bedeutender als die mittlerweile fünf WM-Läufe auf dem nordamerikanischen Kontinent. Miami, Austin und Las Vegas wiederum mögen auch nicht mehr Motorsport-Tradition haben als Manama, Jeddah und Abu Dhabi, dafür ist die Glamourwirkung und die Star-Dichte jenseits des Atlantiks deutlich größer und die Lebensfreude weniger gespielt. Am Ende ergänzen sich Amerikanisierung und Arabisierung - und bilden in Gordon Gekkos schöner neuer Welt der Formel 1 ein eingespieltes Duo wie Fahrer und Beifahrer. Zu den Hauptsponsoren der Rennserie gesellte sich gerade erst ein Sponsor, der hierzulande die ewige Versuchung des FC Bayern ist: Qatar Airways.

Detailansicht öffnen Stefano Domenicali, CEO der Formel 1, hat gut Lachen: Die Königsklasse des Motorsports wächst und wächst und wächst. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Welche Automobilhersteller mitmachen, darf der Formel 1 selbst fast egal sein, und doch drängen immer mehr von ihnen mit Blick auf die halb elektrifizierten, halb mit E-Fuels betriebenen neuen Motoren ab 2026 in die Königsklasse - zunächst mal Audi und Ford. Wer auf weltweite Bekanntheitssteigerung aus ist, der muss in die Formel 1, allen Diskussionen um die Sinnhaftigkeit einer verlängerten Zukunft von Verbrennermotoren zum Trotz.

Eins kommt zum anderen und summiert sich in einer großen Gewinnrechnung. Für 2022 meldet Liberty Media gerade einen Rekordumsatz von 2,573 Milliarden Dollar, das entspricht einer Steigerung um 20 Prozent. Gegenüber dem Einstiegsjahr des Medienkonzerns ist das ein Anstieg um eine Dreiviertelmilliarde. Das meiste davon spielen Antrittsgelder, Sponsoren und TV-Rechte ein. Wachsend sind auch die Zuschauerzahlen an den Strecken, 5,7 Millionen Besucher bei 22 Rennen. Einen deutschen Grand Prix vermisst international niemand mehr, der Trend fährt an der Autobahn-Nation vorbei.

Entscheidend für die hochgezüchtete wirtschaftliche Perspektive wird auch die Erfüllung der sportlichen Erwartungen sein

Die ganz großen Gewinner sind aber die zehn Teambesitzer. Der enorme Aufschwung lässt den Wert ihrer Investitionen in den Bereich von jeweils einer Milliarde Dollar wachsen. Bei gleichzeitig geltendem budget cap von um die 150 Millionen Dollar pro Team ist das ein ziemlich gutes Geschäft. Vom Gesamt-Vermarktungskuchen werden fürs vergangene Jahr 1,157 Milliarden Dollar ausgeschüttet, 13 Prozent mehr. Kein Wunder, dass sich der exklusive Kreis dagegen wehrt, weitere Rennställe aufzunehmen, welcher Geschäftsmann will schon freiwillig teilen? Doch auch hier gibt es ein Rennen zwischen Nordamerikanern und Arabern. Michael Andretti wagt den dritten Anlauf, ein Team zu stellen - aber auch die Saudis wollen ihren Grand Prix bald mit einer Mannschaft in eigenen Farben krönen.

Das rasende Geschäft ist ein lohnendes. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bewertet Liberty Media mit rund 20,8 Milliarden Dollar als das wertvollste Sportimperium der Welt - 17 Milliarden davon entfallen allein auf die Formel 1. Als jüngst der Präsident des Automobilweltverbandes Fia, Mohammed bin Sulayem, Gerüchte um eine Übernahme der gesamten Formel 1 durch den Staatsfonds von Saudi-Arabien kommentierte, schnellte der Aktienkurs von Liberty Media - Börsenkürzel FWON - um acht Prozent nach oben.

Entscheidend für die hochgezüchtete wirtschaftliche Perspektive wird auch die Erfüllung der sportlichen Erwartungen für das Rennjahr 2023 sein. Titelverteidiger Max Verstappen hat seine Rekordsaison mit 15 Einzelsiegen zufrieden abgehakt: "Es ist auch mal ganz unterhaltsam, ein dominantes Auto zu haben." Aber auf Dauer außer Konkurrenz zu fahren, weil sich die etatmäßigen Rivalen Ferrari und Mercedes selbst um ihre Chancen bringen, ist nicht gut für die Spannung. Weshalb auch der siegende Holländer viel lieber einen echten Zweikampf hätte, noch besser einen Dreikampf.

Ihm geht es auch darum, dass er mit einem auf Augenhöhe erzielten dritten Titel die letzten Zweifel aus dem Weg räumen kann, ein verdienter Champion zu sein. Nach den Skandalen rund um seine erste Weltmeisterkrönung und der Überlegenheit bei seiner zweiten kann sich der 25-Jährige äußerlich gelassen geben. Doch die fehlende Wertschätzung vieler Gegner und Zuschauer sitzt vielleicht doch tiefer als gedacht.

Ein dritter Titel würde ihn auch in den Kreis der Sennas, Stewarts, Laudas, Brabhams und Piquets katapultieren. Überhaupt hat es nur vier Piloten gegeben, die dreimal in Serie Weltmeister wurden, und von denen haben alle danach noch mindestens einmal mehr abgeräumt: Alain Prost, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Michael Schumacher. Die Qualität seines Red-Bull-Rennwagens schätzt er - bei unverändertem technischem Reglement - hoch ein: "Wo wir uns verbessert haben? In allen Bereichen!"

Lewis Hamilton hat sein erstes Jahr ohne Rennsieg in der Popularität kaum geschadet, er bleibt der einzige massentaugliche Liebling. Auch, weil der Brite modische Statements (in Bahrain beeindruckte er mit einem Auftritt in einem wallenden roten Vlies-Gewand) und politische Botschaften glaubhaft miteinander verweben kann. Angesprochen auf das Sportswashing der arabischen Geldgeber und auf die Menschenrechtssituation in Bahrain, will er nicht schweigen: "Ich habe immer eine Verantwortung gespürt. Wenn der Sport in diese Länder geht, sind wir verpflichtet, das Bewusstsein zu schärfen und zu versuchen, einen positiven Einfluss zu hinterlassen." Er sei sich "nicht sicher", dass die Menschenrechtslage besser geworden sei.

Die Frage, ob und wie er sich äußern werde, beantwortete er beim Einstieg in seinen schwarzen Rennwagen - Hamilton stülpte langsam seinen Helm über und neigte den Kopf so nach vorn, dass die Regenbogenstreifen gut erkennbar waren. Noch besser sieht man diese von oben - auch vom prächtigen königlichen VIP-Tower direkt in der ersten Schikane.