Von Marko Zotschew

Seit dem 12. Mai 2023 läuft die Eishockey-WM in Finnland und Lettland. Nach drei knappen Auftaktniederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark mit 6:4 den ersten Sieg eingefahren.

Die nächste Vorrundenpartie spielt Deutschland am Freitag um 19.20 Uhr gegen Österreich. Das Spiel ist live im TV bei Sport1 und MagentaSport zu sehen.

Alle Termine und die Gegner des Nationalteams finden Sie in diesem Spielplan sowie in unserem Datencenter mit allen Livetickern, Ergebnissen und Tabellen zur Eishockey-WM 2023.

Gruppen der Eishockey-WM

Gruppe A in Tampere : Finnland, Schweden, USA, Deutschland , Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn

: Finnland, Schweden, USA, , Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn Gruppe B in Riga: Lettland, Kanada, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Kasachstan

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach den drei Auftaktniederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA eine schwierige Ausgangsposition. Allerdings geht die Nationalmannschaft gegen die weiteren Teams in der Gruppe als Favorit in die Spiele. Für den Einzug ins Viertelfinale muss das Team von Bundestrainer Harold Kreis mindestens Gruppenvierter werden.

Spielplan der Eishockey-WM 2023

Zu den Gruppentabellen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023.

Eishockey-WM im TV

Im Free-TV überträgt Sport1 alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Darüber hinaus zeigt der Sender weitere ausgewählte Partien sowie das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Alle weiteren Spiele sind auf dem Bezahlsender Sport1+ zu sehen.

Auch das kostenpflichtige Streaming-Angebot MagentaSport hat die Eishockey-WM im Programm. Dort laufen alle deutschen Spiele, weitere ausgewählte Partien sowie die komplette K.o.-Phase.

Kader der deutschen Nationalmannschaft

Tor: Mathias Niederberger (EHC Red Bull München), Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)

Verteidigung: Leon Gawanke (Manitoba Moose), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Moritz Müller (Kölner Haie), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Kai Wissmann (Providence Bruins)

Angriff: Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG), Dominik Kahun (SC Bern), Maximilian Kastner (EHC Red Bull München), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres), Justin Schütz (EHC Red Bull München), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks), Frederik Tiffels (EHC Red Bull München), Parker Tuomie (Straubing Tigers), Filip Varejcka (EHC Red Bull München), Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)

Austragungsorte der Eishockey-WM

Ursprünglich sollte die Eishockey-WM 2023 in St. Petersburg stattfinden. Doch aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine entzog der Weltverband IIHF am 26. April 2022 Russland die WM.

Gespielt wird nun in der Nokia Arena im finnischen Tampere (Kapazität: 13 500 Zuschauer) sowie in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt Riga (Kapazität: 10 300 Zuschauer). Das Viertelfinale findet noch mit jeweils zwei Spielen in beiden Städten statt, Halbfinale und Finale werden dann nur noch in Tampere ausgetragen.