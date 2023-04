Von Marko Zotschew

Mit einem Top-Spiel startet am 12. Mai 2023 die Eishockey-WM in Finnland und Lettland: Der aktuelle Weltmeister und Olympiasieger Finnland trifft im Eröffnungsspiel auf die USA. Alle Termine, Ergebnisse und die Gegner der deutschen Nationalmannschaft finden Sie in unserem Spielplan.

Austragungsorte der Eishockey-WM

Ursprünglich sollte die Eishockey-WM 2023 in St. Petersburg stattfinden. Doch aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine entzog der Weltverband IIHF am 26. April 2022 Russland die WM.

Gespielt wird nun in der Nokia Arena im finnischen Tampere (Kapazität: 13 500 Zuschauer) sowie in der Arena Riga in der lettischen Hauptstadt Riga (Kapazität: 10 300 Zuschauer). Das Viertelfinale findet noch mit jeweils zwei Spielen in beiden Städten statt, Halbfinale und Finale werden dann nur noch in Tampere ausgetragen.

Gruppen der Eishockey-WM

Gruppe A in Tampere : Finnland, Schweden, USA, Deutschland , Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn

: Finnland, Schweden, USA, , Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn Gruppe B in Riga: Lettland, Kanada, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Kasachstan

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat einerseits eine schwere, andererseits aber auch machbare Gruppe erwischt. Neben Weltmeister Finnland warten in Tampere die Hochkaräter Schweden und die USA auf die deutsche Auswahl. Allerdings geht die Nationalmannschaft gegen die weiteren Teams in der Gruppe als Favorit in die Spiele. Für den Einzug ins Viertelfinale muss das Team von Bundestrainer Harold Kreis mindestens Gruppenvierter werden.

Freitag, 12. Mai, 19:20 Uhr: Schweden - Deutschland

Samstag, 13. Mai, 19:20 Uhr: Deutschland - Finnland

- Finnland Montag, 15. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland - USA

- USA Donnerstag, 18. Mai, 19:20 Uhr: Dänemark - Deutschland

Freitag, 19. Mai, 19:20 Uhr: Österreich - Deutschland

Sonntag, 21. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland - Ungarn

- Ungarn Dienstag, 23. Mai, 12:20 Uhr: Deutschland - Frankreich

Spielplan der Eishockey-WM 2023