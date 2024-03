"Am Ende ist es wichtig, dass wir nicht die zwanzig talentiertesten Spieler mit den größten Namen haben, die aus den größten Klubs kommen, sondern diejenigen, die am besten zusammenpassen." So hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Kader-Konzept für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande beschrieben. Mit diesem Ansatz hat der 36-Jährige für viel Aufsehen gesorgt, denn er steht für einen radikalen Umbruch.