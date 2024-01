Hätte Georgia Stanway in diesem Moment ein Stück weiter links oder rechts gestanden, der Ball wäre außen am Pfosten vorbeigeflogen - und dieser Abend hätte wohl einen anderen Lauf genommen. Stattdessen wurde die englische Nationalspielerin in Diensten des FC Bayern zur tragischen Figur. Der Schuss von Sandy Baltimore von Paris Saint-Germain war gar nicht sonderlich gefährlich gewesen, bis Baltimores Teamkollegin Amalie Vangsgaard ihn auf das Bein von Stanway lenkte, die so schnell gar nicht reagieren konnte und den Ball in der 88. Minute ins eigene Tor abfälschte - zum 2:2 für Paris Saint-Germain.