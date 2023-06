Von Javier Cáceres, Anna Dreher und Thomas Hürner

Die Favoritenrolle war am Anfang klar vergeben, aber Inter Mailand hat es Manchester City denkbar schwer gemacht mit einer Spielstrategie, die aufging und bisweilen selbst das Trainergenie Pep Guardiola überraschte. Ein Tor machte am Ende den Unterschied - und City nicht nur zum Champions-League-, sondern auch zum Triple-Sieger. Guardiola ist nun der einzige Trainer, der zwei Mal Meisterschaft, Pokal und Königsklasse mit zwei verschiedenen Mannschaften gewonnen hat.

Moderatorin Anna Dreher spricht in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Javier Cáceres und Thomas Hürner über das knappe Finale und die Frage, was es für den Fußball bedeutet, dass der Inbegriff eines modernen Investorenklubs nun die Königsklasse gewonnen hat. War das eine Ausnahme oder markiert das Finale von 2023 vielmehr den Auftakt zu einer Phase internationaler Dominanz? Wie hat Guardiola dieses Team entwickelt? Wie stehen seine Verdienste in Relation zu der mehr als eine Milliarde Euro, die in seinen sieben Jahren bei City für Transfers ausgegeben wurden und dem Klub ein Verfahren wegen Finanztricksereien in mehr als 100 Fällen eingebracht haben? Und was hat Inter Mailand auf der anderen Seite so stark gemacht?

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

