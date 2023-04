Tuchel beim FC Bayern: Alles hängt an der Champions League

Sieg gegen den BVB, zurück an der Bundesliga-Spitze - Thomas Tuchel hat die Erwartungen erstmal erfüllt. Gelingt ihm das auf Dauer? Und was gibt es Neues zu den Umständen der Nagelsmann-Trennung?

Von Anna Dreher, Christof Kneer und Philipp Schneider

Nach der Trennung von Julian Nagelsmann war der neue Trainer Thomas Tuchel direkt im Spitzenspiel gegen einen seiner Ex-Klubs gefragt. Der Sieg gegen Borussia Dortmund hat den FC Bayern zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga gebracht - also alles wieder in bester Ordnung beim Rekordmeister?

Moderatorin Anna Dreher spricht in dieser Folge von "Und nun zum Sport", dem Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, mit Christof Kneer und Philipp Schneider über Tuchels Premiere in München. Wie ist der 49-Jährige mit der großen Unruhe im Verein umgegangen? Was sagt sein Verhalten über ihn als Persönlichkeit und seine Art als Trainer aus? Und welche Ungereimtheiten gibt es noch rund um die Trennung von Julian Nagelsmann?

