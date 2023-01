Puh! 0:6 hat Christian Streich als Freiburger Trainer noch nie verloren bis zu diesem Samstag in Wolfsburg.

1:7, 0:6, 1:3 - haben Bremen, Freiburg und Berlin in der Katar-Pause das Fußballspielen verlernt? Wohl kaum. Die Kunst ist jetzt, so zu tun, als wäre gar nichts passiert.

Kommentar von Claudio Catuogno

Der Freiburger Trainer und Weltendeuter Christian Streich hatte von Anfang an eine ambivalente Sicht auf die WM in Katar. Klar, die Umstände des Turniers lehnte er ab, manches Branchengebaren sowie die daran beteiligten Fußballmarketender ("Bööse Mänsche") sind ihm zuwider. Andererseits: Urlaub ab Mitte November - und dazu noch auf dem Sofa WM gucken? Was gibt es Besseres? Wer sich, wie Streich, seit elf Jahren ohne Pause dem Betrieb ausliefert, dem musste die Winter-WM vorkommen wie eine willkommene Verschnaufpause im Hamsterrad.