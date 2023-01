Ein Wellenbad in der Südkurve. Kölns Spieler feiern mit den Fans das 7:1 gegen Werder Bremen.

Von Philipp Selldorf, Köln

Grimmig blickte Steffen Baumgart in die Runde, nachdem der Schiedsrichter zur Pause gepfiffen hatte. Das Mienenspiel des Kölner Trainers signalisierte einen Stand von 0:2 oder schlimmer, die Anzeigetafel bezifferte das Zwischenresultat dreist mit 5:1 für den FC, und hätte nicht Steffen Tigges gerade eben Pech mit einem satten Pfostenschuss gehabt, dann wäre das halbe Dutzend noch vor dem Wechsel voll gewesen. Werder Bremen war von den Kölnern an die Wand gespielt worden, aber Baumgarts innerer Seismograph hatte bei seiner Mannschaft einen mehrprozentigen Intensitätsverlust festgestellt, nachdem sie in der 36. Minute das 5:0 geschossen hatte.

Niclas Füllkrugs Tor zum 1:5 schien die kritische Wahrnehmung zu bestätigen. Kenner von Baumgarts Kabinenansprachen waren sich daher einig: Der Coach würde seinen Spielern für ihren vorwiegend furiosen Auftritt nicht auf die Schulter klopfen - er würde sie autoritär zur Ordnung rufen und ihnen lautstark den Angriff befehlen.

Noch liegen zwar keine Dokumente über den Hergang des Pausentees vor, aber dass Steffen Baumgarts Botschaft die Adressaten erreichte, das war für die 50 000 Zuschauer in Müngersdorf sofort zu erkennen. Sie setzte ihr konzertiertes Werk nun wieder auf dem angeordnet stürmischen Niveau fort, vergeblich bemühte sich Werder um Schadensbegrenzung.

"Schwer in Worte zu fassen unsere Leistung", sagt Werder-Trainer Ole Werner - "unterm Strich desaströs".

Kein ernst zu nehmender Gegenstoß wollte ihnen gelingen, am Ende waren sie mit einem 1:7 sogar noch gnädig davongekommen. Bremens Trainer Ole Werner konnte allerdings nichts Tröstliches darin sehen: "Schwer in Worte zu fassen unsere Leistung - unterm Strich desaströs. So auseinanderzufallen, das geht nicht", sagte er. Sein Tonfall: eisig.

Detailansicht öffnen Zynischer Schnappschuss: Bremens Torwart Jiri Pavlenka konnte sich höchstens darüber freuen, dass Köln nicht zweistellig gewann. (Foto: Uwe Kraft/Imago)

Der Auftritt der beiden Trainer während des Spiels drückte das Geschehen auf dem Rasen nicht aus. Während Werner regungslos zuschaute, hatte Baumgart auch dann noch keine Ruhe gegeben, nachdem Ellyes Skhiri in der 54. Minute das 6:1 geschossen und die ohnehin verschwindend kleinen Restzweifel zerstreut hatte. Der Trainer nahm so erhitzt am längst nicht mehr heißen Spiel teil, dass er sich bei Minusgraden seiner Jacke entledigte und im T-Shirt dirigierte. Euphorie war auch später nicht zu spüren: "So ein Spiel hat man nicht oft", sagte Baumgart. Von Lobeshymnen und Freudestrahlen keine Spur.

Werder kassiert die ersten fünf Gegentore in gerade einmal 27 Minuten.

Dabei hatte die Kölner Mannschaft von Anfang an die Richtung eingeschlagen, die dem Trainer am liebsten ist. Sie suchte die Offensive und kam mit ihrem exzellent orchestrierten Teamspiel auf geradem Weg ans Ziel. Nach neun Minuten drang zum ersten Mal der Karnevalsklassiker mit dem Trömmelchen aus den Boxen, mit dem die Kölner ihre Tore zu feiern pflegen. Flügelstürmer Linton Maina hatte einen Konter abgeschlossen, der schon wenigstens dreimal versandet zu sein schien. Doch jedes Mal, wenn die Bremer glaubten, sie hätten den Angriff abgefangen, wurde er wieder scharf. Skhiri und Steffen Tigges legten vor, Maina traf.

Detailansicht öffnen Und wieder muss Werder zusehen: Ellyes Skhiri (links) löffelt den Ball kunstvoll zum 4:0 ins Werder-Tor. (Foto: Imago/Jan Huebner)

Werder fand keinen Halt und keine Haltung zum Spiel. Beim 0:2 patzten mehrere Defensiv-Akteure auf einmal, bis Tigges plötzlich im Strafraum zum Torschuss kam. Das zweite Tor des Mittelstürmers, der im Sommer von Borussia Dortmund gekommen war, erfreute die Freunde des Spektakels. Tigges traf aus 46 Metern mit einem Heber ins verlassene Tor, nachdem Werder-Torwart Pavlenka von einem übermütigen Ausflug ins Feld nicht mehr rechtzeitig nach Hause kommen konnte.

"Wir wurden heute auf Deutsch gesagt hops genommen", stellte Bremens verhinderter Spielmacher Bittencourt fest.

3:0 nach 21 Minuten, damit hatten nicht viele Besucher gerechnet, und als es eine Viertelstunde später nach Treffern von Skhiri und Huseinbasic 5:0 stand, war das Erstaunen beinahe größer als der Jubel. "Wir wurden heute auf Deutsch gesagt hops genommen", stellte Bremens verhinderter Spielmacher Bittencourt fest: "Die haben uns von A bis Z ausgeguckt - und geben uns zweieinhalb Tage vorher auch noch ihre Aufstellung bekannt."

Fast vierzig Jahre ist es her, dass der 1. FC Köln in der Bundesliga so hoch gewonnen hat. Im Oktober 1983 gab es ein 7:0 gegen Eintracht Frankfurt. Damals spielten aber auch Stars wie Littbarski, Allofs und Fischer für den FC, diesmal gewannen Spieler namens Martel, Huseinbasic oder Chabot. Baumgart könnte stolz sein auf sein Werk. Aber man darf sicher sein, dass er längst noch nicht zufrieden ist.