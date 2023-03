Dem Stürmer gelingt in Augsburg der Ausgleich in der Nachspielzeit, S04 bleibt in der Rückrunde unbesiegt. Bochum schlägt RB Leipzig - und Stuttgart ist neuer Tabellenletzter. Alles Wichtige zu einem Spieltag voller Abstiegskampf.

Von Sebastian Fischer und Jonas Wengert

FC Augsburg - Schalke 04 1:1 (0:0), Tore: 1:0 Maier (51.), 1:1 Bülter (Foulelfmeter, 90.+3) - Rote Karte: Demirovic (53.)

In der Rückrundentabelle stand Schalke vor dem Spieltag auf Platz sieben - zwei Siege, fünf Unentschieden, davon eines am vergangenen Wochenende gegen den Erzrivalen aus Dortmund. Nun ging die Reise zum FCA, der seine letzten vier Heimspiele allesamt gewann. Es wurde das erwartbar zähe Spiel. Die spannendste Frage in Halbzeit eins: Würde Schalkes Éder Balanta um einen Platzverweis herumkommen? Der Kolumbianer sah bereits nach fünf Minuten Gelb und führte danach einige brenzlige Zweikämpfe. Nach einer guten halben Stunde hatte Trainer Thomas Reis Erbarmen und wechselte seinen Mittelfeldspieler aus.

So träge Halbzeit eins, so wild der Start nach der Pause: Augsburgs Arne Maier fing einen schwachen Abschlag von Torwart Ralf Fährmann ab, spielte einen schicken Doppelpass mit Ermedin Demirović und traf zum 1:0. Nur zwei Minuten später traf Demirović selbst - allerdings nicht das Tor, sondern Tom Krauß an der Mittelinie mit hohem Bein im Gesicht. Die Folge: glatt Rot. Anschließend wurde es ein Spiel voll Zoff, Zank und Zweikämpfen. Joker Simon Terodde vergab nach einer scharfen Hereingabe aus sechs Metern die Chance zum Ausgleich (71.). Schalke drängte aufs Comeback und bekam in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen. Bülter verwandelte - sein viertes Tor im vierten Spiel in Serie. Die Königsblauen bleiben weiter ungeschlagen.

VfL Bochum - RB Leipzig 1:0 (0:0), Tor: 1:0 Masovic (48.)

Detailansicht öffnen Erhan Masovic (vorne) bejubelt sein Tor gegen Leipzig. (Foto: Gladys Chai von der Laage/Imago)

"Wir wurden aufgefressen", haben die Leipziger nach dem 0:7 bei Manchester City im Champions-League-Achtelfinale unter der Woche treffend analysiert, als sie allein von Erling Haaland fünf Gegentreffer eingeschenkt bekamen. Bochum hat keinen Haaland, aber es reichte am Samstag ein Erhan Masovic: Der Innenverteidiger erzielte schon seinen vierten Treffer im Jahr 2023, gegen Leipzig drückte er per Kopf einen Abpraller über die Linie.

Auf der anderen Seite vergaben die Leipziger riesige Chancen, die vielleicht größte Dominik Szoboszlai nach einem grandiosen Sololauf in der Nachspielzeit - der Ball prallte vom Innenpfosten zurück in die Arme von Bochums Torwart Manuel Riemann. So gelang dem VfL ein besonders wichtiger von vielen Heimsiegen unter Trainer Thomas Letsch. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt vier Punkte.

TSG Hoffenheim - Hertha BSC 3:1 (2:0), Tore: 1:0 Kramaric (23., Handelfmeter), 2:0 Kramaric (Foulelfmeter, 38.), 3:0 Bebou (51.), 3:1 Jovetic (90.+2) - Rote Karte: Dabbur (71.)

Detailansicht öffnen Zweimaliger Torschütze: Andrej Kramaric nach seinem Elfmetertreffer Nummer eins. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

Der Tabellen-Achtzehnte spielt zu Hause gegen den Fünfzehnten, nach schier unendlicher Niederlagenserie und mit einem angezählten Trainer - klingt nach Endspielatmosphäre. In Sinsheim blieben aber mal wieder einige Plätze im Stadion frei. Leisen Jubel gab es dann aber schon, als Andrej Kramaric einen Handelfmeter in die Mitte chippte und auch den zweiten Strafstoß souverän verwandelte. Beide waren übrigens ausnahmsweise unumstritten.

Hoffenheim war deutlich besser, das 3:0 nach einer Einzelaktion von Ihlas Bebou war Ausdruck der Überlegenheit. So gewann die TSG zum ersten Mal im neuen Jahr ein Spiel - und überholt die Hertha, die das schwächste Auswärtsteam der Liga bleibt.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0), Tor: 0:1 Marmoush (56.)

Detailansicht öffnen Schuss des Tages: Omar Marmoush trifft für Wolfsburg in Stuttgart. (Foto: Tom Weller/dpa)

Stuttgart gegen Wolfsburg, das bedeutet gerade auch ein Duell von zwei zukünftigen Nationalspielern. Klingt aber spektakulärer, als es war: Außenverteidiger Josha Vagnoman, von Bundestrainer Hansi Flick für die kommenden Freundschaftsspiele erstmals nominiert, saß wie meistens zu Beginn nur auf der Bank. Felix Nmecha spielte im Wolfsburger Mittelfeld immerhin mit. Spektakuläres gelang dem Spieler eine Reihe weiter vorne: Stürmer Omar Marmoush, vergangene Saison an den VfB verliehen, traf für Wolfsburg aus der Distanz.

Beim VfB kam nach einer Stunde dann Vagnoman, um in der erstaunlich verunsicherten Viererkette Waldemar Anton zu ersetzen. Aber das brachte auch nichts mehr. Durch Schalkes späten Treffer rutschte Stuttgart auf Rang 18.