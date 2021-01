Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden neuer US-Präsident - und räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Der hat das Weiße Haus verlassen. Ihm droht nachträglich ein Impeachment. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Bomben am Vorabend der Kapitol-Stürmung platziert

Samstag, 30. Januar, 7 Uhr: Zwei Rohrbomben, die nach der Stürmung des Kapitols durch radikalisierte Trump-Anhänger am 6. Januar entdeckt worden waren, sind US-Medienberichten zufolge schon am Vorabend platziert worden. Das teilte das FBI am Freitag mit, wie unter anderem CNN berichtet. Die beiden Bomben waren in der Nähe der demokratischen und der republikanischen Parteizentralen in Washington entdeckt worden.

Einem neuen "Wanted"-Poster zufolge wurden die Bomben demnach zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr (Ortszeit) am 5. Januar platziert. Ein Verdächtiger war von einer Überwachungskamera gefilmt worden, auf den vom FBI veröffentlichten Fotos ist aber kein Gesicht hinter Maske und Kapuze zu erkennen. Allerdings konnten die Ermittler die Schuhmarke des Täters identifizieren.

Die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Person führten, wurde erneut erhöht, von bislang 75 000 auf 100 000 Dollar. Die Ermittler riefen die Bevölkerung dringend dazu auf, Hinweise zu geben, da von dem Bombenleger auch weiterhin Gefahr ausgehen könnte. Die Sprengsätze hätten dem FBI zufolge großen Schaden anrichten können.

US-Heimatschutzministerium warnt vor frustrierten Trump-Wählern

Donnerstag, 28. Januar, 04:30 Uhr: In den USA hat das Heimatschutzministerium eine landesweite Terror-Warnung herausgegeben. Es gebe eine erhöhte Gefahr aus Kreisen von Menschen, die über den Wahlausgang des Demokraten Joe Biden frustriert seien, teilte das Ministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Es gebe aber keine Hinweise auf eine konkrete Anschlagsplanung.

In der Mitteilung wird auf gewalttätige Unruhen in den vergangenen Tagen hingewiesen. Es gebe die Sorge, dass "unrichtige Erzählungen" ein breites Spektrum "ideologisch motivierter Menschen" zu Gewalttaten anstiften könnten. Damit wird indirekt auf den Ex-Präsidenten Donald Trump hingewiesen, der bei seiner unbelegten Behauptung bleibt, ihm sei der Wahlsieg durch Betrug der Demokraten gestohlen worden.

Mehrheit der Republikaner im Senat gegen Trump-Impeachment

Dienstag, 26. Januar, 23:10 Uhr: Eine große Mehrheit der Republikaner im Senat hat sich gegen den Fortgang des Amtsenthebungsverfahrens gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ausgesprochen. Nach der Vereidigung der Senatoren als Geschworene in dem Verfahren unterstützten am Dienstag 45 der 50 Republikaner in der Kammer einen entsprechenden Einspruch ihres Parteikollegen Rand Paul. Nur fünf Republikaner stimmten mit den 50 Demokraten.

Damit findet das Verfahren im Senat ab der zweiten Februarwoche zwar weiterhin statt. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung, die wiederum Voraussetzung für die von den Demokraten angestrebte Ämtersperre für Trump wäre, erscheint aber extrem unwahrscheinlich.

Paul argumentierte, das Verfahren sei nicht verfassungsgemäß, weil Trump bereits am 20. Januar aus dem Amt ausgeschieden ist. Er verwies darauf, dass nicht der Oberste Richter am Supreme Court, sondern der dienstälteste Senator, der Demokrat Patrick Leahy, den Vorsitz in dem Verfahren führen wird. Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten muss der Oberste Richter leiten. Paul wollte feststellen lassen, dass das Verfahren nicht einen Präsidenten, sondern eine Privatperson betreffe und daher gegen die Verfassung verstoßen würde.

Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, nannte Pauls Argumentation "schlichtweg falsch". Andernfalls könne ein Präsident einem Amtsenthebungsverfahren und einer Ämtersperre entgehen, indem er Verbrechen gegen das Land unmittelbar vor dem Ende seiner Amtszeit verübe oder vor einem Verfahren im Senat zurücktrete. Die Entscheidung über Amtsenthebungsverfahren liege nach der Verfassung ausschließlich beim Senat. In der Anklage des Repräsentantenhauses werfen die Demokraten Trump wegen des Angriffs auf das Kapitol durch seine Anhänger "Anstiftung zum Aufruhr" vor.

Bundesgericht in Texas blockiert Bidens Abschiebestopp

Dienstag, 26. Januar, 22:42 Uhr: Die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat bei einer ihrer ersten Entscheidungen in der Migrationspolitik einen juristischen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in Texas erließ am Dienstag auf Antrag des Justizministers des Bundesstaats, Ken Paxton, eine einstweilige Verfügung, wonach der von Bidens Regierung angeordnete vorübergehende Abschiebestopp in den kommenden 14 Tagen landesweit nicht umgesetzt werden darf. Vor einer weitergehenden Entscheidung setzte Richter Drew Tipton eine Anhörung beider Parteien für diesen Donnerstag an.

Tipton argumentierte, die Bundesregierung habe keine "konkrete, vernünftige Begründung" für den Abschiebestopp angeführt. Texas habe "ein erhebliches Risiko für nicht wiedergutzumachenden Schaden" nachgewiesen, weil die Maßnahme eine Zunahme unerlaubter Migration nach sich ziehen könne. Tipton wurde im vergangenen Jahr vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump als Bundesrichter nominiert. Paxton ist ein enger Trump-Verbündeter.

Die neue Biden-Regierung hatte Abschiebungen vom vergangenen Freitag an für 100 Tage ausgesetzt - ausgenommen sind unter anderem Ausländer, die unter Terror- oder Spionageverdacht stehen oder eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Das Heimatschutzministerium hatte mitgeteilt, mit der Maßnahme solle unter anderem eine faire und wirksame Umsetzung der US-Einwanderungsbestimmungen mit Fokus auf nationale Sicherheit, Grenzsicherheit und öffentliche Sicherheit gewährleistet werden.

US-Senat bestätigt Antony Blinken als Außenminister

Dienstag, 26. Januar, 19:07 Uhr: Der US-Senat hat Antony Blinken als Außenminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Der langjährige Berater des neuen US-Präsidenten Joe Biden erhielt bei der Abstimmung am Dienstag 78 Ja-Stimmen. 22 Senatoren stimmten gegen ihn.

Mit Blinken rückt ein Befürworter der multilateralen Zusammenarbeit an die Spitze des State Departments. Er unterstützt Bidens Absicht, die USA wieder an den internationalen Verhandlungstisch zurückzuführen und die Beziehungen zu den US-Verbündeten zu stärken.

Blinken sieht China als zentrale Herausforderung für die US-Außenpolitik in den kommenden Jahren. Seiner Ansicht nach müssen die USA mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um Peking aus einer Position der Stärke zu begegnen. Auch will er mit den internationalen Partnern auf ein stärkeres Atomabkommen mit Iran hinarbeiten. Unter Ex-Präsident Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen.

Anklage gegen Trump dem Senat übergeben

Dienstag, 26. Januar, 01:30 Uhr: Im US-Senat ist die Anklage für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verlesen worden. Kurz zuvor hatten die Anklagevertreter am Montag (Ortszeit) die Anklageschrift mit dem Vorwurf "Anstiftung zum Aufruhr" in einer Prozession vom Repräsentantenhaus in den Senat gebracht. (einen ausführlichen Bericht aus Washington finden Sie hier)

Senat bestätigt Janet Yellen als Finanzministerin

Dienstag, 26. Januar, 00:28 Uhr: Der US-Senat hat die renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin Janet Yellen als Finanzministerin im Kabinett des neuen Präsidenten Joe Biden bestätigt. Die Nominierung Yellens wurde am Montag mit breiter Zustimmung aus beiden politischen Lagern angenommen. 84 Senatoren stimmten für die 74-Jährige, 15 gegen sie.

Das Finanzministerium wird nun erstmals von einer Frau geführt. Angesichts der wegen der Corona-Pandemie schwer angeschlagenen US-Wirtschaft wird Yellen in ihrem Amt eine zentrale Rolle bei den Anstrengungen gegen die Krise zukommen. Bei einer Anhörung im Senat hatte sie angekündigt, mit großzügigen Maßnahmen gegen die Folgen der Krise ankämpfen zu wollen. Andernfalls drohten die langfristigen Folgen für Wirtschaft und den Staatshaushalt noch viel schlimmer zu sein, warnte sie.

Yellen war von 2014 bis 2018 Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve. Sie gilt als Anhängerin der Theorien des Ökonomen John Maynard Keynes, nach denen Regierungen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Krisen zukommt - etwa durch höhere Staatsausgaben.

Oberstes US-Gericht beendet Korruptionsklage gegen Ex-Präsident Trump

Montag, 25. Januar, 18:00 Uhr: Das Oberste Gericht der USA wird sich nicht abschließend mit einer Korruptionsklage gegen Ex-Präsident Donald Trump befassen. Die Richter des Supreme Courts wiesen das zuständige Berufungsgericht am Montag an, den Fall abzulegen, weil er nicht mehr relevant sei.

Trump war vorgeworfen worden, aufgrund seines Amtes als Präsident unter anderem durch sein Hotel in der Hauptstadt Washington von Geschäften mit ausländischen Regierungen zu profitieren, etwa durch Übernachtungen von Diplomaten oder ganzen Delegationen. Trump schied vergangene Woche aus dem Amt aus. Nach einer speziellen Vorschrift in der US-Verfassung, die sogenannte Emoluments Clause, darf ein Präsident nicht von ausländischen Regierungen profitieren.

Die Klage war federführend vom Hauptstadtbezirk, dem District of Columbia, und dem Bundesstaat Maryland angestrengt worden. Obwohl das Oberste Gericht in der Sache nun keine Entscheidung traf, zeigten sich die zuständigen Generalstaatsanwälte Karl Racine und Brian Frosh erfreut. Sie erklärten in einer Stellungnahme, der Verlauf ihrer Klage durch die Instanzen habe gezeigt, dass das Verbot von Geschäften von Amtsträgern mit Ausländern durchsetzbar sei. Trump hat die Vorwürfe stets als Humbug und politisch motiviert zurückgewiesen.

Der Immobilienunternehmer Trump hatte die Führung seiner Geschäfte nach seinem Amtsantritt als Präsident an seine Söhne übergeben. Kritiker warfen ihm jedoch vor, sich nur zum Anschein zurückgezogen zu haben und weiter von laufenden Geschäften zu profitieren. Die Trump-Gruppe betreibt in Washington seit 2016 in einem langfristig von der Regierung gepachteten alten Postgebäude ein Luxushotel mit rund 250 Zimmern. Während seiner Präsidentschaft - zumindest bis zur Pandemie - war das Hotel ein beliebter Ort für Treffen von Republikanern und Lobbyisten, die um Trumps Gunst warben.

Biden kippt Trumps Transgender-Ausschluss aus US-Streitkräften

Montag, 25. Januar, 17:45 Uhr: Der neue US-Präsident Joe Biden hat eine kontroverse Anordnung seines Vorgängers Donald Trump zum Ausschluss von Transgender aus den Streitkräften aufgehoben. Der Demokrat unterzeichnete eine Verfügung, wonach "alle Amerikaner, die qualifiziert sind, in den Streitkräften der Vereinigten Staaten zu dienen, dies auch tun können sollen", wie das Weiße Haus in Washington mitteilte.

Der Republikaner Trump hatte im August 2017 Transgender vom Dienst in den Streitkräften ausgeschlossen und damit wiederum eine Entscheidung seines Vorgängers Barack Obama rückgängig gemacht. Trump führte zur Begründung für den hoch umstrittenen Schritt an, dass das Militär nicht mit den "enormen medizinischen Kosten" belastet werden könne, die mit dem Dienst von Transgendern einhergingen. Er hatte damals mehr Studien gefordert, um sicherzustellen, dass Transgender nicht die militärische Effektivität hemmten, den Zusammenhalt zerstörten oder die militärischen Ressourcen belasteten.

Das Weiße Haus teilte nun mit: "Präsident Biden glaubt, dass Geschlechtsidentität kein Hindernis für den Militärdienst sein sollte und dass die Stärke Amerikas in der Vielfalt liegt." Die Streitkräfte seien effektiver, wenn sie inklusiv seien. Es sei der richtige Weg, und es sei in nationalen Interesse.

Als Transgender werden Menschen bezeichnet, die sich nicht - oder nicht nur - mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt notiert wurde. Biden hat als Staatssekretärin im Gesundheitsministerium erstmals eine Transgender-Frau für einen derart hohen Posten in der US-Regierung nominiert.

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt in zweiter Februarwoche

Samstag, 23. Januar, 00:45 Uhr: Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll in der zweiten Februarwoche beginnen. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Freitag (Ortszeit) an. US-Medien zufolge ist als genauer Startzeitpunkt der 9. Februar geplant.

Die Übermittlung des Anklagepunktes vom Repräsentantenhaus an den Senat ist für Montag angesetzt. Für Dienstag stehe die Vereidigung der Mitglieder des Verfahrens an, das einem Gerichtsprozess ähnelt, erklärte Schumer. Dafür muss zunächst der Vorsitzende Richter am Supreme Court, John Roberts, als Leiter des Amtsenthebungsverfahrens vereidigt werden. Er wiederum muss den 100 Senatoren den Eid abnehmen, die im Prozess die Rolle von Geschworenen einnehmen und die endgültige Entscheidung treffen. Von da an hätten die Ankläger und die Verteidiger Zeit, ihre Standpunkte auszuarbeiten, erklärte Schumer. In der zweiten Februarwoche solle das Verfahren dann beginnen.

Die Terminierung ist ein Kompromiss zwischen den Demokraten und den oppositionellen Republikanern. Der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte die Demokraten um eine Verzögerung des Verfahrens gebeten, der Schumer nachkam. Dies sei ein Gewinn für das Verfahren und die Fairness, sagte ein Sprecher von McConnell.

Trumps Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen - aber das Verfahren könnte eine lebenslange Ämtersperre für ihn bringen. Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen und werfen ihm "Anstiftung zum Aufruhr" vor.

Republikaner wollen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump erst Mitte Februar

Freitag, 22. Januar, 8 Uhr: Die Republikaner im US-Senat wollen erst Mitte Februar mit den Verhandlungen über ein Amtsenthebungsverfahren des früheren Präsidenten Donald Trump beginnen. Der zusätzliche Vorlauf solle sicherstellen, dass alle Parteien genügend Zeit hätten, sich auf das Verfahren vorzubereiten, sagte der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am Donnerstagabend (Ortszeit). "In einer Zeit, die reich an politischen Spannungen ist, glauben die Republikaner im Senat, dass es absolut unerlässlich ist, einen halbgaren Prozess, der dem früheren Präsidenten Trump ein ordentliches Verfahren verwehren würde oder die Institution des Senats oder der Präsidentschaft schädigen würde, zu vermeiden", sagte McConnell.

Zuvor hatte das Repräsentantenhaus offiziell ein Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet. Der Vorwurf darin lautet "Anstiftung zum Aufruhr". Trump wird damit für den Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol Anfang Januar mitverantwortlich gemacht. Sollte Trump nachträglich des Amtes enthoben werden, wäre er lebenslang für die Bekleidung weiterer öffentlicher Ämter gesperrt. Das Repräsentantenhaus muss nun die Anklage formell an den Senat übermitteln.

McConnells Zeitplan sieht vor, dass das am 28. Januar formell geschieht. Dann hätten beide Parteien gut zwei Wochen, bis zum 13. Februar, um ihre jeweiligen Schriftstücke einzureichen, wie McConnell weiter erklärte. Danach könnte die eigentliche Verhandlung im Senat beginnen, die einem Prozess vor Gericht ähnelt. Die Demokraten im Senat müssen dem Zeitplan zustimmen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte am Donnerstag, dass die Anklage bald an den Senat geschickt würde. Einen genauen Zeitpunkt nannte sie nicht.

Ein verspäteter Start des Impeachment-Verfahrens könnte auch dem neuen Präsidenten entgegenkommen. Der Demokrat Joe Biden ist für sein Kabinett und andere Top-Personalien auf die Zustimmung des Senats angewiesen. Falls der Senat primär mit dem Impeachment gegen seinen Vorgänger beschäftigt wäre, könnte das den Start der Regierung erschweren.

Biden entlässt Trump-Mitarbeiter

Donnerstag, 21. Januar, 14:28 Uhr: Schon am ersten Tag im Amt entlässt Joe Biden die ersten Mitarbeiter, die Donald Trump in Washingtoner Behörden untergebracht hatte. Viele andere bereiten dem Team des neuen Präsidenten allerdings weiterhin Sorgen.

Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident

Mittwoch, 20. Januar: Es ist der Tag, an dem Joe Biden vor dem Kapitol als US-Präsident vereidigt wird und Donald Trump das Weiße Haus und Washington verlässt.

