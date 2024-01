Fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den deutschen Beistand für die Ukraine auf eine solidere Grundlage stellen. Schon in den nächsten Wochen soll ein Sicherheitsabkommen mit dem überfallenen Land unterzeichnet werden. Außerdem sollen neue Waffenlieferungen die militärisch erheblich unter Druck stehende Ukraine stärken. Marschflugkörper vom Typ Taurus will Scholz zwar weiterhin nicht zur Verfügung stellen. Die Bundesregierung erwägt aber einen Ringtausch mit Großbritannien und Frankreich. Beiden Ländern würde Deutschland durch Taurus -Lieferungen ermöglichen, ihrerseits der Ukraine mehr Marschflugkörper der baugleichen Typen Storm Shadow und Scalp zu überlassen.

Über das Sicherheitsabkommen sagte Scholz am Mittwoch nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, er habe das Gefühl, dass man kurz vor einer abschließenden Verhandlung stehe. "Die Entschlossenheit unseres Handelns muss klar sein. Denn dieser Krieg, der seit nunmehr fast zwei Jahren tobt, bleibt die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung für Europa", sagte er. Scholz hat zuletzt immer wieder die Rolle Deutschlands als wichtigster europäischer Unterstützer der Ukraine betont und die EU-Partner aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verstärken. Beim EU-Gipfel Anfang Februar soll die ungarische Blockade eines 50-Milliarden-Euro-Hilfspakets für die Ukraine überwunden, nach dem Willen von Scholz aber auch ein Signal verstärkter Waffenhilfe ausgesendet werden.

Schon 25 Staaten haben sich zu Sicherheitspartnerschaften mit der Ukraine bekannt

Mit der angekündigten Sicherheitsvereinbarung löst Deutschland wie zuvor schon Großbritannien eine Zusage der G-7-Staaten ein. Die führenden westlichen Demokratien hatten der Ukraine bereits 2022 beim Gipfeltreffen in Elmau "langfristige Sicherheitszusagen" in Aussicht gestellt. Solche Zusagen bleiben zwar weit hinter dem Wunsch der Ukraine nach Aufnahme in die Nato zurück, sollen aber ein Sicherheitsnetz für das Land nach einem Ende des von Russland begonnenen Krieges knüpfen. Mittlerweile haben sich 25 Staaten zu Sicherheitspartnerschaften mit der Ukraine bekannt. Diese Partnerschaften spielen eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, die Ukraine überhaupt in die Lage zu versetzen, sich auf einen Waffenstillstand oder eine Friedensvereinbarung mit dem sich imperialistisch gebärdenden Russland einzulassen.

Nach Information der Süddeutschen Zeitung wird die Vereinbarung der Ukraine mit Deutschland sehr stark der mit Großbritannien ähneln. Sie sieht eine umfangreiche Militärkooperation, Rüstungszusammenarbeit und Hilfe beim Schutz der kritischen Infrastruktur vor. Vereinbart wurde Zusammenarbeit etwa bei der Cybersicherheit oder der Abwehr von Desinformation. Zudem will Berlin an den Sanktionen festhalten, solange die russische Aggression andauert, und Hilfe beim Wiederaufbau leisten. Im Juni wird die Bundesregierung dazu eine Konferenz in Berlin ausrichten.

Die Bundesregierung hat zuletzt angekündigt, sechs Mehrzweck-Transporthubschrauber vom Typ Sea King aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern. Dagegen kann Selenskij nicht mit einem Entgegenkommen bei den lange erbetenen Taurus-Marschflugkörpern rechnen, deren Lieferung Scholz unverändert ablehnt. Das Kanzleramt zieht allerdings einen Ringtausch in Erwägung. Dabei würde Deutschland die Waffe an Großbritannien liefern und möglicherweise auch an Frankreich. Diese würden wiederum weitere Marschflugkörper der baugleichen Typen Storm Shadow und Scalp aus ihren Beständen der Ukraine liefern.

Deren Luftwaffe greift mit diesen beiden Systemen seit Monaten erfolgreich russische Ziele an, hat allerdings inzwischen einen Großteil der Flugkörper verbraucht. Großbritannien soll eigenes Personal in die Ukraine entsandt haben, das dort beim Einsatz der Flugkörper Unterstützung leistet. Großbritannien hatte den Ringtausch ins Spiel gebracht, wie das Handelsblatt zuerst berichtete.

Die Taurus haben mit mehr als 500 Kilometern eine doppelt so hohe nominelle Reichweite wie die Storm Shadows und verfügen über deutlich leistungsfähigere Navigationssysteme und Sprengköpfe. Über manche Gründe, warum Deutschland sie nicht liefere, könne man öffentlich nicht sprechen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Bild. Vorschläge für einen Ringtausch kenne er nicht. Aus der Koalition kam scharfe Kritik an der Idee. "Unsere europäischen Partner müssen uns für völlig bekloppt halten", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.