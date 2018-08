Zwei Bänke und eine Gedenktafel erinnern in Rostock-Toitenwinkel an Mehmet Turgut, den die NSU-Terroristen hier am 25. Februar 2004 an einem Döner-Imbiss ermordeten. Rechtsextreme schmierten neulich ein Herz auf die Gedenkstätte, Aufschrift: NSU (Archivbild)

(Foto: Regina Schmeken)