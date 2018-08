9. August 2018, 22:31 Uhr Leichtathletik Röhler feiert seinen EM-Titel im Wassergraben

Thomas Röhler siegt im Speerwurf vor Andreas Hofmann und ist der erste Europameister in dieser Disziplin seit 32 Jahren.

Für den Weltmeister Johannes Vetter läuft der Wettkampf dagegen enttäuschend.

Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder gewinnen im Hürdensprint Silber und Bronze.

Von Joachim Mölter, Berlin

Just in dem Moment, in dem der Speerwurf-Wettbewerb der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften beendet war, wehte ein laues Lüftchen durch das Berliner Olympiastadion, gerade genug, um die 39 335 Zuschauer ein wenig abzukühlen nach einem weiteren heißen Tag. Dem Jenaer Thomas Röhler war das offenbar nicht genug, er hüpfte gleich in voller Montur in den Wassergraben, durch den Minuten zuvor noch die Hindernisläufer gewatet waren. Der 26-Jährige hatte sich die Erfrischung redlich verdient nach seinem Titelgewinn, dem zweiten für den gastgebenden Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei dieser EM nach dem Zehnkampf-Gold von Arthur Abele.

Den nach den Halbfinals insgeheim erhofften dritten Titel verpassten nur ein paar Minuten später die Hürdensprinterinnen: Titelverteidigerin Cindy Roleder wurde trotz Saisonbestzeit von 12,77 Sekunden Dritte, die WM-Bronzegewinnerin Pamela Dutkiewicz nahm in 12,71 Sekunden immerhin Silber entgegen - mit exakt der gleichen Zeit war sie zwei Stunden zuvor noch als Schnellste aus den Halbfinals hervorgegangen. Den Titel sicherte sich die Weißrussin Elvira Hermann, die sich die meisten Reserven aufgespart hatte und im Endlauf in 12,67 Sekunden ihre persönliche Bestmarke nur knapp verfehlte.

Bei einer Leichtathletik-Veranstaltung gibt es immer viel zu sehen, hier Stabhochspringerinnen, die sich in die Luft schwingen, dort Hochspringer, die abheben; da Siebenkämpferinnen, die ihre Kugeln stoßen, dort 200-Meter-Sprinter, die um die Kurve biegen. Dummerweise sind manchmal alle gleichzeitig unterwegs, so dass man leicht den Überblick verliert - in solchen Fällen vertraut man am besten seinem Gehör: Wo es spannend wird, wird es auch laut; da muss man hinschauen.

Und immer wenn am Donnerstagabend im Olympiastadion ein Raunen einsetzte und sich, vom Marathontor kommend, wie eine Welle durch die Arena schob, die schließlich auf der gegenüberliegenden Seite verebbte, wussten die Aficionados dieses Sports: Da kommen jetzt Speere angeflogen, Blick nach oben in die Luft - Wooooaaaahhh!!!! Sie wussten außerdem: Wenn die deutschen Werfer an der Reihe waren, würde dieses Wooooaaaahhh!!!! anschwellen, und wenn die 800 Gramm schweren Geräte besonders weit fliegen, würde es ohrenbetäubend werden. Wie also unschwer zu hören war, gingen die drei deutschen Speerwerfer recht erfolgreich ans Werk: Beim Olympiasieger Röhler war es am lautesten, er gewann mit einer Weite von 89,47 Metern. Beim deutschen Meister Andreas Hofmann aus Mannheim war es ähnlich laut, er wurde Zweiter mit 87,60.

Nur bei Johannes Vetter brach das Raunen vorzeitig ab: Der Weltmeister von 2017 und Weltjahresbeste dieser Saison kam nicht weiter als 83,27, das reichte zu Platz fünf. Man muss dem Offenburger zugestehen, dass er sich wochenlang mit einer Oberschenkelverletzung geplagt hatte. Nach der Qualifikation hatte er zudem über Schmerzen im Sprunggelenk geklagt.

Am Ende setzt in Berlin der Platzregen ein

Es war für ein "sehr schwieriger Tag". Dennoch hatte Vetter tags zuvor als Qualifikationsbester mit 87,39 die Hoffnungen auf einen so genannten Sweep belebt, also darauf, dass die Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) alle drei Medaillen abräumen, Gold, Silber, Bronze. In der Weltjahresbestenliste belegen Vetter (92,70), Hofmann (92,06) und Röhler (91,78) ja auch die Plätze eins, zwei, drei. Aber auf so eine Papierform darf man nicht immer etwas geben - Vetter, mit 25 Jahren der Jüngste des Trios, hat seine Weite bereits im März erzielt; danach warf ihn die Verletzung zurück.

Gold und Silber waren eine beachtliche Ausbeute für die deutschen Speerwerfer, deren Verhältnis Hofmann so beschreibt: "Vor dem Wettkampf klopfen wir uns auf die Schulter und wünschen uns gegenseitig Glück. Aber wenn es losgeht, sind wir Konkurrenten." Röhler formuliert es so: "Wir sind ein Team von Individualisten, die alle gewinnen wollen." Es kann aber immer nur einen geben, der das schafft, das wissen alle. Als Röhler wieder aus dem Wassergraben gekrabbelt war, kamen Hofmann und Vetter und klopften ihm auf die Schultern. Da präsentierten sich die Konkurrenten wieder als ein Team.

"Es hat riesigen Spaß gemacht, hier zu werfen", sagte der nasse Europameister. Ein Viertelstündchen später hätte er sich den Erfrischungssprung in die Fluten ohnehin sparen können. Denn kaum war der Wettkampfabend beendet, setzte in Berlin der Platzregen ein.