Von Kassian Stroh

Altkanzler Gerhard Schröder darf weiter in der SPD bleiben. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover lehnte alle Anträge auf einen Parteiausschluss ab, wie die Partei am Montag mitteilte. Er habe sich "eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht". 17 regionale Parteivereine hatten ein Ordnungsverfahren gegen Schröder eingeleitet. Er steht wegen seiner Nähe zu Präsident Wladimir Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft in der Kritik. Nach der Invasion in die Ukraine im Februar hat er sich nach Auffassung vieler SPD-Genossen nicht ausreichend von Russland distanziert. Der Beschluss der Schiedskommission kann noch angefochten werden.

Schon als Kanzler hatte Schröder Nähe zu Russland gesucht - auch persönlich zu dessen Präsidenten und zeitweiligen Ministerpräsidenten Putin. Nach seiner Amtszeit wurde er für verschiedene russische Energiekonzerne aktiv. So sitzt er den Aufsichtsgremien der Pipeline-Betreiberfirmen Nord Stream AG und Nord Stream 2 AG vor. Im Mai 2022 teilte er mit, nicht länger Aufsichtsratschef des Ölkonzerns Rosneft bleiben zu wollen und einen ihm angebotenen Posten im Aufsichtsrat von Gazprom nicht anzunehmen.

Diese Engagements stießen in Deutschland, auch in der SPD, immer wieder auf Kritik. Sie wurde deutlich lauter, als der Altkanzler kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine deren Regierung "Säbelrasseln" vorwarf und sich nach Ansicht vieler nicht ausreichend von Putins Angriffskrieg distanzierte. Die Parteispitze legte ihm nahe, aus der SPD auszutreten, zugleich beantragten diverse Untergliederungen ein Ordnungsverfahren gegen Schröder. Dieser weilte zuletzt vor zwei Wochen in Moskau, wo er auch Putin traf. Anschließend sagte er in einem Interview: "Die gute Nachricht heißt: Der Kreml will eine Verhandlungslösung." Womöglich könne man einen Waffenstillstand verhandeln. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Fehler der Regierung in Moskau, sagte Schröder. Aber es gebe "in Russland wirkliche Einkreisungsängste, die aus der Geschichte gespeist sind. Und die haben ja leider auch ihre Berechtigung."

Über die 17 Anträge - es gab noch mehr, die den formalen Vorgaben aber nicht entsprachen - hatte die dreiköpfige Schiedskommission in Hannover Mitte Juli verhandelt. Nicht-Parteimitglieder waren dazu nicht zugelassen. Schröder selbst erschien nicht zu dem Termin und schickte auch keinen Anwalt. Am Ende eines Ordnungsverfahrens können grundsätzlich verschiedene Schritte stehen: von einer Rüge über das Ruhen der Mitgliedsrechte für eine bestimmte Zeit bis hin zu einem Parteiausschluss. Letzteres aber nur, "wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Statuten oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat und dadurch schwerer Schaden für die Partei entstanden ist", wie es im SPD-Organisationsstatut heißt. Auf diesen Schritt hatten nach Angaben der SPD Hannover alle 17 Antragsteller vor der Schiedskommission plädiert.

Gegen ihre Entscheidung kann nun binnen zwei Wochen Berufung eingelegt werden - dann muss darüber die nächsthöhere Instanz entscheiden, die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover. Womöglich geht der Fall auch noch bis vor die Bundesschiedskommission.