Ein Demonstrant in Warschau hält ein Bild von Viktor Orbán und Wladimir Putin als Clowns hoch. Viele Polen finden die Freundschaft der beiden aber nicht so witzig.

Von Viktoria Großmann und Cathrin Kahlweit, Warschau/Wien

Robert Fico sagt deutlich, was passiert, wenn er die Wahl in der Slowakei am 30. September gewinnen sollte: Wenn er in die Regierung komme, erhalte "die Ukraine keine einzige Patrone mehr". Fico will wieder Premierminister werden. Zweimal war er es bereits, doch 2020 musste er mit seiner Partei Smer SD in die Opposition. Eigentlich steht SD für Sozialdemokratie. Im Programm hat Fico auch ein paar finanzielle Wahlgeschenke. Aber in seiner Rhetorik ist der 58-Jährige seit 2020 erst zum Corona-Leugner, dann zum Nato-Gegner geworden.

Die amtierende slowakische Regierung wiederum steht, wie alle anderen Regierungen in den postsozialistischen Ländern bis auf Ungarn, fest an der Seite der Ukraine. Und sie leistet viel, um das angegriffene Land zu unterstützen. Doch was die Bevölkerung angeht, so ist die Stimmung in Mittel- und Südosteuropa gespalten; vor allem in Bulgarien und der Slowakei sitzen prorussische Gefühle tief. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind aus pro-russischen Erzählungen verstärkt anti-ukrainische Narrative geworden. Selbst da, wo die russische Kriegs-Propaganda nicht eins zu eins übernommen wird, weil das nicht gut ankäme, wird Stimmung gegen die Ukrainer gemacht. Ersatzweise, sozusagen.

Die rechtspopulistischen Parteien bewundern oft den Autokraten Putin

Häufig lautet der Vorwurf, die Regierungen würden den Wohlstand ihrer Bevölkerung und die eigenen Sicherheitsbedürfnisse vernachlässigen. Bei den neueren rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien ist die Verbeugung vor dem Aggressor Russland meist mit Bewunderung für den Autokraten Putin verbunden, der vermeintlich traditionelle Werte und die Kirche schütze. Und bei den früheren sozialistischen Staatsparteien, die nach dem Zerfall der Sowjetunion teils unter Schmerzen einen Transformationsprozess durchliefen, zeigt sich bis heute eine Verbundenheit mit alten Kadern und alten Machthabern; auch Geld vom Kreml dürfte, mutmaßt man etwa in Bulgarien oder Moldau, die guten Verbindung bewahren helfen.

Putin selbst agiert dabei geschickt, indem er Ressentiments aufgreift und Chancen nutzt: Auf dem Eastern Economic Forum in Wladiwostok ließ er vor wenigen Tagen ehemalige Verbündete in Mitteleuropa unter Verweis auf die militärischen Interventionen in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968 wissen, es habe "Aspekte in der Politik der Sowjetunion" gegeben, die "falsch waren und Spannungen erzeugten: Es ist nicht richtig, in außenpolitischen Fragen etwas zu tun, das im direkten Widerspruch zu den nationalen Interessen anderer Länder steht", so Putin. Einen Widerspruch zum Einmarsch in der Ukraine sah er bei diesen Aussagen offenbar nicht: Das Nachbarland betrachtet der russische Präsident als russisches Eigentum.

In Tschechien wird Stimmung für Moskau und gegen Kiew gemacht

Russlandfans in Budapest und Prag dürften den Zuruf aus dem fernen Osten gern gehört haben. Denn auch in Tschechien wird derweil mit der Angst vor Energiekrise und Verarmung, die sich mit dem Krieg breitgemacht haben, Stimmung für Moskau und gegen Kiew gemacht. "Priorität haben für diese Regierung die Ukraine und Waffen. Auf die eigene Bevölkerung pfeifen sie", sagte etwa der frühere tschechische Premier Andrej Babiš kürzlich in einem Fernsehinterview. Mit seiner linkspopulistischen Partei Ano führt er die Opposition an. Der rechtsextreme Tomio Okamura, der mit seiner Partei SPD ebenfalls im Parlament vertreten ist, sagt, "ein Großteil der Ukrainer" seien "Wirtschaftsflüchtlinge", die nur Sozialleistungen ergattern wollten. Die ukrainische Regierung bezeichnet er als "halbfaschistische Nationalisten", weil sie Minderheiten benachteilige.

Zehntausende protestierten seit Kriegsbeginn in Tschechien gegen die Ukraine-Politik der liberal-konservativen Regierung unter Petr Fiala. Immer geht es um die Teuerung, vor allem aber um die Ablehnung weiterer Waffenlieferungen und anderer Hilfe für die Ukraine. Allerdings wurde in Tschechien erst im Januar Petr Pavel für eine Amtszeit von fünf Jahren zum neuen Präsidenten gewählt - er ist ein entschiedener Unterstützer der Ukraine, ebenso die Fünferkoalition unter Premier Petr Fiala, die knapp zwei Jahre im Amt ist.

Detailansicht öffnen Kein Freund der Ukraine: Der slowakische Ex-Premierminister und Oppositionspolitiker Robert Fico. (Foto: Metodi Popow/Imago)

In der Slowakei jedoch stehen Wahlen an, Fico führt in allen Umfragen. Für die Partner in der EU ist das kritisch. Denn in Brüssel konnte man sich bei allen Turbulenzen, Rücktritten und innenpolitischen Streits in der Slowakei bisher darauf verlassen, dass das Land solidarisch mit seinen angegriffenen Nachbarn sein würde. Und auch in Polen, wo die Abneigung gegenüber Russland traditionell tief sitzt, wird im Oktober gewählt. Selbst dieses Land ist vor antiukrainischer Stimmung nicht gefeit. Die rechtsextreme Konfederacja macht damit Wahlkampf. Bei den Parlamentswahlen am 15. Oktober könnte sie auf ein zweistelliges Ergebnis kommen. Konfederacja-Abgeordnete warnen vor einer "Ukrainisierung Polens".

Auch in der rechtsnationalen Regierungspartei PiS, die den ukrainischen Kampf gegen die russischen Invasoren praktisch zu ihrem eigenen erklärt hat, brechen sich immer wieder alte Ressentiments Bahn. Etwa, wenn es darum geht, von den Ukrainern eine angemessene Entschuldigung für Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg zu verlangen. Oder mehr Dankbarkeit für die polnische Hilfe. Und beim Streit um ukrainischen Weizen, der zum Ärger der polnischen Landwirte den einheimischen Markt überschwemmte und die Preise verdarb, hat die Ukraine-Solidarität der PiS schnell ein Ende. Die Regierung hält am strikten Einfuhrverbot fest.

Detailansicht öffnen Macht kein Geheimnis aus seinen Sympathien für Russland: Bulgariens Präsident Rumen Dadew. (Foto: Olivier Hoslet/DPA)

Im Südosten Europas war zuletzt vor allem Bulgarien ein Sorgenkind der Ukraine-Unterstützer in der EU gewesen, weil Präsident Rumen Radew mit seinen Sympathien für Moskau und seiner Ablehnung von Militärhilfe für Kiew nicht hinter dem Berg hielt. Kiew bestehe darauf, "diesen Krieg zu führen", so Radew. Die Rechnung aber werde von ganz Europa beglichen.

Der Einfluss des Präsidenten hat sich jedoch mit der einigermaßen stabilen Regierung, die nach zwei Jahren politischer Unsicherheit im Juni ins Amt kam, abgeschwächt. Sowohl die konservative Gerb als auch das Bündnis PP/DB sind proeuropäisch und stehen Kiew bei der Verteidigung gegen die russische Aggression zur Seite - wenngleich aktive Militärhilfe offiziell verweigert wird. Im Juli war Präsident Wolodimir Selenskij zu einem Freundschaftsbesuch nach Sofia gereist, wo das Parlament zugleich demonstrativ beschloss, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu unterstützen.

Dafür schlagen sich auch hier neue und schnell gewachsene Gruppierungen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen auf Putins Seite - und haben damit Erfolg. So erreichte in Bulgarien die extrem rechte Partei Wiedergeburt (Wasraschdane) bei der Wahl 14 Prozent. Sie machte mit Protesten gegen die Verlegung eines Monuments für die sowjetische Armee aus dem Stadtzentrum von Sofia auf sich aufmerksam; diese wurde vorläufig verschoben. Und auch wenn die Übernahme russischer Propaganda, zumal wenn sie mit der Ablehnung der EU-Integration oder des Beitritts zur Eurozone einhergeht, bei der großen Mehrheit der Bulgaren nicht mehr gut ankommt, so erreicht Wiedergeburt doch eine Minderheit der traditionell russlandfreundlichen Bevölkerung, indem sie die Angst vor negativen, ökonomischen Folgen bei einem endgültigen Bruch mit Moskau schürt.

Viktor Orbán macht Putin immer wieder seine Aufwartung

Das gilt, in Maßen, auch für das benachbarte Rumänien, das eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine hat. Hier hat die rechtsextreme Partei AUR (Allianz für die Vereinigung der Rumänen), die bei der Parlamentswahl 2020 auf neun Prozent der Stimmen kam, mit Kriegsbeginn noch zugelegt. AUR ist nicht offen prorussisch, weil Moskau und Putin in der rumänischen Bevölkerung nicht sonderlich populär sind. Sie nutzt aber den Krieg als Anlass, um etwa über die Behandlung der rumänischen Minderheit in der Ukraine oder die Dominanz der "Brüsseler Eliten" zu klagen.

Vorwürfe aus der Ukraine und aus Moldau, AUR-Chef George Simion habe vor einem Jahrzehnt für den russischen Geheimdienst gearbeitet, haben der Popularität der Partei jedoch geschadet. Simion, heißt es in moldauischen Medien, verfolge im Übrigen eine ähnliche Strategie wie die moldauischen Sozialisten und die Șor-Partei in der Republik Moldau: Mithilfe der sozialen Medien würden anti-europäische Ressentiments geschürt, während hinter den Kulissen die Zusammenarbeit mit Moskau gesucht werde.

Die wohl wichtigste prorussische Stimme in der EU kommt derzeit aus Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orbán hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder seine Aufwartung gemacht, und trotz des Krieges schickt er seinen Außenminister regelmäßig nach Moskau, um die guten Verbindungen beider Länder öffentlich zu zelebrieren und neue Wirtschaftsverträge abzuschließen.

Orbán spricht der Ukraine die Souveränität ab, machte sich über den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij lustig, nennt den Angriff "deren Krieg, nicht unseren" und sich selbst den Anführer des "Friedenslagers". Staatsmedien übernehmen teils ungefiltert russische Propaganda, wozu die öffentlich geäußerte Überzeugung gehört, dass die Ukraine Russland niemals besiegen könne. Der Fraktionsvorsitzende der Partei des ukrainischen Präsidenten, David Arachamija, sagte daher unlängst in Kiew, der Ungar sei "ein Agent innerhalb der Europäischen Union, um russische Interessen zu schützen".