Der Gedenktag zum 85. Jahrestag der NS-Novemberpogrome unterscheidet sich nach Worten des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor , von allen vorangegangenen. "Das Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober erinnert uns daran, wie wichtig Demokratie ist. Israel wurde gegründet, damit wir Juden nie wieder erleben müssen, was uns in der Nazi-Diktatur widerfahren ist", sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nun habe man erlebt, dass Jüdinnen und Juden verbrannt und Mütter mit ihren Kindern hingerichtet worden seien. "Es geht wieder um die Frage: Zivilisation oder Barbarei."

Er denke nicht, dass sich Geschichte wiederhole, so der Botschafter. "Wir haben neue Umstände und neue Akteure. Aber wir müssen der Gefahr in die Augen schauen und dürfen diese Ideologie nicht verharmlosen: Hamas und Hisbollah sind nicht nur gegen Israel." Die Terrororganisationen nähmen westliche Gesellschaften insgesamt als dekadent wahr, verabscheuten Homosexuelle und wollten Frauen grundlegende Rechte verweigern. "Wir Juden sitzen nur in der ersten Reihe. Wenn die Deutschen nicht handeln und gegen diese Leute vorgehen, werden sie morgen weinen."

Zum Jahrestag der NS-Novemberpogrome von 1938 wird an vielen Orten in Deutschland an die Opfer erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung findet am Vormittag in der Berliner Synagoge Beth Zion statt. Erwartet werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.

Josef Schuster warnte vor aufflammendem Judenhass in Deutschland. "Der Kampf wider den neuen Antisemitismus heute ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil Antisemiten, egal ob religiös oder politisch motiviert, aus dem rechten oder dem linken Spektrum, es nie beim Antisemitismus bewenden lassen." Zivilcourage und Solidarität zu zeigen, sei deshalb zentral. "Es war nie wichtiger, überzeugt für unsere Demokratie und unsere Freiheit einzustehen. Sie war schon sehr lange nicht mehr einer solchen Bedrohung ausgesetzt", sagte Schuster. Hintergrund sind die vielen antisemitischen Vorfälle in Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel - diese schüren bei Jüdinnen und Juden Angst.

Angesichts des aktuell grassierendem Antisemitismus schwindet unter Jüdinnen und Juden in Deutschland nach Worten der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, auch die Zuversicht in die Arbeit von Sicherheitskräften. "Viele glauben, dass die Verantwortlichen es nicht mehr schaffen, den Hass und die Gewalt gegen Juden einzudämmen", sagte Knobloch dem Tagesspiegel.

Menschen fühlten sich bei den heutigen Kundgebungen an Demonstrationen gegen Jüdinnen und Juden in der Weimarer Republik erinnert. "Ich verstehe das, denn auch beim Aufstieg des Nationalsozialismus spielten antijüdische Kundgebungen eine wichtige Rolle", sagte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland ein mangelndes Mitgefühl für die Opfer des Hamas-Terrors kritisieren, versteht der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr. In einem Podcast der Reihe "Mit Herz und Haltung" der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen betonte er, dass jüdische Partner "völlig zurecht erwarten, dass wir mithelfen, dass das Erschrecken über das Massaker vom 7. Oktober nicht so schnell verblasst, wie es tatsächlich verblasst". Neymeyr ist in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für die Beziehungen zum Judentum zuständig. Er warnte davor, dass in Debatten über die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu schnell vergessen werde, "was für ein grausames Massaker das war".

In dem Podcast äußerte sich auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek. Zu antisemitischen Vorfällen auf antiisraelischen Demonstrationen sagte er, der Nahostkonflikt sei für zahlreiche extreme Gruppen zu einer "Projektionsfläche für ihre kranken Ideologien" geworden. Mazyek rief die muslimischen Verbände auf, solchen Antisemitismus aus theologischer Perspektive zu kritisieren. Die Ablehnung von Antisemitismus sei eine Frage der richtigen Auslegung und Ausübung des Glaubens.