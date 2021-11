Prantls Blick:Der echte und der gefühlte Vizekanzler

Von Heribert Prantl

Einen so dummen Titel hat dieser Koalitionsvertrag nicht verdient. Der Titel ist so uninspiriert, so nichtssagend und hohl und spruchbeutelig, wie es hoffentlich die Regierungspolitik nicht sein wird: "Mehr Fortschritt wagen" - das soll an Willy Brandt erinnern, an sein Regierungsmotto von 1969; aber es erinnert nur an Wahlkampfplakate der FDP. Unter "Mehr Demokratie wagen" konnte und kann man sich etwas vorstellen. Aber "Mehr Fortschritt wagen"? Das Wortgeklingel war schon vor fünfzig Jahren zu nichts nütze; damals stand das Wort Fortschritt noch für eine vage Verheißung. Damals hat die CDU, ihr Kanzlerkandidat hieß Rainer Barzel, auf die Wahlplakate den Spruch gesetzt: "Wir bauen den Fortschritt auf Stabilität". Fortschritt wobei? Fortschritt für wen?