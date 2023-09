G 20 in Indien: Wie sich Premier Modi als Weltstaatsmann inszeniert

Am Wochenende treffen sich die Staatschefs der G20 zum Gipfel. Indiens Premier Modi nutzt das für seinen Wahlkampf - und für Indiens Geopolitik.

Von Ann-Marlen Hoolt und David Pfeifer

Überall in Neu-Delhi hängen Plakate mit dem Gesicht des indischen Premierministers. Narendra Modi wirbt mit dem Logo der G 20. Er will sein Land im besten Licht präsentieren. "Modi präsentiert sich als Weltstaatsmann, und das auf Kosten der Steuerzahler", sagt David Pfeifer, Südostasien-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Der Premier verfolge ein ehrgeiziges Ziel, so Pfeifer: Indien eine neue weltpolitische Bedeutung zu geben.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Franziska von Malsen, Andre Anthony Foster, Tami Holderried

Produktion: Jakob Arnu

