Die Deutschen sind so unzufrieden mit den Schulen wie seit Jahren nicht. Zurecht? Und was sind die drängendsten Probleme?

Von Johannes Korsche und Kathrin Müller-Lancé

Diese Woche ist eine Studie erschienen das ifo-Bildungsbarometer. Das Meinungsforschungsinstitut hat dafür 5500 Menschen in Deutschland gefragt, wie zufrieden sie mit den Schulen sind. Und das Ergebnis: So unzufrieden waren die Deutschen noch nie mit den Schulen im Land. Nur 27 Prozent haben die Noten 1 und 2 vergeben, und fast genauso viele die Noten 5 und 6. Was läuft alles schief in den Klassenzimmern? Und was kann man gegen den Lehrermangel tun? Und für die Digitalisierung? Kathrin Müller-Lancé, SZ-Expertin für Bildungspolitik, antwortet auf die wichtigsten Fragen in dieser Folge von "Auf den Punkt"

Weitere Nachrichten: Bayerischer Landtag beruft Sondersitzung wegen Flugblatt-Affäre ein, Grüne wollen subventionierten Industriestrom, FDP stellt Ausstieg aus der Atomkraft in Frage.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb, Nadja Schlüter

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über ifo Institut, Bundesministerium für Forschung und Bildung.

