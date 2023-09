Und was passiert jetzt in meinem Keller?

Nach monatelangem Streit kommt nun endlich das Heizungsgesetz. Was ändert sich dadurch in den Häusern - und was darf bleiben?

Von Michael Bauchmüller

Horrorszenarien vom "Heiz-Hammer", Kabinettsbeschlüsse unter Vorbehalt, nächtliche Koalitionsrunden - und am Ende eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eine Verabschiedung auf die Zeit nach der Sommerpause verschob: Kein anderes Gesetz dieser Koalition hat eine derartige Achterbahnfahrt hinter sich wie die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG, vulgo Heizungsgesetz. An diesem Freitag hat es nun schließlich den Bundestag passiert. Das ist ziemlich genau ein halbes Jahr nachdem erste Entwürfe die Angst losgetreten hatten, der Bund wolle nun in jeden einzelnen Heizungskeller hineinregieren. Doch was bedeutet das Gesetz für die deutschen Heizungen? Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.