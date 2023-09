Von David Pfeifer, Delhi

Delhi ist kaum wiederzuerkennen, kurz bevor die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer eintreffen. Keine Warteschlangen an der Passkontrolle, der überfüllte Parkplatz für die Taxis und Uber-Fahrer ist fast leer. Auf dem Weg in die Stadt fährt man an Dutzenden G-20-Schildern vorbei, alle mit dem Konterfei von Indiens Premierminister Narendra Modi drauf. Modi in grauer Weste, Modi in blauer Weste, Modi in beiger Weste. Modi, Modi, Modi. Es ist, als ob es nur noch Modi gäbe, und hinter Modi keine Welt.