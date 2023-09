Die Kritik am Haushaltsentwurf von Finanzminister Lindner nimmt nicht ab. Warum seine Sparpläne so umstritten sind.

Von Claus Hulverscheidt und Nadja Schlüter

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Bundestag seinen Haushaltsentwurf für 2024 vorgestellt. Kurz zusammengefasst: Es soll gespart werden. Der Bund wird im Jahr 2024 rund 30 Milliarden Euro weniger ausgeben können, als noch für 2023 vorgesehen war.

Christian Lindner hat für seinen Plan vor allem zwei Leitplanken: Er will die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse einhalten und keine Steuern erhöhen. Kritik daran kommt jetzt aber nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den Koalitionspartnern.

Warum in der Ampel so wenig Einigkeit über den kommenden Bundeshaushalt herrscht ist und ob Lindner Deutschland wirklich "kaputtspart", wie man jetzt von vielen Kritikern hört, das erklärt in dieser Folge Claus Hulverscheidt, Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik in der SZ-Parlamentsredaktion.

Weitere Nachrichten: heißester Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, Unwetter in Türkei und Griechenland, IG-Metall fordert Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Tami Holderried, Andre Foster

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über dpa.