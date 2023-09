SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

Von Ann-Marlen Hoolt

Das rechtsextreme Flugblatt, das Hubert Aiwanger als Schüler in seiner Tasche trug, setzt den bayerischen Wirtschaftsminister weiterhin unter Druck. Am Donnerstag hat sich Aiwanger öffentlich entschuldigt. Er betont allerdings weiterhin, dass er das Flugblatt nicht geschrieben hat. Außerdem läge der Vorfall mehr als dreißig Jahre zurück. Der Antisemitismusexperte Wolfgang Benz sieht das Flugblatt aber nicht als reine Jugendsünde: "Wenn jemand erst sagt, er weiß nichts davon, dann dass der Bruder es geschrieben habe und dann von einer Schmutzkampagne spricht, dann spielt nicht das Flugblatt die große Rolle, sondern wie der erwachsene Politiker damit umgeht." Ein Gespräch über die politische Kultur im Bayern der Achtzigerjahre und Rechtsextremismusprävention in der Gegenwart.