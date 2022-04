Nachrichten am 12. April 2022

Krieg in der Ukraine

Steinmeier ist in der Ukraine unerwünscht. Der Bundespräsident wollte Kiew besuchen, doch der ukrainische Präsident Selenskij lehnt dies offenbar ab. Russlands Präsident Putin demonstriert bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko Optimismus. Wirtschaftsminister Habeck will die Energieversorgung in Deutschland im schlimmsten Fall mit Enteignungen sicherstellen. Zum Ukraine-Liveblog

In der Ukraine kursieren Meldungen über einen Chemiewaffeneinsatz in Mariupol. Seit Wochen wird vor einem Einsatz chemischer Kampfstoffe im Krieg in der Ukraine gewarnt. Die Berichte darüber sind bisher nicht bestätigt. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Russland zu diesem Mittel greift. Zum Artikel

MEINUNG Russland-Politik: Etliche Politiker geben zu, den Wahn Putins unterschätzt zu haben. Auch Altkanzlerin Merkel müsste sich erklären (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Grüne legen sich auf Frau als Nachfolgerin von Anne Spiegel fest. Nach dem Rücktritt der Familienministerin kündigt die Parteispitze an, noch in dieser Woche eine Lösung zu finden. Das dürfte nicht einfach werden. Einen Mann zu benennen, schließt Parteichefin Lang aus. Zum Artikel

"Partygate": Johnson muss Strafe zahlen. Während des Corona-Lockdowns wurde im Amtssitz des britischen Premierministers illegal gefeiert. Mehr als 50 Personen werden nun dafür belangt, unter ihnen ist auch der Regierungschef selbst. Zum Artikel

Schießerei in New Yorker U-Bahn-Station - mehrere Verletzte. Ein Verdächtiger, der eine Gasmaske und eine orangefarbene Weste getragen haben soll, ist auf der Flucht. Am Tatort wurden nicht-gezündete Sprengsätze gefunden. Zum Artikel

Michael Degen ist tot. Der Schauspieler starb am Samstag in Hamburg im Alter von 90 Jahren. Einem großen Publikum war er durch die Serie "Donna Leon" bekannt. Zum Artikel

US-Inflationsrate erstmals seit 40 Jahren über acht Prozent. Wegen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Krise sind die Preise im März dramatisch gestiegen. Die Frage ist nun, ob die Notenbank die Lage in den Griff bekommt - oder eine Rezession auslöst. Zum Artikel

Bayern verkürzt Corona-Isolation ab Mittwoch auf nur noch fünf Tage. Der Freistaat weicht mit dieser Neuregelung von der bisherigen bundesweiten Linie ab: Eigentlich war deutschlandweit eine Verkürzung der Isolation erst ab dem 1. Mai geplant. Zudem endet die Quarantäne für Kontaktpersonen. Zu den Corona-Meldungen aus Bayern

Außerdem interessant:

Das hat heute viele interessiert

Ukraine-Krieg: Wer ist Putins neuer Befehlshaber? Nach US-Informationen kommandiert jetzt Alexander Dwornikow Russlands Truppen in der Ukraine. Er hat schon in Tschetschenien und Syrien Operationen geleitet - das lässt Schlimmes befürchten. Zum Artikel

Urteil nach Autounfall: Porsche rammt Taxi - schuld ist der Fahrgast. Ein Mann steigt ins Taxi, in diesem Moment prallt ein Porsche in den Wagen. Doch der Fahrer ist nicht verantwortlich für den Unfall, urteilt das Münchner Landgericht. Zum Artikel

Volvo C40 Recharge Pure Electric im Test: Schick, schräg und kräftig. Der neue Volvo, das zweite vollelektrische Modell des Herstellers, ist ein SUV-Coupé. Was schön aussieht, hat aber auch seine Nachteile. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Britney Spears: "Ich bekomme ein Baby". Lange hat die Sängerin für ihre Freiheit gekämpft. Erst seit ihr Vater nicht mehr ihr Vormund ist, kann sie ihr Privatleben so gestalten, wie sie es möchte. Mittlerweile ist sie nicht nur verlobt, sondern jetzt auch schwanger. Zum Artikel