Schießerei in New Yorker U-Bahn - mehrere Verletzte

In der U-Bahn von New York soll es am Morgen amerikanischer Zeit eine Schießerei gegeben haben. Wie die New York Times meldet, sollen 13 Menschen verletzt worden sein, mehrere von ihnen durch Schussverletzungen. Ein Mann, mutmaßlich der Schütze, sei flüchtig. Er trage eine Gasmaske und eine orangefarbene Weste.

Die Tat ereignete sich einer Polizeisprecherin zufolge gegen 8.30 Uhr im Berufsverkehr im Stadtteil Brooklyn. Es handelt sich um die U-Bahn Station an der 36. Straße, wo sich drei Subway-Linien kreuzen.

Am Tatort seien nicht-gezündete Sprengsätze gefunden worden, heißt es von den Sicherheitskräften. Außerdem hätten Zeugen von Rauch in der U-Bahn-Station berichtet.

