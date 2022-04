Der Schauspieler starb am Samstag in Hamburg im Alter von 90 Jahren. Einem großen Publikum war er durch die Serie "Donna Leon" bekannt.

Der Schauspieler Michael Degen ist tot. Er starb am Samstag in Hamburg im Alter von 90 Jahren, wie der Rowohlt-Verlag in Berlin mitteilte. "Wir trauern und verneigen uns vor einem Menschen und Künstler, der mit seiner Wärme und Begeisterung berührte und mitriss, und dessen vielseitiges Werk bleiben wird", hieß es weiter.

Degen war einem großen TV-Publikum zuletzt vor allem dank der "Donna Leon"-Krimiserie der ARD vertraut. Darin verkörperte er jahrelang den "Vice-Questore Patta". Zuvor hatte der Künstler in zahlreichen klassischen, modernen und unterhaltenden Rollen auf wichtigen Bühnen sowie in Film und Fernsehen Erfolge gefeiert. Er arbeitete mit Regiegrößen wie Peter Zadek, Claude Chabrol und Ingmar Bergman zusammen und inszenierte auch selbst. Häufig trat er aber auch in leichteren Sendungen auf - von "Derrick" und "Klinik unter Palmen" bis zu "Traumschiff" und "Rosamunde Pilcher".

Geboren wurde Degen als Sohn jüdischer Eltern 1932 in Chemnitz. Aufgewachsen ist er in Berlin. Sein Vater, ein tuberkulosekranker Kaufmann und Professor für Sprachen, wurde 1939 ins KZ Sachsenhausen deportiert und dort von den Nazis nahezu totgeschlagen. Er starb ein Jahr später, nachdem sie ihn entlassen hatten. Während Degens älteren Bruder die Flucht in das damalige Palästina gelang, blieb er mit seiner Mutter zurück in Berlin. Sie entkamen 1942 knapp der Deportation nach Auschwitz und überlebten bis Kriegsende mit Hilfe einiger zivilcouragierter Menschen versteckt in einer Ostberliner Laubenkolonie. Degen schrieb diese Familiengeschichte Jahrzehnte später auf. 1999 erschien das Buch mit dem Titel "Nicht alle waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin". Der Stoff wurde 2006 außerdem verfilmt.

Degen war 1949 nach Israel ausgewandert, kehrte aber nach zwei Jahren zurück. Aus Sehnsucht, in seiner Muttersprache Theater zu spielen, wie er später erzählte. Zeitlebens war er dann israelischer und deutscher Staatsbürger. Einem großen TV-Publikum wurde der Darsteller 1979 als Bendix Grünlich in Franz Peter Wirths "Die Buddenbrooks" bekannt. Mit der NS-Vergangenheit setzte er sich unter anderem in Egon Monks "Die Geschwister Oppermann" (1983) und Michael Kehlmanns "Geheime Reichssache" (1987) auseinander.

