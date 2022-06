Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Yannik Achternbosch und Leopold Zaak

Nachrichten kompakt

Mindestens vier Tote bei Zugunglück in Oberbayern: Der Zug entgleiste bei Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Aktuell läuft ein Großeinsatz, etwa 30 Menschen werden mit Verletzungen behandelt, 15 sind schwer verletzt. Zum Artikel

Bilder des Unglücks: Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst

Mindestlohn steigt auf zwölf Euro: Im Bundestag löst die Ampelkoalition ein zentrales Wahlversprechen von Kanzler Scholz ein. Davon sollen mehr als sechs Millionen Menschen profitieren. Zum Artikel

Großbritannien feiert das Thronjubiläum der Queen: Premierminister Johnson wird ausgebuht, Harry und Meghan bekommen Beifall - und die Queen nimmt nicht am Gottesdienst teil. Die Bilder vom Thronjubiläum. Zum Artikel

Innenminister kündigen schärferes Vorgehen gegen Kinderpornografie an: Bundesinnenministerin Faeser verspricht "maximalen Ermittlungsdruck". Auf der Innenministerkonferenz in Würzburg haben die Minister der Bundesländer auch über Katastrophenschutz und den Kampf gegen Internetkriminalität beraten. Zum Artikel

Corona-Rückgang gestoppt - BA.5 breitet sich aus: Erstmals seit zehn Wochen sinken laut RKI die Fallzahlen nicht mehr. Bund und Länder wollen frühzeitig Vorkehrungen für eine kritischere Lage im Herbst treffen. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Bundestag beschließt Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Sondervermögen: Ampelkoalition und Union machen mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit den Weg der 100 Milliarden Euro für die deutsche Armee frei. Bei seinem Besuch in Berlin fordert der ukrainische Parlamentspräsident die schnelle Lieferung der zugesagten Waffen. Zum Liveblog

"Ich glaube nicht, dass sie in einen langen Krieg verwickelt werden wollen": Russland erobert im Donbass einige Städte und Dörfer. Militärexperte Phillips O'Brien erklärt, warum diese Gebietsgewinne trotzdem für den Kriegsverlauf nicht entscheidend sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

Britische Regierung verwirrt mit ihrer neuen Visa-Politik: Großbritannien will Akademiker ins Land locken. Wer infrage kommt, muss Absolvent an einer der Unis sein, die man für die 50 besten der Welt hält. In Deutschland hat es nur eine Uni auf die Liste geschafft. Zum Artikel

Kommt die Herbstwelle schon im Sommer? Beunruhigende Nachrichten aus Portugal: Die Corona-Infektionszahlen steigen dort wieder deutlich an. Woran das liegt und was es für die Sommermonate in Deutschland bedeuten könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Sprachlosigkeit an der Säbener Straße: Nach seinem Abschied vom FC Bayern beklagt auch Corentin Tolisso, dass wochenlang niemand mit ihm gesprochen habe. Unter der Führung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic verspielt der Klub gerade etwas, das immer sein Markenkern war. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Sonnenuntergang? Untergangsstimmung! Ein SZ-Autor genießt das Abendrot auf der Aussichtsplattform des Empire State Building - bis ein deutsches Touristenpaar dazwischenplatzt. Drei Anekdoten aus aller Welt. Zum Artikel