Unfall : Mindestens vier Tote bei Zugunglück in Oberbayern

Der Zug entgleiste in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen. Aktuell läuft ein Großeinsatz, mindestens 15 Menschen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zum Ferienbeginn waren viele Schüler in der Bahn.