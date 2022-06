Von Andrea Bachstein und Matthias Kolb

Würde er sich in Madrid endlich bewegen, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, und abrücken vom Nein zur Norderweiterung der Nato durch die Aufnahme Schwedens und Finnlands? Ehe Erdoğan am Dienstag zum großen Gipfel der Militärallianz aufbrach, signalisierte er wenig bis keine Kompromissneigung: Beide Länder müssten nicht nur Worte, sondern Ergebnisse liefern und Ankaras Erwartungen erfüllen, sagte er da. Schon am Vortag war Erdoğan wenig konziliant: "Morgen werden wir zum Nato-Gipfel in Spanien gehen und alles Nötige im Einklang mit den Rechten und Interessen unseres Landes tun", übermittelte die Regierung in Ankara. Den Gesprächspartnern werde man ihre "Scheinheiligkeit" gegenüber "Terrororganisationen" erklären, mit "Dokumenten, Informationen und Bildern".

Als Gesprächspartner warteten in Madrid neben dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Finnlands Präsident Sauli Niinistö, deren Länder angesichts Russlands Aggressivität ihre Neutralität tauschen wollen gegen einen Platz unter dem Nato-Schutzschirm. Im Mai beantragten sie ihre Aufnahme ins Bündnis von bisher 30 Staaten, das sich für die neue Bedrohungslage wappnet und in Madrid das "strategische Konzept" bis 2030 festlegen will.

Seinen Einspruch begründet Erdoğan mit Schwedens und Finnlands angeblicher Unterstützung von "Terrororganisationen" - was Stockholm und Helsinki bestreiten. Es geht um die kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG, die in der Türkei als terroristisch verboten sind. Erdoğan verlangt von Schweden und Finnland, die Terrorgesetze zu verschärfen und Ankara 33 türkische Regierungsgegner auszuliefern. Das lehnen die Skandinavier ab, da es mit ihren Verfassungen kollidieren würde. Vermittlungsversuche brachten keine Annäherung.

So blieb die Zuversicht vor den Gesprächen mit Erdoğan begrenzt. Andersson sagte am Montag am Rande eines Treffens mit Stoltenberg in Brüssel: "Ich hoffe sehr, dass dieser Dialog in naher Zukunft, am besten noch vor dem Gipfel, erfolgreich abgeschlossen werden kann." Ganz vorsichtig formulierte Schwedens Außenministerin Ann Linde: "Wir sind auf die Möglichkeit einer positiven Entwicklung heute vorbereitet, aber es kann auch noch länger dauern", sagte sie der Zeitung Svenska Dagbladet. Stoltenberg gab sich vorsichtig optimistisch, wagte aber keine Prognose. Der Finne Niinistö sagte, er gehe "weder optimistisch noch pessimistisch" ins Treffen mit dem türkischen Präsidenten. Doch sehe er Fortschritte, das Verhandlungstempo sei erhöht.

Treibt der Mann aus Ankara nur den Preis für sein Ja hoch?

Erdoğan kommt mit weiteren Forderungen nach Madrid, um sie sollte wohl es bei einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden gehen. Dies wird nach Angaben des Weißen Hauses am Mittwoch stattfinden - weitere Details waren am Dienstag nicht zu erfahren. Der Türke will mehr Waffen, nicht zuletzt US-Kampfjets vom Typ F16 kaufen und beschuldigt die USA der Hinhaltetaktik. Beobachter nehmen an, Erdoğan nutze sein Veto gegen die Nato-Norderweiterung als Druckmittel. Das Verhältnis zu den USA ist gespannt: Washington ist verärgert, weil das Nato-Land Türkei von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hat, und Ankara, weil die Amerikaner in Syrien mit der Kurdenmiliz YPG kooperieren.

Zur Sorge der Nato-Partner - vor allem der USA - plant Erdoğan gerade eine Militäroffensive gegen die YPG im Nachbarland Syrien, wo die Kurdenmiliz Gebiete kontrolliert. Seine Truppen würden losschlagen, sobald alles vorbereitet sei, bekräftigte Erdoğan am Montag. Er steht innenpolitisch unter Druck, vor allem wegen der rasanten Inflation.