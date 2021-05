Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen bietet nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden eine "wirkliche Chance", im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die USA stünden zusammen mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde mit humanitärer Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen, sagte Biden im Weißen Haus.

Biden zollte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Respekt dafür, die Kampfhandlungen nun einzustellen. Zudem dankte er Ägypten für seinen Einsatz bei der Vermittlung der Waffenruhe. Es gebe nun eine wirklich Chance, in der Region Fortschritte zu erzielen, sagte Biden. "Ich bin der Meinung, dass Palästinenser und Israelis es gleichermaßen verdienen, sicher und geschützt zu leben und sich gleichermaßen an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu erfreuen."

Biden betonte, die US-Regierung habe sich in Dutzenden Gesprächen ebenfalls für eine Deeskalation eingesetzt. Er habe in den vergangenen elf Tagen allein sechs Mal mit Netanjahu gesprochen, zuletzt am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Waffenruhe, sagte Biden. Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen hatten sich unmittelbar zuvor auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach elf Tagen schwerer Kämpfe folgten sie damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte.

Waffenstillstand in Nahost beschlossen

Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Dies teilte ein Sprecher von Israels Ministerpräsident Netanjahu am späten Donnerstagabend mit. Es handele sich um eine einseitige Waffenruhe ohne jegliche Vorbedingungen, die zu einer Stunde in Kraft treten solle, die noch vereinbart werden müsse, sagte der Sprecher weiter. Die politische Führung habe betont, dass die Realität vor Ort das weitere Vorgehen bei den Kämpfen bestimmen werde.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass das Feuer im Konflikt mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen am Freitag um 2 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) eingestellt werden sollte. Die israelische Armee würde demnach ihre Angriffe im Gazastreifen vorerst stoppen. Sollten die Palästinenser ihre Raketenangriffe fortsetzen, sei die Waffenruhe umgehend wieder aufgehoben.

Direkt nach der Mitteilung über Israels Entscheidung für eine Waffenruhe gab es erneut Raketenalarm in den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens. Trotzdem bekannte sich auch die Hamas zu der indirekt erzielten Vereinbarung. "Die Waffenruhe ist wechselseitig", sagte Taher al-Nuno, ein Berater des Hamas-Chefs Ismail Hanija, in Gaza. Der "bewaffnete Widerstand" der Palästinenser werde sich so lange an sie halten, so lange dies die israelische Seite tue, fügte er hinzu.

Die Zustimmung der Islamisten kam nicht überraschend. Die Angriffe des israelischen Militärs auf ihre Infrastruktur im Gazastreifen, darunter Tunnels, Bunker, Waffenlager und Waffenwerkstätten, haben der Hamas erhebliche Verluste zugefügt.

Laschet will Hamas-Flaggen verbieten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), hat gefordert, die Fahne der islamistischen Hamas zu verbieten. "Wir haben die Fahne der PKK verboten, weil es eine terroristische Organisation ist", sagte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landesparlaments zu den jüngsten antisemitischen Ausschreitungen. "Die Hamas-Fahne ist bis heute nicht verboten." Jetzt sei eine Rechtsänderung erforderlich. Laschet warf der Hamas vor, viele Menschen, die friedlich im Gazastreifen lebten, "zu Geiseln zu machen für ihre terroristischen Aktivitäten". Gleichzeitig schade die Hamas der palästinensischen Autonomiebehörde.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat unterdessen im Innenausschuss Zahlen zu antisemitischen Vorfällen genannt. Allein in der vergangenen Wochen hätten die Polizeibehörden 62 Ereignisse mit antisemitischem oder anti-israelischem Bezug in NRW gemeldet. Insgesamt seien 111 Tatverdächtige erfasst worden. 36 Personen wurden laut Reul namentlich identifiziert. Sie alle seien arabischer Herkunft und teilweise in Deutschland geboren, so dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei vielen der Aktionen gehe es nicht um Kritik an Israel, sondern um die Diffamierung von Juden, sagte Reul. Wer die israelische Fahne verbrenne und Juden beschimpfe, "der bestreitet das Existenzrecht Israels und ist schlichtweg antisemitisch. Punkt. Aus. Ende", sagte der CDU-Politiker.

Bei den anti-israelischen und antisemitischen Protesten werden laut Reul "merkwürdige Allianzen" offenbar. Arabischstämmige Jugendliche aus Syrien und Libanon machten "gemeinsame Sache" mit deutschen Rechtsextremisten sowie den Grauen Wölfen, einer rechtsextremen Gruppe mit türkischem Hintergrund. (20.05.2021)

Palästinensische Vertreterin verurteilt Antisemitismus auf Demos

Die Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland, Khouloud Daibes, hat Antisemitismus auf propalästinensischen Demonstrationen verurteilt. Daibes, die für die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Deutschland verantwortlich ist, sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, sie lehne es ab, wenn antiisraelische Proteste rassistische oder antisemitische Züge annähmen. Allerdings sei es auch nicht angemessen, wenn man Proteste von Demonstranten, die sich für Menschenrechte einsetzten, prinzipiell als antisemitisch abstempele. Die Frage, ob sie sich vom Raketenbeschuss der Hamas auf Israel distanziere, ließ Daibes unbeantwortet, betonte aber, sie sei überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne. Zunächst müsse die Gewalt gestoppt werden.

Daibes warf der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vor. Der UN-Sicherheitsrat sei nicht in der Lage, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Die Palästinenser hätten alle Instrumente ausgeschöpft, die das Völkerrecht zur Verfügung stelle. Es gebe eine große Asymmetrie im Machtverhältnis zwischen Israel und Palästinensern: Es stünden sich eine "Besatzungsmacht" und ein besetztes Volk gegenüber. Außerdem gebe es riesige wirtschaftliche, politische und soziale Unterschiede zwischen beiden Seiten. Das Kernproblem seien fehlende Handlungsmöglichkeiten für die Palästinenser. Es gebe keine Fortschritte beim Status von Jerusalem, bei der Siedlungspolitik oder den Lebensbedingungen in Gaza. (19.05.2021)