Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), hat gefordert, die Fahne der islamistischen Hamas zu verbieten. "Wir haben die Fahne der PKK verboten, weil es eine terroristische Organisation ist", sagte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landesparlaments zu den jüngsten antisemitischen Ausschreitungen. "Die Hamas-Fahne ist bis heute nicht verboten." Jetzt sei eine Rechtsänderung erforderlich. Laschet warf der Hamas vor, viele Menschen, die friedlich im Gazastreifen lebten, "zu Geiseln zu machen für ihre terroristischen Aktivitäten". Gleichzeitig schade die Hamas der palästinensischen Autonomiebehörde.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat unterdessen im Innenausschuss Zahlen zu antisemitischen Vorfällen genannt. Allein in der vergangenen Wochen hätten die Polizeibehörden 62 Ereignisse mit antisemitischem oder anti-israelischem Bezug in NRW gemeldet. Insgesamt seien 111 Tatverdächtige erfasst worden. 36 Personen wurden laut Reul namentlich identifiziert. Sie alle seien arabischer Herkunft und teilweise in Deutschland geboren, so dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei vielen der Aktionen gehe es nicht um Kritik an Israel, sondern um die Diffamierung von Juden, sagte Reul. Wer die israelische Fahne verbrenne und Juden beschimpfe, "der bestreitet das Existenzrecht Israels und ist schlichtweg antisemitisch. Punkt. Aus. Ende", sagte der CDU-Politiker. Bei den anti-israelischen und antisemitischen Protesten werden laut Reul "merkwürdige Allianzen" offenbar. Arabischstämmige Jugendliche aus Syrien und Libanon machten "gemeinsame Sache" mit deutschen Rechtsextremisten sowie den Grauen Wölfen, einer rechtsextremen Gruppe mit türkischem Hintergrund. (20.05.2021)

Hamas hält Waffenruhe für möglich

Ein hochrangiges Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat eine baldige Waffenruhe mit Israel nicht ausgeschlossen. "Ich erwarte, dass ein Waffenstillstand innerhalb von ein bis zwei Tagen erreicht wird, und der Waffenstillstand wird im gegenseitigen Einvernehmen sein", zitierten israelische Medien das Hamas-Führungsmitglied Mussa Abu Marzuk. Israel müsse jedoch den ersten Schritt machen. "Wenn Israel aufhört, Gaza zu beschießen, werden wir aufhören, auf Tel Aviv zu feuern", zitierte ihn die israelische Nachrichtenseite ynet.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu fordert hingegen, dass zuerst der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen aufhören müsse. Auf einen Aufruf von US-Präsident Joe Biden zu einer "deutlichen Deeskalation (...) auf dem Weg zu einer Waffenruhe" ging Netanjahu nicht direkt ein. Er dankte Biden lediglich dafür, dass dieser sich für das Selbstverteidigungsrecht Israels ausgesprochen hatte. Ziel des Militäreinsatzes im Gazastreifen sei es, den Bürgern Israels Sicherheit und Ruhe zu verschaffen, schrieb Netanjahu. auf Twitter. "Ich bin entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht ist."

Zuvor waren Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Waffenruhe von beiden Seiten zurückgewiesen worden. In Israel mehren sich derweil die Forderungen, die Übergabe der Leichen zweier Soldaten, die die Hamas seit dem letzten Gaza-Krieg 2014 festhält, sowie die Freilassung zweier israelischer Gefangener mit einer Waffenruhe zu verknüpfen. Israel und Hamas hatten in den vergangenen Jahren immer wieder über Unterhändler über einen Tausch verhandelt. Die Hamas forderte im Gegenzug stets die Freilassung zahlreicher palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. (20.05.2021)

Maas will mit Israel und Palästinensern Gespräche über Waffenruhe führen

Zehn Tage nach Beginn des jüngsten Gaza-Konflikts will Außenminister Heiko Maas bei einem Kurzbesuch in Israel und den Palästinensischen Gebieten ausloten, wie die internationale Gemeinschaft zu einem Waffenstillstand beitragen kann. Der SPD-Politiker landete am Donnerstag auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Maas plant unter anderem Treffen mit dem israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi, mit Verteidigungsminister Benny Gantz und Präsident Reuven Rivlin. In Ramallah will er mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtajjeh sprechen.

Vor seiner Reise hatte sich Maas an die Seite Israels gestellt und im Bundestag den "Raketenterror" der Hamas "auf das Allerschärfste" verurteilt. Israel habe das Recht und die Pflicht sich zu verteidigen. Nötig seien ein sofortiger Stopp der Angriffe auf Israel, die Vereinbarung einer Waffenruhe und anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern über eine Lösung des Konflikts. Eine solche Lösung müsse es beiden Seiten ermöglichen, selbstbestimmt zu leben. "Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass dies nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein kann."

Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, sieht in Maas' Reise mehr als nur eine symbolische Geste. "Er ist der Außenminister Deutschlands, und Deutschland wird als traditionell enger Verbündeter angesehen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der deutschen Position werde deshalb auch Gewicht beigemessen. "Es ist eine Botschaft der Solidarität", fügte Issacharoff hinzu. (20.05.2021)

Erneut Alarm in Israel - 4000 Raketen in eineinahlab Wochen

Nach mehr als acht Stunden Ruhe ist am Donnerstag in israelischen Orten an der Grenze zum Gazastreifen wieder Raketenalarm ausgelöst worden. Zuvor hatten militante Palästinenser gegen 1 Uhr Ortszeit eine Rakete in Richtung Israel abgefeuert.

Insgesamt hat die Hamas in den vergangenen eineinhalb Wochen 4070 Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Davon seien 610 noch in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer niedergegangen, bevor sie israelisches Gebiet erreichten, teilte das Militär am Donnerstag mit. Die Zahlen gäben den Stand von Donnerstag sieben Uhr Ortszeit, also sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder. Zum Vergleich: Während des 51-tägigen Gaza-Kriegs im Jahr 2014 waren insgesamt 4481 Raketen auf Israel abgefeuert worden.

Israels Luftwaffe hat in dem Konflikt mehr als tausend Ziele im Gazastreifen beschossen. Dabei kamen bisher nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 219 Menschen ums Leben, rund 1530 wurden verletzt. In Israel gab es nach offiziellen Angaben zwölf Tote und Hunderte Verletzte. (20.05.2021)

Israels Luftwaffe bombardiert Hamas-Tunnelsystem in Gaza

In der Nacht auf Donnerstag hat die israelische Armee erneut Teile des Tunnelsystems der im Gazastreifen herrschenden Hamas bombardiert. Außerdem seien das Haus eines Hamas-Kommandeurs in Chan Junis, eine Waffenfabrik sowie mehrere Raketenabschussrampen zerstört worden, teilte die israelische Armee am Morgen mit.

Die israelische Armee veröffentlichte auch Videoaufnahmen der weit verzweigten Tunnelanlagen. Sie sollen Hunderte Kilometer lang sein. Der Hamas benutze sie, um innerhalb des Gazastreifens Kämpfer, Munition und Lebensmittel zu bewegen, teils auch mit Fahrzeugen.

Palästinensische Vertreterin verurteilt Antisemitismus auf Demos

Die Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland, Khouloud Daibes, hat Antisemitismus auf propalästinensischen Demonstrationen verurteilt. Daibes, die für die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Deutschland verantwortlich ist, sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, sie lehne es ab, wenn antiisraelische Proteste rassistische oder antisemitische Züge annähmen. Allerdings sei es auch nicht angemessen, wenn man Proteste von Demonstranten, die sich für Menschenrechte einsetzten, prinzipiell als antisemitisch abstempele. Die Frage, ob sie sich vom Raketenbeschuss der Hamas auf Israel distanziere, ließ Daibes unbeantwortet, betonte aber, sie sei überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne. Zunächst müsse die Gewalt gestoppt werden.

Daibes warf der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vor. Der UN-Sicherheitsrat sei nicht in der Lage, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Die Palästinenser hätten alle Instrumente ausgeschöpft, die das Völkerrecht zur Verfügung stelle. Es gebe eine große Asymmetrie im Machtverhältnis zwischen Israel und Palästinensern: Es stünden sich eine "Besatzungsmacht" und ein besetztes Volk gegenüber. Außerdem gebe es riesige wirtschaftliche, politische und soziale Unterschiede zwischen beiden Seiten. Das Kernproblem seien fehlende Handlungsmöglichkeiten für die Palästinenser. Es gebe keine Fortschritte beim Status von Jerusalem, bei der Siedlungspolitik oder den Lebensbedingungen in Gaza. (19.05.2021)

Drei Vereine aus dem Hisbollah-Umfeld verboten

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat drei Vereine verboten, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der proiranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Wie der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, mitteilte, wurde das bereits am 15. April ausgesprochene Verbot der Vereine "Deutsche Libanesische Familie", "Menschen für Menschen" und "Gib Frieden" am Mittwoch mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungsmaßnahmen in Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz vollzogen.

"Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein", sagte Seehofer, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. "Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden", fügte der Minister hinzu, der sich aufgrund einer Corona-Infektion aktuell in häuslicher Quarantäne befindet.

Die drei verbotenen Vereine sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für "Märtyrer-Familien" der Hisbollah vermittelt haben. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße, hieß es aus dem Ministerium. Denn die Gewissheit, dass die Hinterbliebenen im Falle ihres Todes finanziell unterstützt würden, erhöhe die Bereitschaft junger Hisbollah-Anhänger, sich am Kampf gegen Israel zu beteiligen. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden waren die drei Vereine als Ersatz für den Verein "Waisenkinderprojekt Libanon" gegründet worden. Den hatte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) 2014 verboten.

Die Hisbollah ist im Libanon eine Partei mit einem eigenen TV-Sender, karitativen Projekten und einer eigenen hochgerüsteten Miliz. Sie wird von Iran finanziell und mit der Lieferung von Waffen unterstützt. Deutschland ist für die Bewegung, deren Miliz im Syrien-Konflikt auf der Seite der Truppen von Präsident Baschar al-Assad gekämpft hat, nach Einschätzung des Verfassungsschutzes kein Aktionsraum, sondern ein Rückzugsort. Im letzten veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde das Personenpotenzial der Hisbollah hierzulande auf rund 1050 Personen geschätzt. Innenminister Seehofer hatte die Hisbollah im März 2020 mit einem Betätigungsverbot belegt. (19.05.2021)

USA verurteilen Erdoğan für "antisemitische" Äußerungen

Das US-Außenministerium wirft dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan antisemitische Äußerungen vor und verurteilt sie scharf. Die Vereinigten Staaten fänden sie "verwerflich", sagte ein Sprecher. In der Erklärung werden keine konkreten Äußerungen genannt, aber Erdoğan hatte sich in der Vergangenheit mehrfach mit deutlichen Worten geäußert. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars nannte er israelische Militärangriffe in einem Teil des Gazastreifens ein "Massaker" und bezeichnete Israel als "terroristisches" Land. Zuvor hat er Israels Kampagnen in Gaza mit den Gräueltaten der Nazis gegen Juden verglichen.

Der Sprecher des Außenministeriums sagte in der Erklärung: "Wir fordern Präsident Erdoğan und andere türkische Führer auf, keine aufwieglerischen Bemerkungen zu machen, die zu weiterer Gewalt führen könnten." Gemeinsam mit den USA solle die Türkei "an der Beendigung des Konflikts arbeiten. Antisemitische Sprache hat nirgendwo Platz." (19.05.2021)