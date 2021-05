Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Aufruf von US-Präsident Joe Biden zu einer Beruhigung des Gaza-Konflikts zurückgewiesen. "Ich bin entschlossen, diese Operation fortzusetzen, bis ihr Ziel erreicht ist", teilte der Politiker über Twitter mit. Zuvor hatte der US-Präsident nach Angaben des Weißen Hauses Netanjahu in einem Telefonat mitgeteilt, dass er noch im Laufe des Tages eine "deutliche Deeskalation (...) auf dem Weg zu einer Waffenruhe" erwarte.

Ziel des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen sei es, den Bürgern Israels Sicherheit und Ruhe zu verschaffen, schrieb Netanjahu. Auf die von Biden geäußerte Erwartung nach Deeskalation ging er nicht direkt ein. Er dankte dem US-Präsidenten lediglich, dass er sich für das Selbstverteidigungsrecht Israels aussprach. (19.05.2021)

Bundesaußenminister Maas plant Reise nach Nahost

Vor dem Hintergrund der gewaltsamen Eskalation des Nahost-Konflikts will Bundesaußenminister Heiko Maas am Donnerstag nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete reisen. Er plant unter anderem Treffen mit dem israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi, mit Verteidigungsminister Benny Gantz und Präsident Reuven Rivlin. In Ramallah will er mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje sprechen. Im Mittelpunkt stehen die internationalen Bemühungen um ein Ende der Gewalt.

Maas hatte sich zuvor noch einmal klar an die Seite Israels gestellt und im Bundestag den "Raketenterror" der islamistischen Hamas "auf das Allerschärfste" verurteilt. Israel habe das Recht und die Pflicht sich zu verteidigen, sagte er. Der Außenminister forderte einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Israel, die Vereinbarung einer Waffenruhe und anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern über eine Lösung des Konflikts. Eine solche Lösung müsse es beiden Seiten ermöglichen, selbstbestimmt zu leben. "Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass dies nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein kann." (19.05.2021)

Israels Regierung und Hamas dementieren Berichte über Waffenruhe

Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas sind von beiden Seiten zurückgewiesen worden. Das israelische Fernsehen hatte berichtet, im Rahmen internationaler Vermittlungsbemühungen könne es von 6 Uhr Ortszeit am Donnerstag an eine Feuerpause geben.

Issat al-Rischak, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, sagte, es sei bisher noch keine Einigung erzielt oder ein Zeitpunkt für eine Waffenruhe festgelegt worden. Nach Medienberichten dementierte auch die israelische Seite den Fernsehbericht. Darin hieß es, Sicherheitskreise rechneten binnen weniger Tage mit einem Ende der Kampfhandlungen. Besonders von US-Seite werde wachsender Druck auf Israels Regierung ausgeübt, den Einsatz zu beenden.

In Israel mehren sich derweil die Forderungen, die Übergabe der Leichen zweier Soldaten, die die Hamas seit dem letzten Gaza-Krieg 2014 festhält, sowie die Freilassung zweier israelischer Gefangener mit einer Waffenruhe zu verknüpfen. Israel und die Hamas hatten in den vergangenen Jahren immer wieder über Unterhändler über einen Tausch verhandelt. Die Hamas forderte im Gegenzug stets die Freilassung zahlreicher palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

Palästinensische Vertreterin verurteilt Antisemitismus auf Demos

Die Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland, Khouloud Daibes, hat Antisemitismus auf pro-palästinensischen Demonstrationen verurteilt. Daibes, die für die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Deutschland verantwortlich ist, sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, sie lehne es ab, wenn anti-israelische Proteste rassistische oder antisemitische Züge annähmen. Allerdings sei es auch nicht angemessen, wenn man Proteste von Demonstranten, die sich für Menschenrechte einsetzten, prinzipiell als antisemitisch abstempele. Die Frage, ob sie sich vom Raketenbeschuss der Hamas auf Israel distanziere, ließ Daibes unbeantwortet, betonte aber, sie sei überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne. Zunächst müsse die Gewalt gestoppt werden.

Daibes warf der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vor. Der UNO-Sicherheitsrat sei nicht in der Lage, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Die Palästinenser hätten alle Instrumente ausgeschöpft, die das Völkerrecht zur Verfügung stelle. Es gebe eine große Asymmetrie im Machtverhältnis zwischen Israel und Palästinensern: Es stünden sich eine "Besatzungsmacht" und ein besetztes Volk gegenüber. Außerdem gebe es riesige wirtschaftliche, politische und soziale Unterschiede zwischen beiden Seiten. Das Kernproblem seien fehlende Handlungsmöglichkeiten für die Palästinenser. Es gebe keine Fortschritte beim Status von Jerusalem, bei der Siedlungspolitik oder den Lebensbedingungen in Gaza. (19.05.2021)

Drei Vereine aus dem Hisbollah-Umfeld verboten

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat drei Vereine verboten, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Wie der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, mitteilte, wurde das bereits am 15. April ausgesprochene Verbot der Vereine "Deutsche Libanesische Familie", "Menschen für Menschen" und "Gib Frieden" am Mittwoch mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungsmaßnahmen in Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz vollzogen.

"Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein", sagte Seehofer, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. "Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden", fügte der Minister hinzu, der sich aufgrund einer Corona-Infektion aktuell in häuslicher Quarantäne befindet.

Die drei verbotenen Vereine sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für "Märtyrer-Familien" der Hisbollah vermittelt haben. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße, hieß es aus dem Ministerium. Denn die Gewissheit, dass die Hinterbliebenen im Falle ihres Todes finanziell unterstützt würden, erhöhe die Bereitschaft junger Hisbollah-Anhänger sich am Kampf gegen Israel zu beteiligen. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden waren die drei Vereine als Ersatz für den Verein "Waisenkinderprojekt Libanon" gegründet worden. Den hatte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) 2014 verboten.

Die Hisbollah ist im Libanon eine Partei mit einem eigenen TV-Sender, karitativen Projekten und einer eigenen hochgerüsteten Miliz. Sie wird von Iran finanziell und mit der Lieferung von Waffen unterstützt. Deutschland ist für die Bewegung, deren Miliz im Syrien-Konflikt auf der Seite der Truppen von Präsident Baschar al-Assad gekämpft hat, nach Einschätzung des Verfassungsschutzes kein Aktionsraum, sondern ein Rückzugsort. Im letzten veröffentlichten Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde das Personenpotenzial der Hisbollah hierzulande auf rund 1050 Personen geschätzt. Innenminister Seehofer hatte die Hisbollah im März 2020 mit einem Betätigungsverbot belegt. (19.05.2021)

USA verurteilen Erdoğan für "antisemitische" Äußerungen

Das US-Außenministerium wirft dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan antisemitische Äußerungen vor und verurteilt sie scharf. Die Vereinigten Staaten fänden sie "verwerflich", sagte ein Sprecher. In der Erklärung werden keine konkreten Äußerungen genannt, aber Erdoğan hatte sich in der Vergangenheit mehrfach mit deutlichen Worten geäußert. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars nannte er israelische Militärangriffe in einem Teil des Gazastreifens ein "Massaker" und bezeichnete Israel als "terroristisches" Land. Zuvor hat er Israels Kampagnen in Gaza mit den Gräueltaten der Nazis gegen Juden verglichen.

Der Sprecher des Außenministeriums sagte in der Erklärung: "Wir fordern Präsident Erdoğan und andere türkische Führer auf, keine aufwieglerischen Bemerkungen zu machen, die zu weiterer Gewalt führen könnten." Gemeinsam mit den USA solle die Türkei "an der Beendigung des Konflikts arbeiten. Antisemitische Sprache hat nirgendwo Platz." (19.05.2021)

Keine Anzeichen für eine Waffenruhe in Nahost

Trotz internationaler Aufrufe zur Beendigung der seit mehr als einer Woche andauernden Kämpfe haben das israelische Militär und radikale Palästinenser ihre Angriffe auch in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe bombardierte erneut Ziele im Gazastreifen. Häuser mehrerer Hamas-Kämpfer, die als Kommandozentren oder Waffenlager genutzt gedient hätten, seien zerstört worden, erklärte das israelische Militär.

Am frühen Mittwoch beschoss die israelische Artillerie auch Ziele im südlichen Gazastreifen, wie Augenzeugen berichteten. Militante Palästinenser feuerten Raketen auf die Städte Aschdod, Aschkelon und Beerscheba ab, Tausende Menschen suchten dort in Luftschutzkellern Zuflucht. Zusammenstöße flammten auch im besetzten Westjordanland auf, wo nach Angaben des Militärs israelische Streitkräfte einen Palästinenser erschossen, der sie mit einem Gewehr und improvisiertem Sprengstoff angreifen wollte. Ein weiterer Palästinenser wurde von israelischen Streitkräften bei einer Demonstration im Westjordanland getötet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das Militär erklärte, die Soldaten seien unter Beschuss geraten und hätten zurückgeschossen.

Israel kündigte eine Fortsetzung seiner Offensive gegen die Hamas und den Islamischen Dschihad an. Ein israelischer Militärsprecher räumte ein, dass die Gruppen mit geschätzten 12 000 Raketen und Mörsergranaten "immer noch genug Raketen zum Feuern haben".

Die israelische Armee erklärte, dass von der im Gazastreifen herrschenden Hamas und anderen radikalen Palästinensergruppen seit Ausbruch der Kämpfe mehr als 3450 Raketen auf Israel abgefeuert worden seien. Das Militär habe mit Luftangriffen und Artilleriefeuer etwa 160 Extremisten getötet. Die Behörden im Gazastreifen sprechen von 217 getöteten Palästinensern, darunter 63 Kinder. Mehr als 1400 Menschen seien verwundet worden. In Israel sind den Behörden zufolge zwölf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. (19.05.2021)

Schießerei an israelischem Kontrollpunkt bei Ramallah

An einem israelischen Kontrollpunkt nahe Ramallah im besetzten Westjordanland haben sich am Dienstag nach Augenzeugenberichten militante Palästinenser und israelische Solaten ein Feuergefecht geliefert. Dabei wurde nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah ein Mensch getötet; mehrere Dutzend weitere wurden durch Schüsse verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee wurden auch zwei Soldaten verletzt. Bewaffnete Palästinenser sollen laut Darstellung der israelischen Armee das Feuer auf Soldaten und einen Kommandeur am Posten eröffnet haben.

Es war das erste Mal in dem Konflikt, dass militante Palästinenser im besetzten Westjordanland Schusswaffen einsetzten. Zur Schießerei kam es, nachdem Tausende Palästinenser im Zentrum von Ramallah gegen die Militärangriffe Israels auf den Gazastreifen demonstriert hatten und einige Hundert von ihnen anschließend zu dem Kontrollpunkt marschiert waren. Im Zuge der Proteste legten zahlreiche arabische Israelis und Palästinenser im Westjordanland am Dienstag die Arbeit nieder. Es gab Aufrufe zu einem "Tag des Zorns". (18.05.2021)

Neun Tage Kämpfe: Zehn Tote in Israel durch Raketen der Hamas

Der Konflikt mit dem Beschuss israelischer Städte durch militante Palästinenser und israelischen Angriffen gegen Ziele im Gazastreifen geht mittlerweile in die zweite Woche. Das Gesundheitsministerium in Gaza bezifferte die Zahl der Toten seit Beginn der Eskalation auf 213.

Mehr als 3000 Raketen hat die radikalislamiche Hamas inzwischen auf Israel abgefeuert. Einige gingen noch auf dem Gebiet des Gazstreifens zu Boden, andere schlugen auf israelischem Gebiet ein. Zehn Menschen in Israel wurden durch die Angriffe getötet. Mehr als 90 Prozent der Raketen fängt das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome ab. (18.05.2021)

Mehr als 52 000 Palästinenser im Gazastreifen haben Zuhause verloren

Mehr als 52 000 Palästinenser haben durch die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen nach Angaben der Vereinten Nationen ihr Zuhause verloren. Etwa 450 Gebäude seien zerstört oder stark beschädigt worden, sagte der Sprecher des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) Jens Laerke am Dienstag. Darunter seien sechs Krankenhäuser und neun Gesundheitszentren. Etwa 47 000 der Vertriebenen hätten Zuflucht in von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen gesucht.

Seit neun Tagen greifen sich israelisches Militär und radikale Palästinenser gegenseitig an. Trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe attackierte die israelische Luftwaffe auch am Dienstagmorgen den Gazastreifen. Militante Palästinenser feuerten ihrerseits Raketen aus dem Küstengebiet ab, die in Städten im Süden Israels Luftalarm auslösten. (18.05.2021)

Biden unterstützt Waffenruhe im Nahostkonflikt

Im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich US-Präsident Joe Biden für eine Waffenruhe ausgesprochen. Biden habe in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag seine Unterstützung für eine Waffenruhe zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe mit Netanjahu auch über dahingehende Bemühungen der Vereinigten Staaten gemeinsam mit Ägypten und anderen Partnern diskutiert.

Weiter hieß es in der Mitteilung, Biden habe seine Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt. Zugleich habe er Israel ermutigt, "alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Schutz unschuldiger Zivilisten zu gewährleisten". Es war Bidens drittes Telefonat mit Netanjahu seit dem Wiederaufflammen der Gewalt. Erstmals seit seinem Amtsantritt vor knapp vier Monaten hatte Biden am Samstag auch mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gesprochen.

Bidens Regierung war in dem Konflikt zunehmend unter Druck geraten und hatte ihr Vorgehen am Montag gegen Kritik verteidigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, die Regierung sei der Ansicht, mit "stiller intensiver Diplomatie" aktuell am meisten erreichen zu können. In der vergangenen Woche hätten Regierungsmitarbeiter von Präsident Biden bis zu unteren Ebenen mehr als 60 Gespräche mit Vertretern Israels, der Palästinenser und vielen Partnern in der Region geführt. Es liefen viele Gespräche "hinter den Kulissen". Nicht zu jedem Aspekt dieser diplomatischen Bemühungen gebe es öffentliche Mitteilungen. (18.05.2021)