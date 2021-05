Eine israelische Artillerie feuert von einer Position an der israelisch-gasischen Grenze in der Nähe von Sderot in Richtung des Gazastreifens.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Armee hat am Montag nach eigenen Angaben einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Der Angriff galt den Angaben zufolge Hasem Abu Harbid, Leiter des nördlichen Kommandos der militanten Organisation. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich.

Bereits im Jahr 2019 hatte Israel gezielt den Dschihad-Militärchef Baha Abu Al Ata getötet. Darauf folgten damals massive Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Orte und Gegenangriffe der israelischen Luftwaffe in dem Küstenstreifen. Nach einigen Tagen konnte mit Hilfe von Unterhändlern Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Waffenruhe vereinbart werden. (17.05.2021)

Führende CDU-Politiker verurteilen Hass gegen Juden

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich nach den antisemitischen Vorfällen bei propalästinensischen Demonstrationen in Deutschland für ein entschiedenes Vorgehen stark gemacht. Die Lage in Israel sei besorgniserregend, sagte Laschet am Montag in Berlin. Man habe "entsetzliche Bilder bei den Demonstrationen in Deutschland gesehen" und dürfe in Deutschland keine antisemitischen Tendenzen dulden.

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sprach sich für ein entschiedenes Vorgehen gegen "eingewanderten Juden-Hass" in Deutschland aus. Wer "auf deutschem Boden gegen Juden hetzt", dürfe "nicht darauf hoffen, dass es irgendeinen Rabatt" gebe, weil man zugewandert oder asylsuchend oder in Deutschland geboren sei. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien so verunsichert und besorgt wie schon lange nicht mehr, sagte Klöckner. Gegen "eingewanderten Judenhass" brauche man "eine viel klarere Ansprache". Man könne ja gerne gegen die Politik Israels sein und dann vor der israelischen Botschaft demonstrieren, sagte sie weiter. "Aber das als Vorwand zu nutzen und gegen Juden zu hetzen, das widerspricht allem, zu dem wir uns hier in Deutschland bekennen."

"Jeder darf die Politik der israelischen Regierung kritisieren, selbstverständlich. Und auch andere Kritik üben", sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Der Hass gegenüber einem Land, gegenüber Staatsbürgern und gegenüber Juden sei aber inakzeptabel. "Wir dürfen diesem Hass keinen Raum geben und müssen ganz konsequent die strafrechtlichen Mittel einsetzen", sagte Röttgen. Antisemitische Hetze sei strafbar und müsse konsequent verfolgt werden.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kritisierte, "dass sich im Gewand der Israelkritik" neuer und alter Antisemitismus Bahn breche. Dem könne nur mit der Härte des Rechtsstaats begegnet und der klaren Ansage begegnet werden: "Wer in Deutschland leben will, für den gilt: Das Existenzrecht Israels ist Staatsraison." Man lebe in Deutschland friedlich mit der jüdischen Gemeinschaft zusammen. "Das ist ein Geschenk, dass sich Juden hier wieder eine Heimat aufgebaut haben. Und das heißt: Sie müssen sich darauf verlassen können und darauf vertrauen können, dass wir ihr Leben hier schützen." Zur Frage der Notwendigkeit einer noch stärkeren Bewachung jüdischer Einrichtungen in Deutschland sagte Grütters, es sei "traurig und bitter, dass jüdische Einrichtungen überhaupt bewacht werden müssen", etwa auch die Museen. "Das schafft Distanz, da wird eine Grenze zwischen der Alltagsgemeinschaft und der jüdischen Einrichtung gezogen." Sie betonte: "Aber natürlich müssen wir sie noch mehr schützen, damit ihnen kein Unrecht und keine Gewalt angetan werden. Das ist offensichtlich." (17.05)

Israel und Hamas setzen gegenseitige Angriffe fort

Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär mit unverminderter Härte den achten Tag hintereinander weiter. Die israelische Luftwaffe flog erneut Angriffe auf den Gazastreifen und die radikalislamische Hamas feuerte weitere Raketen auf israelisches Territorium.

Kampfjets hätten "Terrorziele" getroffen, erklärte das israelische Militär in der Nacht zum Montag, nachdem kurz nach Mitternacht Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelischen Städte Be'er Scheva und Aschkelon abgefeuert worden seien. Augenzeugen berichteten, dass sich Israels Vergeltungsschlag auf Gaza-Stadt gerichtet habe und Straßen, Häuser sowie Trainingslager und Gebäude der Hamas zerstört worden seien.

International bemühen sich Diplomaten um ein Ende der Gewalt. Bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrates am Sonntag forderte Generalsekretär António Guterres ein sofortiges Ende der Kämpfe. Die UN stünden mit allen Beteiligten in Kontakt mit dem Ziel einer sofortigen Waffenruhe. Die Vereinigten Staaten sagten, sie hätten der israelischen Regierung und den Palästinensern ihre Unterstützung angeboten, "sollten die Parteien einen Waffenstillstand anstreben". "Wir glauben auch, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit verdienen", sagte US-Präsident Joe Biden.

Die heftigsten Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern seit Jahren gingen aus Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem hervor. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, dort Häuser palästinensischer Familien zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Am Montag vergangener Woche stellte die Hamas eine Frist für den Abzug israelischer Sicherheitskräfte von der Moschee und begann nach dem Ablauf mit Raketenangriffen. Seither sind nach israelischen Angaben etwa 3150 Raketen und Geschosse aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Etwa 460 der abgeschossenen Raketen seien noch in dem Küstengebiet selbst niedergegangen. Das Abwehrsystem Iron Dome ("Eisenkuppel) habe eine Abfangquote von etwa 90 Prozent. Zum Vergleich: Während des 51-tägigen Gaza-Krieges im Jahr 2014 wurden insgesamt 4481 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben ihrerseits mehr als 1000 Luft- und Artillerieangriffe ausgeführt. (17.05.)

Tausende Palästinenser suchen Schutz in Schulen

Etwa 42 000 Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der massiven Luftangriffe Israels auf das Küstengebiet ihre Häuser verlassen. Nach UN-Angaben vom Sonntag suchten sie Schutz in 50 Schulen des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Gazastreifen. Mehr als 2500 Menschen sind nach der Zerstörung ihrer Häuser obdachlos geworden.

Israels Armee betont, man greife in dem Küstenstreifen nur Ziele der dort herrschenden Hamas an. Diese liegen teilweise mitten in Wohngebieten. Nach Angaben der Luftwaffe unternimmt diese alles, um Opfer in der Zivilbevölkerung zu vermeiden. (17.05.)

Israelischer Botschafter in Deutschland: "Es ist verstörend, diese Bilder zu sehen"

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, ist tief besorgt über die antisemitischen Kundgebungen und judenfeindlichen Proteste in Deutschland. "Es ist verstörend, diese Bilder zu sehen", sagte Issacharoff am Sonntagabend im Polittalk der Bild unter Verweis auf "unglaubliche antisemitische Äußerungen" bei den Kundgebungen.

Der Botschafter lobte zugleich die eindeutige Haltung der politischen Führung in Deutschland. Seit Beginn der Raketenangriffe der Hamas "haben wir ganz außergewöhnliche Botschaften der Unterstützung von Politikern in Deutschland bekommen". Namentlich erwähnte er Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas, Innenminister Horst Seehofer sowie die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU/CSU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD). Man habe ihm auch versichert, dass man "alles tun werde, solche Demonstrationen zu unterbinden, bei denen zum Beispiel israelische Flaggen verbrannt werden". "Ich nehme sie beim Wort."

Am Wochenende hatte es propalästinensische und auch einige proisraelische Demonstrationen in mehreren deutschen Städten gegeben. Vor allem am Samstagnachmittag war es bei einer Kundgebung in Berlin-Neukölln mit zeitweise rund 3500 Menschen zu Ausschreitungen gekommen. In Frankfurt am Main sprach die Polizei von einem überwiegend friedlichen Protestzug mit rund 2500 Personen. (17.05)

Schäuble fordert harte Strafen gegen Antisemitismus

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat Entsetzen über antisemitische Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen am Wochenende in Deutschland geäußert. "Die Bilder sind unerträglich", sagte Schäuble der Bild-Zeitung. Der Konflikt werde nicht in Deutschland gelöst "und wir lassen nicht zu, ihn hier auszutragen - auf Kosten jüdischer Deutscher". Natürlich dürfe man die Politik Israels scharf kritisieren und dagegen laut protestieren - "aber für Antisemitismus, Hass und Gewalt gibt es keine Begründung".

Deshalb brauche es "die ganze rechtsstaatliche Härte gegen Gewalttäter, und es braucht den größtmöglichen Schutz für die jüdischen Gemeinden und Einrichtungen", betonte der Bundestagspräsident. Er mahnte zugleich: "Wer sich in seinem Protest nicht eindeutig davon abgrenzt, wenn das Existenzrecht Israels angegriffen wird, macht sich mitschuldig." Muslimischen Migranten müsse Deutschland klarmachen, sie seien "in ein Land eingewandert, in dem die besondere Verantwortung für Israel Teil unseres Selbstverständnisses ist".

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat antisemitische Auswüchse der vergangenen Tage scharf verurteilt. "Mit Blick auf Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und antisemitische Parolen bei Demonstrationen" gebe es "kein Pardon", sagte der SPD-Kanzlerkandidat den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren."

Zugleich richtete Scholz einen Appell an die Unterstützer der radikalislamischen Hamas. "Der Nahostkonflikt ist vielschichtig - doch für das, was sich in den vergangenen Tagen dort vollzieht, trägt die Hamas die Verantwortung", so der Bundesfinanzminister. "Deshalb sollte die internationale Staatengemeinschaft eindeutig jene aufrufen, die einflussreich sind und an der Seite der Hamas stehen: Beenden Sie den Raketen-Terror! Stoppen Sie die Gewalt!"

Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert "empfindliche und schnelle Folgen" für Personen, die sich antisemitisch betätigen. "Die Staatsanwaltschaft und die Polizei müssen in die Lage versetzt werden, Antisemitismus schnell und besser zu erkennen und zu ahnden", sagte er im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zudem brauche man einen "europäischen Standard" für die Identifizierung und Bestrafung von Antisemitismus. Polizei und Justiz seien "besser vorbereitet als noch vor einigen Jahren", um mit antisemitischen Straftaten umzugehen. "Das Verbrennen von Staatsflaggen steht unter Strafe. Antisemitische Tatmotive können sich nun ausdrücklich strafverschärfend auswirken." Er sei dabei, eine nationale Strategie für den Kampf gegen Antisemitismus vorzulegen, sagte Klein. Er bereite dazu gerade "eine Anhörung der Zivilgesellschaft" vor. Die Strategie setze auf Repression und Prävention und müsse von der kommenden Bundesregierung umgesetzt werden. (17.05.)