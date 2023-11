Krieg in Nahost:Druck auf Netanjahu wächst

Bewaffnete Terroristen zerren Geiseln ins Krankenhaus, Tunnelschächte öffnen sich auf dem Klinikgelände: Israels Armee will mit neuen Bildern und Videoaufnahmen belegen, dass das Al-Schifa-Hospital in Gaza-Stadt ausgiebig von der Hamas genutzt worden ist. Unterstrichen werden soll damit die Legitimität des israelischen Militäreinsatzes im größten Krankenhaus des Gazastreifens. Indes nimmt die Kritik an der hohen Zahl der zivilen Opfer sowie der durch den Krieg ausgelösten humanitären Notlage weiter zu.

Auf den von der Armee veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras sieht man, wie zwei mutmaßlich ausländische Geiseln, ein nepalesischer und ein thailändischer Staatsbürger, laut Datumszeile am Morgen des 7. Oktober in die Klinik gebracht wurden - einer verletzt auf einem Krankenbett liegend, der andere gewaltsam gedrängt von mehreren bewaffneten Männern. "Diese Erkenntnisse beweisen, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Schifa-Krankenhauses am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte", heißt es in einer Erklärung.

Präsentiert wurden auch Details zu einem mutmaßlichen Hamas-Tunnel, dessen Eingang auf dem Klinikgelände freigelegt wurde. Den Angaben zufolge verläuft er zehn Meter unter der Erde und führt nach 55 Metern zu einer "explosionssicheren Tür". Was sich dahinter befindet, blieb zunächst unklar. Israel hatte stets von einer Kommandozentrale der Hamas unter dem Al-Schifa-Hospital gesprochen. Die Suche nach weiteren Belegen dürfte wohl noch einige Tage fortgeführt werden.

Mindestens 70 Menschen sollen bei einem Angriff auf den Süden des Gazastreifens gestorben sein

Die aktive Kampfzone der Bodentruppen wurde unterdessen auf weitere Wohnviertel von Gaza-Stadt ausgedehnt. Zivilisten, unter anderem aus dem Flüchtlingslager Dschabalia, wurden von der israelischen Armee eindringlich aufgefordert, in die "humanitäre Zone" im südlichen Gazastreifen zu fliehen. Ihre Sicherheit kann allerdings auch im Süden nicht garantiert werden. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen gab es in der Stadt Chan Junis mindestens 70 Tote bei einem israelischen Luftangriff. UN-Generalsekretär António Guterres nannte die hohe Zahl der zivilen Opfer "erschütternd und inakzeptabel". Die von der Hamas kontrollierten Behörden im Gazastreifen gehen inzwischen von mehr als 13 000 Toten aus, zwei Drittel davon Frauen und Kinder.

Ungewiss ist, welche Auswirkungen eine Intensivierung der Kämpfe auf die laufenden Verhandlungen zur Geiselbefreiung haben. Israels Armeeführung glaubt Berichten zufolge, dass nur massiver militärischer Druck die Hamas zur Freilassung von Geiseln zwingen könne. Bei den derzeitigen Gesprächen, die nach Angaben aller beteiligten Seiten weit fortgeschritten sein sollen, geht es offenbar zunächst um die Freilassung von Frauen und Kindern. Die Hamas fordert dafür unter anderem eine mehrtägige Waffenruhe.

Israels Regierung steht in der Geisel-Frage unter wachsendem Druck. Nach langem Zögern sagte für Montagabend auch Premierminister Benjamin Netanjahu ein Treffen mit Angehörigen der knapp 240 Verschleppten zu. Wie angespannt die Lage ist, war zuvor bei einer Anhörung im Parlament zur geplanten Einführung der Todesstrafe für Terroristen zu spüren. Es kam zu heftigen Wortgefechten, weil die Familien der Geiseln negative Auswirkungen einer solchen Debatte fürchten. "Hört auf, über die Tötung von Arabern zu reden, und kümmert euch um die Rettung von Juden", rief einer der Angehörigen den Parlamentariern zu.

Unterdessen hat die EU-Kommission bei der Überprüfung ihrer Hilfszahlungen an die Palästinenser keine Probleme entdeckt. Wie die Financial Times berichtete, können die Mittel, die in Dutzende Entwicklungsprojekte vor allem im Westjordanland fließen, damit von Ende November an wie geplant weiter ausgezahlt werden.

Die EU-Kommission hatte nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober zunächst angekündigt, alle Zahlungen an die Palästinenser vorübergehend zu stoppen. Das hatte zu heftigen Protesten etlicher EU-Mitgliedstaaten geführt, worauf die Kommission zurückruderte und lediglich eine Prüfung der Überweisungen beschloss, um sicherzustellen, dass das europäische Geld nicht in die Hände von Terrororganisationen gelangt. Offenbar fiel diese Überprüfung aus Brüsseler Sicht zufriedenstellend aus. Die EU ist der größte Geldgeber für die Palästinenser. Pro Jahr gibt sie mindestens 300 Millionen Euro, um die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah zu finanzieren, dazu humanitäre und Entwicklungshilfeprojekte. Nach Angaben aus Brüssel wird die Verwendung der Mittel strikt kontrolliert, es könne daher ausgeschlossen werden, dass radikale oder terroristische Gruppen davon profitierten, heißt es.