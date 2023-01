Von Philipp Saul und Jana Stegemann, Lützerath

Die Räumung des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath, das dem Braunkohletagebau weichen soll, hat begonnen. Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung hatten das Dorf seit etwa zwei Jahren belagert und versuchten bis zuletzt, eine Räumung zu verhindern.

SZ-Korrespondentin Jana Stegemann ist in Lützerath und beobachtet die Szene. Sie berichtet, dass mehrere Hundert Polizisten in Richtung des Protestcamps vorgerückt seien und Hindernisse beiseite räumen. Aktivisten hätten sich hinter Barrikaden verschanzt, die Stimmung sei massiv aufgeheizt, es gebe vonseiten der Protestierenden Beleidigungen gegen Polizisten und Gerangel zwischen beiden Parteien. Aus dem Fenster eines Hauses seien einzelne Flaschen auf Polizisten geflogen.

Mehrere Aktivisten säßen in einigen Metern Höhe in sogenannten Tripods, berichtet Stegemann, also Bambuskonstruktionen, in die sich die Menschen einhängen und nur mit einigem Aufwand von der Polizei heruntergeholt werden können.

Einige friedliche Aktivisten weichen angesichts der vorrückenden Polizei zurück. Sie rufen immer wieder "Wir sind friedlich, was seid ihr?" und fordern die Beamten auf, sich den Protesten anzuschließen. Die Polizei fordert die Demonstranten zu Beginn der Räumung auf, den Ort zu verlassen. Noch hätten sie die Möglichkeit, dies "ohne weitere polizeiliche Maßnahme" zu tun.

Bereits Anfang der Woche war die Atmosphäre zwischen den Einsatzkräften, die die Räumung vorbereiteten und den Blockieren immer aggressiver geworden. Am Dienstag hatte die Polizei zunächst die Barrikaden abgebaut, die die Zufahrt zu dem Dorf blockierten. Mit einer Hebebühne holten die Einsatzkräfte mehrere Aktivisten von selbstgebauten Hochsitzen.

Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten, als die Polizei versuchte, Sitzblockaden aufzulösen oder Menschenketten zurückzudrängen. Mehrere Aktivisten sollen dabei verletzt worden sein, in den sozialen Medien kursierten zahlreiche, von der Bewegung "Lützerath bleibt" gepostete Videos, die das nach Ansicht der Kohlegegner aggressive Vorgehen der Polizei zeigten.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach betonte dagegen, die Einsatzkräfte seien gut vorbereitet und verfolgten eine deeskalierende Strategie. Allerdings sei ihm klar, dass es unter den Protestierenden eine kleine Gruppe gebe, die gewaltbereit sei. Weinspach sagte, die Polizei stelle sich auf einen Einsatz von vier Wochen Dauer ein. Er rechne damit, dass die Klimaaktivisten vielfältig Widerstand leisten werden. Neben verbarrikadierten Wohnhäusern, die geräumt werden müssten, gebe es rund 25 Baumhäuser, aus denen Protestierende technisch aufwendig, aber dennoch sicher herausgeholt werden müssten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.