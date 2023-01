Von Philipp Saul und Jana Stegemann, Lützerath

Die Räumung des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath, das dem Braunkohletagebau weichen soll, hat begonnen. Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung halten das Dorf seit etwa zwei Jahren besetzt und wollen verhindern, dass der Energiekonzern RWE unter Lützerath Braunkohle abbaggert. Sie versuchen, eine Räumung zu verhindern und liefern sich zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

SZ-Korrespondentin Jana Stegemann ist in Lützerath und beobachtet die Szene. Sie berichtet, dass am Morgen mehrere Hundert Polizisten in Richtung des Protestcamps vorgerückt seien und Hindernisse beiseite räumen. Aktivisten hätten sich hinter Barrikaden verschanzt, die Stimmung sei massiv aufgeheizt. Vonseiten der Protestierenden gebe es Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte sowie zwischen beiden Parteien Gerangel.

Aus dem Fenster eines Hauses seien einzelne Flaschen auf Polizisten geflogen, berichtet Stegemann. Aktivisten hätten von Dächern aus Steine auf die Einsatzkräfte geworfen. Böllergeräusche seien zu hören. Die Polizei berichtet, dass Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden seien. Auch Molotow-Cocktails seien eingesetzt worden. Auf Fotos und Videos sind immer wieder Rauchschwaden zu sehen. In einer Aufnahme wird ein Brandsatz in Richtung von Polizisten geschleudert, wenig später brennt dort eine Barrikade.

Auf der Zufahrtstraße nach Lützerath liegen viele Pflastersteine und mehrere Barrikaden, berichtet SZ-Korrespondentin Stegemann. Mindestens ein Dutzend Aktivisten habe sich in einigen Metern Höhe in sogenannte Tripods gesetzt, also Bambuskonstruktionen, in die sich Menschen hoch in der Luft einhängen. Für die Polizei bedeutet es zwar einigen Aufwand, sie von dort herunterzuholen, die Demonstranten leisten aber oft keinen aktiven, gewalttätigen Widerstand.

Stegemann verfolgt das Geschehen in verschiedenen Bereichen Lützeraths. Sie betont, dass nicht alle Demonstranten radikal und gewalttätig seien: "Es gibt total viele, die hier friedlich rumsitzen und nichts machen außer singen." In Baumhäusern werde Gitarre gespielt, von Tripods aus Mundharmonika.

Einige friedliche Aktivisten seien angesichts der vorrückenden Polizei zurückgewichen. Sie riefen demnach immer wieder "Wir sind friedlich, was seid ihr?" und forderten die Beamten auf, sich den Protesten anzuschließen. An einer Essensausgabe sei die Stimmung sehr friedlich, berichtet Stegemann. Dort gebe es etwa Obstsalat, Brötchen und Aufstrich sowie Hafermilch, Kaffee und Tee für die Aktivisten.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach hatte vor Beginn der Räumung gesagt, die Einsatzkräfte seien gut vorbereitet und verfolgten eine deeskalierende Strategie. Allerdings sei ihm klar, dass es unter den Protestierenden eine kleine Gruppe gebe, die gewaltbereit sei. Weinspach sagte, die Polizei stelle sich auf einen Einsatz von vier Wochen Dauer ein. Er rechne damit, dass die Klimaaktivisten vielfältig Widerstand leisten werden.

Der Energiekonzern RWE, der unter Lützerath Braunkohle abbaggern will, hatte vor der Räumung angekündigt, als eine der ersten Maßnahmen solle ein etwa anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt werden, um das betriebseigene Baustellengelände zu markieren. Dort sollten in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung abgerissen werden. Auch Bäume und Sträucher würden entfernt. RWE rief die Protestierenden dazu auf, die widerrechtliche Besetzung friedlich zu beenden.

