Lateinamerika:Das Comeback der Generäle

Ganz im Norden von Südamerika liegt der Essequibo, auch Guayana Esequiba oder Territorio del Esequibo genannt. Ein Gebiet von der Größe Griechenlands, fast menschenleer, aber voller Schätze: Gold, Edelsteine, Bauxit und Öl. Das weckt Begehrlichkeiten: Guyana , einst eine britische Kolonie und heute eine unabhängige Nation, zählt den Essequibo zu ihrem Staatsgebiet. Der Nachbar Venezuela aber zweifelt das an. "Der Essequibo gehört uns", heißt es aus der Hauptstadt Caracas. Anfang Dezember ließ die Regierung ein landesweites Referendum über eine Annexion abhalten, zuvor wurden Straßen und eine Landebahn in Grenznähe gebaut und Soldaten in die Region geschickt.

All das sind ungewohnte Töne in Lateinamerika. Seit mehr als einem Jahrhundert kennt man zwischenstaatliche und mit Waffengewalt ausgetragene Auseinandersetzungen hier nur im seltenen Ausnahmefall. Dabei gab es durchaus Konfliktpotenzial, wegen Grenzverläufen, Ideologien oder eben Rohstoffen. Doch statt sich gegeneinander zu wenden, waren die Armeen Lateinamerikas vor allem damit beschäftigt, Feinde im Inneren zu bekämpfen - oder zumindest das, was man dafür hielt.

Vorreiter des Trends ist Mexiko

Überall in der Region putschten sich nach dem Zweiten Weltkrieg Generäle an die Macht. Die Militärs meinten, Kommunisten Einhalt gebieten zu müssen, und bekamen dafür tatkräftige Unterstützung aus den USA. Kritiker wurden verfolgt, oft auch entführt und gefoltert. Zehntausende Menschen wurden ermordet und in Massengräbern verscharrt, in Argentinien genauso wie in Chile, Guatemala, Brasilien, Paraguay oder El Salvador. Erst mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges war dieser Albtraum vorbei. Gewählte Regierungen übernahmen wieder die Macht - und die Generäle kehrten in ihre Kasernen zurück.

Das ist inzwischen Vergangenheit. Lateinamerikas Armeen feiern ein Comeback. Budgets werden aufgestockt, Truppenzahlen vergrößert, Zuständigkeiten erweitert. Zwischen Feuerland, ganz im Süden des Kontinents, und den Wüsten Mexikos an der Grenze zu den USA ist der Einfluss der Militärs so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Tendenz steigend.

Diesmal aber sind die Streitkräfte nicht wegen Staatsstreichen aus ihren Kasernen gekommen. Im Gegenteil, gewählte Staatschefs haben sie darum gebeten. Vorreiter dieses Trends war Mexiko: 2006 beschloss der damalige Präsident Felipe Calderón, die stetig wachsende Bedrohung durch Drogenbanden nicht nur von der Polizei, sondern auch durch die Armee bekämpfen zu lassen. Die Soldaten waren besser ausgestattet und ausgebildet, die Streitkräfte galten als weniger korrupt. Doch selbst die Generäle bekamen die Kartelle nicht unter Kontrolle, der Krieg gegen die Drogen verwandelte sich landesweit in ein Blutbad. Abgezogen wurden die Soldaten aber nicht. Mexikos amtierender Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sogar eine Nationalgarde geschaffen, mit mehr als 100 000 Mitgliedern, von denen rund 80 Prozent aktive Soldaten sind.

In der Bevölkerung kommen die Militäreinsätze im Inneren gut an

Längst sind andere Länder dem Beispiel Mexikos gefolgt. So schickte Brasilien vor der Weltmeisterschaft 2014 ganze Armee-Einheiten in die Armenviertel, die Favelas. Und soeben erst, Anfang Dezember, hat Brasiliens aktueller Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, die vorübergehende Stationierung von Soldaten in Häfen und Flughäfen in Rio de Janeiro und São Paulo angekündigt, um so kriminelle Banden zu bekämpfen.

Menschenrechtsorganisationen beobachten die Entwicklung mit Sorge. Streitkräfte seien für den Krieg ausgebildet, nicht für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, sagen sie. In der Bevölkerung aber kommen die Militäreinsätze im Inneren meistens gut an. In Regionen, in denen viele staatliche Institutionen wegen Korruption und Vetternwirtschaft in Ungnade gefallen sind, genießt das Militär immer noch hohes Ansehen. Regierungen wissen das für sich zu nutzen, gerade in Krisenzeiten lassen sich Staatschefs mit Generälen fotografieren, die Botschaft: Seht her, das Militär steht hinter mir.

Manche holen auch von vornherein Armeeangehörige mit in ihre Regierung. Unter Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro, einem früheren Fallschirmjäger, stieg die Zahl aktiver oder ehemaliger Militärmitglieder auf den höchsten Wert seit der Rückkehr zur Demokratie Mitte der 80er-Jahre. Generäle bekleideten im Kabinett Bolsonaro mehrere Ministerposten und selbst das Amt des Vizepräsidenten. Als es dann nach den Wahlen 2022 zu Ausschreitungen enttäuschter und radikalisierter Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten kam, ging das Militär nur sehr zögerlich dagegen vor. In Kasernen und Hauptquartieren machten sogar Umsturzpläne die Runde.

In El Salvador ließ der Präsident Soldaten im Parlament aufmarschieren

Auch linke Regierungen greifen zunehmend auf die Streitkräfte zurück, etwa in Chile. Dort hat Gabriel Boric, einst bärtiger Studentenführer, heute Präsident, wiederholt Soldaten in den Süden entsendet, um gegen radikale Gruppen vom indigenen Volk der Mapuche vorzugehen, weil sie Land besetzten, Bauernhöfe anzündeten und Holztransporter attackierten.

Und natürlich sind da auch noch autoritäre Regime. In El Salvador zum Beispiel genießt Präsident Nayib Bukele zwar enorme Beliebtheit, bringt aber auch sukzessive die Justiz unter seine Macht bringt und setzt die Opposition unter Druck. Bukele hat Soldaten im Parlament aufmarschieren lassen, seit knapp zwei Jahren schickt er sie auch in seinen Krieg gegen Gangs. Mehr als 70 000 Männer und Frauen, darunter sogar Jugendliche, wurden seitdem unter dem Vorwurf der Bandenkriminalität eingesperrt. Viele von ihnen seien unschuldig, kritisieren Menschenrechtsgruppen.

In Venezuela wiederum ist das Militär ein Hauptpfeiler der Macht. Auch deshalb sind alle Versuche, das autoritäre Regime von Staatschef Nicolás Maduro zu Fall zu bringen, bislang gescheitert. Nun aber haben die USA eine Reihe von Sanktionen gelockert, im Gegenzug sollen 2024 in Venezuela landesweite Wahlen stattfinden, zu denen auch Oppositionskandidaten zugelassen sind. Ein Risiko für die Regierung in Caracas, denn der Unmut in der Bevölkerung über Armut, Korruption und Inflation ist groß. Deswegen verstärkt das Regime den Druck auf seine Kritiker und hat Anfang Dezember Haftbefehle gegen Mitglieder der Opposition erlassen. Und deswegen hat Machthaber Maduro auch den seit Jahrhunderten schwelenden Streit mit Guyana um den Essequibo wieder aus der Versenkung geholt: Mit Patriotismus und Säbelrasseln will er von den Problemen im Land ablenken und die Bevölkerung für sich gewinnen.

Immerhin: Bei einem Treffen im Karibikstaat St. Vincent und die Grenadinen einigten sich Venezuela und Guyana Mitte Dezember darauf, den Grenzkonflikt gewaltfrei zu lösen. Auf dem Rückflug in die Heimat ließ sich Nicolás Maduro aber schon wieder von Kampffliegern der venezolanischen Luftwaffe eskortieren und schwärmte später bei X (vormals Twitter) von der Macht der "zivil-militärischen Vereinigung".