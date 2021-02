Von Paul-Anton Krüger, München

Iran rückt seit Mai 2019 in immer neuen Schritten von den Bestimmungen des Atomabkommens ab, das im Sommer 2015 in Wien geschlossen worden war. Zumeist haben die Außenministerien in Berlin, London und Paris in Erklärungen dieses Vorgehen verurteilt, das Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif damit rechtfertigt, dass sich nicht nur die USA unter Präsident Donald Trump aus dem Abkommen verabschiedet hätten, sondern auch die drei europäischen Vertragspartner (E3) ihre Verpflichtungen nicht einhielten.

Es ist ein Signal, wie ernst die Krise um das Atomabkommen sich zugespitzt hat, dass am Donnerstag der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris seinen britischen Kollegen Dominic Raab und Bundesaußenminister Heiko Maas empfing und die drei sich per Videokonferenz mit dem neuen Ressortchef in Washington, Tony Blinken, abstimmen wollten. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits in einem Telefonat mit Präsident Hassan Rohani "positive Signale" Irans gefordert, um das Atomabkommen erhalten zu können.

Unmittelbarer Auslöser: Am Dienstag hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mitgeteilt, dass Iran die "freiwilligen Transparenzmaßnahmen" aus dem Atomabkommen "einschließlich des Zusatzprotokolls" nicht mehr umsetzen wird. Was sich anhört wie das Kleingedruckte in einer diplomatischen Note ist politisch eine Bombe und gefährdet den Bestand des Abkommens wie kaum eine andere Maßnahme, die Teheran bisher ergriffen hat. Irans Ankündigung sei "alles andere als hilfreich", sagte Maas in Paris und gefährde die Rückkehr der USA in das Abkommen. Iran setze auf Eskalation, ein "Spiel mit dem Feuer".

Der Vertrag stützt sich auf mehrere Säulen, die es Iran unmöglich machen sollen, unentdeckt eine Atombombe zu bauen oder auch nur in die Nähe einer Produktion zu kommen. Das eine sind die Beschränkungen für Irans Atomindustrie: Limits für die Zahl der Zentrifugen, mit denen Uran angereichert werden kann, Grenzen für die Menge des Stoffs und dessen Anreicherungsgrad. Ebenso ist es Iran etwa verboten, Uranmetall herzustellen, weil das Verfahren dafür auch dazu taugt, den Kern eines nuklearen Sprengsatzes herzustellen. Gegen all dies verstößt Iran bereits.

Das andere ist die beispielslos enge Überwachung der iranischen Atomanlagen. Sie soll sicherstellen, dass Teheran nicht heimlich neben dem vorgeblich zivilen ein militärisches Atomprogramm entwickeln kann. Und da kommt das Kleingedruckte ins Spiel: Die freiwilligen Maßnahmen und das Zusatzprotokoll zu Irans Überwachungsabkommen mit der IAEA sind die Mittel, maximale Transparenz zu gewährleisten.

Teheran will nur noch die Routine-Überwachung zulassen

Sie geben den Inspektoren der IAEA das Recht, mit kurzer Ankündigungsfrist jegliche Anlagen zu kontrollieren, bei denen Verdacht besteht, dass dort untersagte Aktivitäten stattfinden oder sich dort nicht gemeldetes radioaktives Material befindet. Diese Kontrollrechte sind umso bedeutender, da Iran ja bereits gegen viele andere Beschränkungen verstößt.

Doch Teheran will künftig nur noch die Routine-Überwachung seiner gemeldeten Anlagen zulassen. Wie anfällig und löchrig dieses System ist, hatte sich im Irak gezeigt - dort hatte Saddam Hussein ein klandestines Atomprogramm aufgebaut. "Was wir fanden, war, dass Irak Forschung und Entwicklung für fast jeden einzelnen Schritt betrieben hatte, der für ein Atomwaffenprogramm nötig ist", sagte die frühere Leiterin der Rechtsabteilung der IAEA, Laura Rockwood, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Iran hat laut der IAEA zumindest bis 2003 ein koordiniertes Programm betrieben, das eine "Reihe von Aktivitäten umfasst, die relevant sind für die Entwicklung eines nuklearen Sprengkörpers". Nach Hinweisen aus Dokumenten, die der israelische Geheimdienst Mossad aus Teheran entwendet haben soll, hatte die IAEA Zugang zu mehreren Einrichtungen in Iran verlangt - und in zwei Fällen dort Spuren radioaktiven Materials gefunden. Deren Existenz hat Iran bislang nicht aufgeklärt.

Letztlich hat Iran großes Interesse an einer Rückkehr der USA in das Atomabkommen - das würde die Aufhebung der harten Sanktionen und Zugang zu Öl-Milliarden mit sich bringen. Umstritten ist aber zwischen Teheran und Washington, wer den ersten Schritt machen muss und ob es Folgeverhandlungen über Irans Raketenprogramm oder die Regionalpolitik des Landes geben soll. Da jedenfalls sind sich die Europäer mit den USA weitgehend einig.