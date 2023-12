Ralf Stegner ist ein alter Fuchs im politischen Geschäft. Der Kanzler mag bester Dinge sein, dass da in sehr klandestinen Verhandlungen eine Einigung der Ampelspitzen im Haushaltsstreit gelungen und seine Koalition nicht zerbrochen ist. Aber Stegner macht klar, dass die Abgeordneten der SPD an das in mehr als 200 Stunden erhandelte Paket nicht einfach einen Haken machen werden.

"Das ist erst mal nur ein Regierungsentwurf", sagt Stegner, als er zu einer kurzfristig anberaumten Sonderfraktionssitzung seiner Partei eintrifft. "Es gilt das Struck'sche Gesetz", betont der Abgeordnete aus Schleswig-Holstein. Der frühere Fraktionschef Peter Struck hatte seinerzeit erklärt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es hereinkommt - also wie es von der Bundesregierung als Entwurf den Abgeordneten vorgelegt wird.

Nach der Grundsatzeinigung ist ein spürbar erleichterter Kanzler zu erleben, es sind so Tage, an denen Olaf Scholz fast zu schweben scheint. Er hat seine Reise zum EU-Westbalkan- und dem anschließenden EU-Gipfel nach Brüssel reichlich nach hinten verschieben müssen. Als er vor dem abendlichen Abflug den Fraktionssaal der SPD betritt und im Vorbeigehen gefragt wird, ob auch bei seinem Haushaltspaket das "Struck'sche Gesetz" greife, dass es also noch einmal aufgeschnürt werden könnte, dreht sich der Kanzler um und breitet grinsend die Arme aus: "Das gilt immer." Er macht nicht den Eindruck, dass er sich davor fürchtet.

Wegen des Ukraine-Krieges wird das Bundeswehr-Sondervermögen angezapft

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dem Wegfallen von 60 Milliarden Euro an nicht genutzten Corona-Geldern, die in einen Klima- und Transformationsfonds umgewidmet wurden, muss im Bundeshaushalt 2024 kräftig gespart werden. Zugleich sollen an einigen Stellen die Einnahmen erhöht werden.

Doch je mehr nun die Details gewogen und gewertet werden, desto deutlicher zeichnet sich ab: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So zeigt sich ein Abgeordneter nach der ersten Erleichterung über die Einigung mäßig überzeugt: Beim Konklave im Kanzleramt sei kein Papst herausgekommen, "sondern höchstens ein Erzbischof", bringt er es auf den Punkt.

So bekommt etwa Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zwar die geplante Verdopplung der Ukraine-Hilfe auf acht Milliarden Euro. In einem internen Papier des Bundesfinanzministeriums heißt es nun aber etwas verschwurbelt: "Die Ausgaben für die Wiederbeschaffung aus Ertüchtigung werden künftig vom Sondervermögen Bundeswehr getragen." Das bedeutet, auch die Ersatzbeschaffungen für das Militärmaterial, das die Bundeswehr an die Ukraine abgibt, sollen künftig aus diesem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden. Allein für 2024 werden hierfür 520 Millionen Euro aus dem Sondervermögen veranschlagt.

Bisher kam das Geld dafür aus dem regulären Haushalt. Das Sondervermögen ist eigentlich ausschließlich für die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr gedacht, nun leert sich der Topf aber schneller als geplant. Im Verteidigungsministerium ist man überrascht - und nicht erfreut.

"Ein hartes Sparpaket, das Wirtschaft und Verbraucher schwer belasten wird"

Intern wird in der SPD damit gerechnet, dass wegen der düsteren Aussichten für die Ukraine und den Blockaden im US-Kongress die Schuldenbremse ohnehin im kommenden Jahr schon bald wieder ausgesetzt werden muss. Hier habe die FDP zugesagt, dass dann wegen der Ukraine eine Notlage erklärt werden kann.

Bei der SPD haben sie auch aufmerksam registriert, wie harsch zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) das Sparpaket geißelt - auch mit Blick auf eine Verstärkung von Abwanderungstendenzen oder Investitionen. Der BDI sieht darin Gift für die Konjunktur. Das sei "ein hartes Sparpaket, das Wirtschaft und Verbraucher schwer belasten wird", meint BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

Was man eigentlich nicht wollte, war die geplante stärkere Erhöhung des CO₂-Preises von 30 auf nun 45 Euro pro Tonne. Knapp vier Cent mache das den Liter Benzin teurer, haben sie errechnet - auch beim Heizen wird das zu Buche schlagen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme wird auf 19 Prozent steigen.

Steigende Benzin-, Heiz- und Strompreise könnten der AfD im Wahlkampf helfen

Die Kappung der Zuschüsse für Netzentgelte wiederum wird sich beim Strompreis bemerkbar machen, die Netzbetreiber wollen ihre Netzentgelte auf 6,43 Cent je Kilowattstunde verdoppeln. Aber Abfederungsmechanismen wie die Strom- und Gaspreisbremse stehen nicht mehr zur Verfügung. Zugleich betonen Abgeordnete, dass es hier nur um kleinere Cent-Beträge gehe, was verkraftbar sei; alle Seiten hätten sich für einen Kompromiss bewegen müssen.

Doch steigende Benzin-, Heiz- und Strompreise könnten der AfD bei den Wahlkämpfen im kommenden Jahr in Ostdeutschland Gelegenheit geben, sich wieder als Anwalt der Bürger und Anti-Klimaschutz-Partei zu inszenieren, fürchten einige in der SPD.

So gibt es in der Fraktion zwar immer wieder Beifall für den Kanzler und sein zähes Ringen, um alles beisammenzuhalten. In den stimmt aber etwa Juso-Chef Philipp Türmer nicht ein. Er hatte dem Kanzler beim Bundesparteitag noch zugerufen, den "Gelben" mal die Rote Karte zu zeigen, sprich mehr SPD durchzusetzen.

Nun gebe es Kürzungen bis hin zum Bürgergeld - so wurde etwa der Weiterbildungsbonus von monatlich 75 Euro gestrichen -, und zudem spürbare Mehrbelastungen. Die Grünen müssten Einsparungen bei Klima- und Transformationsprojekten hinnehmen. Die FDP aber dürfe die Schuldenbremse behalten und bekomme "ihr blödes Wachstumschancengesetz." Er finde das alles "verdammt unausgeglichen!".

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will sich die CO₂-Abgabe noch einmal genau anschauen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will sich vor allem die Belastungen durch den steigenden CO₂-Preis noch einmal anschauen. Er weiß noch gut, wie durch die zunächst fehlende soziale Absicherung beim Heizungsgesetz das Klima- und Transformationsthema schweren Schaden genommen hat. "Wir gucken uns noch mal genau an, was die Steigerung der CO₂-Abgabe bedeutet", sagt er. Sie führe aber auf einen Pfad zurück, der ja auch schon einmal beschlossen war; in der großen Koalition.

"Aber ich glaube, wir müssen insbesondere den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch mal unter die Arme greifen." Eigentlich soll mit den CO₂-Einnahmen ein Klimageld als Ausgleich finanziert werden, aber bisher gibt es hierzu nichts, zudem ist vieles schon verplant. Wo soll das Geld herkommen? "Dazu gibt es Möglichkeiten, die wir dann auch noch mal genau prüfen werden", sagt er etwas kryptisch.

Der weitere Zeitplan sieht nun so aus: Am 11. Januar soll es eine Anhörung mit Experten geben, am 18. Januar die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, der finale Beschluss in Bundestag und Bundesrat ist für den 2. Februar vorgesehen. Aber klar ist: Das "Struck'sche Gesetz" wird vorher noch seine Anwendung finden.