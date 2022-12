Die Energieminister diskutieren, ob und wie die EU den Gaspreis begrenzen sollte. Der Streit könnte auch das Gipfeltreffen am Donnerstag belasten. Deutschland könnte am Ende überstimmt werden.

Von Björn Finke, Brüssel

Jetzt wird der Deckel wohl Thema beim Gipfel: Die EU-Energieminister diskutierten bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel, ob und wie die Union eine staatliche Obergrenze für den Gaspreis einziehen soll. Die Gespräche zogen sich bis in den Abend, doch eine Einigung gelang nicht. An diesem Mittwoch und Donnerstag kommen nun ihre Vorgesetzten, die 27 Staats- und Regierungschefs, in der belgischen Hauptstadt zusammen. Die Spitzenpolitiker könnten versuchen, einen Konsens auszuloten - und die Details dann wieder von den Ministern festzurren lassen, die kommenden Montag erneut in Brüssel konferieren.

Das dürfte aber schwierig werden, denn die EU ist gespalten in zwei Lager. Auf der einen Seite warnen die EU-Kommission und auch einige wenige Regierungen wie die deutsche und niederländische vehement vor den schädlichen Nebenwirkungen zu harter Markteingriffe. Die Brüsseler Behörde legte daher erst nach langem Zögern vor drei Wochen den Gesetzentwurf für ein Preislimit vor. Diesen sogenannten Marktkorrektur-Mechanismus gestaltete die Kommission so vorsichtig, dass er nur in extremen Ausnahmefällen aktiviert würde. Selbst eine Situation wie im August, als die Notierung kurzzeitig auf 350 Euro pro Megawattstunde schnellte, würde nicht ausreichen. Seitdem ist der Preis wieder gefallen und liegt seit fast zwei Monaten unter 150 Euro.

Auf der anderen Seite fordert die Mehrheit der Staaten, darunter etwa Italien und Polen, einen wirksamen Deckel, um die Energiekosten im Zaum zu halten. Den Vorschlag der Kommission empfanden diese Regierungen als schlechten Witz - und sie wollen den Gesetzentwurf deshalb vor der Verabschiedung deutlich verschärfen: zum Schrecken von Skeptikern wie dem deutschen Minister Robert Habeck von den Grünen.

Diese Kritiker warnen, dass ein hartes Limit die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Die Furcht: Künstlich verbilligte Preise heizen die Nachfrage an, obwohl Europa Gas sparen muss. Zugleich könnten Förderländer ihre Tankschiffe mit Flüssiggas lieber woandershin schicken, wo mehr gezahlt wird.

Der Streit blockiert auch andere Initiativen

Der Disput blockiert auch die Verabschiedung eigentlich unstrittiger Vorhaben zum Senken der Gaspreise. So sollen die Mitgliedstaaten im kommenden Jahr einen Teil des Gases für ihre Speicher gemeinsam ordern. Zudem sollen Genehmigungsverfahren für Solardächer, Wärmepumpen und die Modernisierung von Windparks drastisch verkürzt werden.

Die undankbare Aufgabe, die Gegensätze unter den Energieministern zu überbrücken, entfällt auf den tschechischen Vertreter Jozef Síkela. Sein Land hat die rotierende Ratspräsidentschaft inne, führt also noch bis Silvester die Geschäfte im Ministerrat, dem Gremium der EU-Regierungen. Vor dem Treffen am Dienstag rief er wieder zur Kompromissbereitschaft auf und sagte, der jüngste Einigungsvorschlag biete doch "allen Mitgliedsstaaten eine Absicherung". Mit diesem Vorschlag, welcher der SZ vorliegt, kommt Síkela den Deckel-Fans deutlich entgegen. So würde das Preislimit bei 200 bis 220 Euro je Megawattstunde eingezogen und nicht bei 275 Euro, wie es die Kommission anregte. Die Bedingungen, wann die Obergrenze aktiviert und wann wieder abgeschaltet wird, wären auch laxer.

Gibt es eine Sperrminorität?

Normalerweise würde eine sogenannte qualifizierte Mehrheit ausreichen, um das Deckelgesetz zu verabschieden. Das entspricht in etwa einer Zweidrittelschwelle. Aber beim EU-Gipfel im Oktober verständigten sich die Staats- und Regierungschefs informell darauf, Einstimmigkeit zu suchen.

Gibt es allerdings partout keinen Konsens, könnten die Deckel-Befürworter beim Energieministertreffen kommende Woche auf eine Mehrheitsentscheidung dringen. Und die Gegner um Deutschland haben bislang keine Sperrminorität. Dafür wäre es nötig, dass sich ein weiteres bevölkerungsreiches Land wie Frankreich ihrem Lager anschließt. Für Bundeskanzler Olaf Scholz stünden dann knifflige Verhandlungen an.