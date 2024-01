Es war eine Personalrochade, bei der ein Zug den nächsten erzwingt. Weil der bisherige Generalbundesanwalt Peter Frank als Richter ans Bundesverfassungsgericht gewechselt ist und dort die Nachfolge von Peter Müller antritt, muss die Spitze der Bundesanwaltschaft neu besetzt werden. Was nicht ganz einfach ist, weil die Ermittlungsbehörde ein wachsendes und äußerst komplexes Aufgabenfeld bearbeitet, zu dem die Verfolgung des Rechtsterrorismus und die Aufklärung von Kriegsverbrechen gehören. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat nun einen Vorschlag präsentiert, dem noch der Bundesrat zustimmen muss. Jens Rommel, bisher Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH), soll künftig die Behörde leiten.

Bekannt geworden ist der 51-Jährige in seiner früheren Funktion als Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Von 2015 bis 2020 stand er an der Spitze der Ludwigsburger Behörde. Also in einer Zeit, in der sich die Strafverfolgung verstärkt auf das Wachpersonal der Konzentrationslager richtete. 2016 hatte der BGH im Fall des KZ-Buchhalters Oskar Gröning entschieden, dass auch die kleinen Rädchen im Getriebe der NS-Vernichtungsmaschinerie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, ohne Nachweis individuell zurechenbarer Morde. Diese Linie hatte sich bereits 2011 im Demjanjuk-Prozess abgezeichnet und zog weitere Ermittlungen nach sich, zu Auschwitz, zu Majdanek, zu Stutthof. Die letzten noch lebenden Greise, die einst den organisierten Massenmord bewachten, wurden vor Gericht gestellt.

"Weder verwandt noch verschwägert" mit dem Generalfeldmarschall aus der Nazizeit

Jens Rommel musste in dieser Zeit häufig die Frage beantworten: Was wollt ihr heute noch mit den alten Männern? Mord verjährt nicht, hätte er juristisch nüchtern entgegnen können, aber er hatte eine klügere Antwort parat: Diese Verbrechen habe der damalige deutsche Staat organisiert, daraus erwachse eine besondere Verpflichtung für den Rechtsstaat. "Unser Blick auf die kleinen Rädchen macht klar, dass diese Verbrechen nicht einfach geschehen, sondern von einzelnen Menschen begangen werden," sagte er vor ein paar Jahren der taz.

Gefragt wurde er damals auch nach seinem Nachnamen - und nein, mit dem Generalfeldmarschall aus der Nazizeit ist er "weder verwandt noch verschwägert", wie er geduldig klarstellte. Jens Rommel stammt aus dem baden-württembergischen Ellwangen, aus einer Familie ganz ohne Juristen, der Vater hatte Maschinenbau studiert, die Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin. Ein Schülerpraktikum bei einem Rechtsanwalt hatte ihn so beeindruckt, dass er sich nach dem Abitur gegen Romanistik und fürs Jurastudium in Augsburg und später Würzburg entschied. Freilich komplettiert durch eine fachspezifische Fremdsprachenausbildung, die ihn für ein Semester nach Lyon führte.

Die Bundesanwaltschaft expandiert - Terror und Kriegsverbrechen sorgen für Beschäftigung

2003 begann Rommel als Richter in der baden-württembergischen Justiz, es folgten die karrieretechnisch so wichtigen Abordnungen, etwa ans baden-württembergische Justizministerium und als Referent in der Brüsseler Landesvertretung. Eine Station sticht hier besonders hervor: Von 2007 bis 2010 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bundesanwaltschaft, damals von Monika Harms geleitet.

Was ihn nun erwartet, da er selbst Generalbundesanwalt wird, lässt sich mit einem Blick auf die Meldungen der vergangenen Wochen erahnen. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine Reichsbürgergruppe erhoben, die einen Staatsstreich geplant haben soll. Sie setzte Haftbefehle gegen drei mutmaßliche Hamas-Terroristen durch. Und sie klagte zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe Hisbollah an.

Die expandierende Ermittlungsbehörde mit ihren rund 300 Mitarbeitern arbeitet an den Kreuzungspunkten nationaler und internationaler Krisen. Gegen einen Schergen des syrischen Assad-Regimes haben die Ankläger ein Urteil wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erwirkt, in der Ukraine helfen sie bei der Aufklärung völkerrechtlicher Verbrechen. Jens Rommel, der einst lange zurückliegende Straftaten aufgeklärt hat, bekommt es künftig mit sehr gegenwärtigen Großverbrechern zu tun.