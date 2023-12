Von Tim Frehler und Kathrin Müller-Lancé

Fritz Schäffer öffnet an seinem PC noch einmal den Elternbrief, den er zuletzt geschrieben hat. Der Wandertag koste "sieben bis neun Euro pro Schüler/in" steht da. Schäffer ist Lehrer an einem Gymnasium in Ingolstadt und will, dass sich die Eltern aller seiner Schülerinnen und Schüler angesprochen fühlen, wenn er so einen Brief verschickt. Aber inzwischen ist er verunsichert: "Keine Ahnung, ob ich das in Zukunft noch so schreiben darf."