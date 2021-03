Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Europas Probleme mit Corona-Impfstoffen sind grün-weiß schraffiert. Zumindest sieht das so auf den Folien aus, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag den EU-Staats- und Regierungschefs präsentiert. Zu Beginn des Videogipfels stand am Nachmittag die Pandemie-Bekämpfung auf der Tagesordnung, und von der Leyen informierte die Runde über Vakzinlieferungen an die EU. Die Mittel des Pharmakonzerns Astra Zeneca waren in der Präsentation mit einem grünen Balken dargestellt, und grün-weiß schraffiert war all das, was die Firma versprochen, aber doch nicht geliefert hat.

Von Dezember bis Ende Juni soll das britisch-schwedische Unternehmen 300 Millionen Dosen zur Verfügung stellen - schafft aber höchstens 100 Millionen. Diese enorme Lücke ist ein wichtiger Grund dafür, dass in vielen Mitgliedstaaten die Impfkampagnen nur schleppend angelaufen sind. Insgesamt lieferten drei Produzenten bislang 88 Millionen Dosen aus, bis Monatsende sollen es 106 Millionen sein. Hätte Astra Zeneca seine Verpflichtungen für das erste Quartal erfüllt, wären es fast doppelt so viele. Zugleich wurden aus der EU in den vergangenen vier Monaten 77 Millionen Impfdosen in 33 Staaten ausgeführt, wie von der Leyen vorrechnete.

Mit diesen Daten wollte die Deutsche für den durchaus umstrittenen Schritt ihrer Behörde werben, die Regeln für den Export von Corona-Vakzinen zu verschärfen. Ohnehin müssen Hersteller solche Ausfuhren seit Anfang Februar genehmigen lassen, doch die Kommission beschloss am Mittwoch, weitere Gründe einzuführen, wieso Mitgliedstaaten diese Anträge ablehnen können. Die ausgeweitete Regelung tritt am Freitag in Kraft; die Zustimmung der Staaten ist nicht nötig.

Trotzdem wollten die Staats- und Regierungschefs darüber am Donnerstag diskutieren. Gerade Mitgliedstaaten mit wichtiger Pharmaindustrie - etwa Belgien, Schweden oder die Niederlande - sehen die Drohung mit Exportverboten als heikel an. Ein EU-Diplomat aus diesem Kreis warnte vorab, dass alle verlieren würden, wenn Staaten und Wirtschaftsblöcke gegenseitig Exporte von Vakzinen und Vakzin-Rohstoffen einschränkten. Zudem sind viele Regierungen verärgert, dass von der Leyen einen derart heiklen Beschluss gerade mal einen Tag vor dem Gipfel verkündet. So bleibt kaum Zeit, die Details zu analysieren.

Astra Zeneca lässt endlich ein weiteres Werk zertifizieren

Immerhin gibt es beim Problemfall Astra Zeneca auch gute Neuigkeiten. Das Unternehmen lässt Impfstoffe in zwei EU-Werken produzieren, von Auftragsfertigern in den Niederlanden und in Belgien. Mit "Anlaufschwierigkeiten" in Belgien hatte der Konzern die Lieferausfälle begründet. Doch im niederländischen Werk des Anbieters Halix wird eifrig produziert. Allerdings ist diese Fabrik bislang nicht von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen. Daher können die Vakzine nicht in der EU eingesetzt werden - sehr wohl aber in Großbritannien. In der Kommission wird der böse Verdacht geäußert, Astra Zeneca habe sich mit der Zulassung extra viel Zeit gelassen, um zunächst Großbritannien versorgen zu können. Doch am Mittwoch stellte das Unternehmen schließlich den lange ersehnten Antrag. So könnten noch im März die ersten Dosen aus dieser Fabrik an EU-Staaten verteilt werden, heißt es.

Die Lieferausfälle provozieren Streit in der EU. Manche Mitglieder bestellten wenig von den teureren Vakzinen von Moderna und Biontech/Pfizer, dafür mehr von Astra Zeneca - ein Fehler, wie sich nun zeigt. Der Österreicher Sebastian Kurz hat mit seinen Klagen über den "Impfbasar" und angebliche "Geheimverträge" viele in Brüssel verärgert. Er fordert seit Tagen einen Ausgleichsmechanismus und sagte vor dem Treffen: Gäbe es keine Lösung, könnte das "einen Schaden für die EU auslösen, wie wir es schon lange nicht erlebt haben."

Praktischerweise können Biontech und Pfizer kurzfristig zehn Millionen Dosen mehr liefern. Einige EU-Mitglieder schlugen vor, ein Drittel davon unter fünf besonders betroffenen Ländern aufzuteilen. Doch Wien reicht das nicht, denn es bekäme keine Extra-Rationen. Wie erwartet sprach Bundeskanzler Kurz das Thema beim Gipfel an und drohte mit einem Veto. Hingegen betonte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Wortmeldung, dass die "Lieferverträge von den Mitgliedstaaten unterschrieben" worden seien - "und nicht von einigen dummen Bürokraten". Aber eine Debatte oder gar Feilschen um Impfdosen war nicht geplant.

Merkel verteidigt die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen

Als dasselbe Thema zuvor am Donnerstag im Bundestag diskutiert wurde, war der Ton ein anderer. "Es war richtig, auf die gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstoffen durch die Europäische Union zu setzen", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung. Ausführlich sprach sie über das andere brisante Thema, das der Gipfel behandeln sollte: das Verhältnis der EU zur Türkei. "Das werden keine einfachen Gespräche, aber ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen", sagte die Kanzlerin - die genau weiß, dass es an ihr lag, dass im Dezember keine Sanktionen wegen der Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer verhängt wurden. Seitdem umwirbt Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Europäer und verzichtet auf Provokationen, zumindest gegenüber der EU.

Merkel klagte, dass in der Türkei Menschenrechte "in vielen Fällen" nicht respektiert würden. Auch wenn es ein "sehr, sehr bedauerliches Zeichen" sei, dass die Türkei gerade ihren Austritt aus der Istanbul-Konvention des Europarats zur Gewalt gegen Frauen verkündete, warb Merkel für Dialog und ein Angebot an Ankara. Wie umfangreich dies sein soll, darum wird heftig gestritten werden. Neben Griechenland und Zypern will auch Frankreich wenig Zugeständnisse machen.

Im Entwurf der Abschlusserklärung, die am Vormittag vorlag, wurden nochmals die jüngsten Angriffe Erdoğans auf Medien und Oppositionsparteien verurteilt, aber zugleich gibt es konkrete Belohnungen für eine weitere Deeskalation im östlichen Mittelmeer. Demnach könnte der EU-Ministerrat in Kürze mit der Vorbereitung von Verhandlungen über eine ausgeweitete Zollunion mit der Türkei beginnen, worauf Ankara seit Langem dringt.

Beim Thema Migration und Flüchtlinge will die EU die Zusammenarbeit fortführen

Fortführen möchte die EU die Zusammenarbeit beim Grenzschutz und der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Als Anreiz für die Türkei soll die Kommission beauftragt werden, weitere Finanzhilfen für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen vorzubereiten. Als sicher gilt, dass sich der EU-Gipfel im Juni wieder mit der Türkei befassen wird, um notfalls Sanktionen oder andere Maßnahmen treffen zu können.

Mit der Entscheidung, den EU-Gipfel als Videokonferenz abzuhalten, schrumpfte auch die geplante Aussprache über die Beziehungen der Europäischen Union zu Russland zu einem "Informationspunkt" zusammen. Dies wurde auch mit Sicherheitsbedenken begründet. Welche Politik er gegenüber Wladimir Putin zu verfolgen gedenkt, wollte US-Präsident Joe Biden am Abend per Videoschalte erläutern.

Auf Einladung von EU-Ratspräsident Charles Michel sollte Biden über die künftige transatlantische Agenda sprechen. Neben der Bewältigung der Klimakrise dürfte vor allem auch der künftige Umgang mit China eine wichtige Rolle spielen, wo Biden die Europäer auffordern dürfte, enger mit den USA zu kooperieren und sich von Peking nicht einschüchtern zu lassen.