Bis Ende Oktober sollen keine Großveranstaltungen wie Volks-, Stadt-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste sowie Kirmesveranstaltungen stattfinden dürfen. Das berichten die Sender RTL und n-tv unter Berufung auf ein Papier, das als Beschlussvorlage für Beratungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Länder am Mittwoch dienen soll. Die Beschlussvorlage sieht außerdem vor, dass die Länder spätestens nach den Sommerferien zum schulischen Regelbetrieb zurückkehren wollen, vorausgesetzt das Infektionsgeschehen entwickelt sich weiter wie aktuell. Wichtig sei auch, dass entsprechende Schutz- und Hygienekonzepte vorlägen. "Zeitnah" solle auch von der Notbetreuung zu einem möglichst vollständigen Regelbetrieb der Kinderbetreuungsangebote zurückgekehrt werden.

Des Weiteren haben sich die Länder laut der Beschlussvorlage darauf geeinigt, die Regeln zum Mindestabstand und der Hygiene gemeinsam fortzusetzen. Zuletzt hatte es in den Ländern Einzelregelungen gegeben, die eine gemeinsame Lösung unwahrscheinlich erschienen ließen. In der Vorlage heißt es der Mindestabstand von 1,5 Metern, verstärkte Hygiene-Maßnahmen sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel, hätten sich bewährt "und werden fortgeführt". Bürgerinnen und Bürger seien angehalten, ihre Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu halten. Nachdem Thüringen und Brandenburg in ihren Lockerungsregeln zeitweise schon weiter sind, wurde für möglich gehalten, dass beide Länder Protokollerklärungen zu dem Punkt abgeben.

Über 6,4 Millionen Downloads der Corona-Warn-App

Die am Dienstag in Deutschland gestartete Corona-Warn-App ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bisher bereits 6,4 Millionen Mal heruntergeladen worden. "Das sind weit über sechs Millionen Gründe, warum das Coronavirus künftig weniger Chancen hat", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Jeder einzelne, der die App nutze, mache einen Unterschied. "Dieser starke Start sollte noch mehr Bürger motivieren, mitzumachen. Denn Corona eindämmen, das ist ein Teamspiel."

Die Anwendung soll das Nachverfolgen von Corona-Infektionen leichter und schneller machen. Dafür misst sie, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie nachträglich anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich freiwillig - auch ohne Symptome - auf Kassenkosten testen lassen. Kontaktdaten werden nicht zentral gespeichert, sondern nur jeweils auf den Smartphones.

Viele Neuanmeldungen bei Tafeln

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Tafeln in Deutschland verzeichnen eine neue Hilfsbedürftigkeit durch die Corona-Pandemie. Allerdings erreichten sie derzeit nicht alle Menschen, die sonst regelmäßig Unterstützung suchten, teilte der Dachverband Tafel Deutschland in Berlin mit. Zwar hätten sich die Tafeln schnell auf veränderte Bedingungen durch Corona eingestellt und Ausgabestellen wieder geöffnet; allerdings seien die Angebote wegen der Abstandsregeln weiterhin eingeschränkt. Die aktuell 830 geöffneten Tafeln sehen sich demnach mit zwei Entwicklungen konfrontiert. Einerseits kämen von Woche zu Woche wegen Jobverlusts oder Kurzarbeit mehr Menschen erstmals zu den Tafeln. Andererseits blieben viele vor allem ältere Menschen, die sonst die Angebote der Tafeln nutzen, weiter zuhause.

Der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Jochen Brühl, sprach von einer "neuen Form der Not". Vermehrt kämen jüngere Menschen, die bis vor kurzem überhaupt nicht auf Tafeln angewiesen waren "und nun vor Erleichterung weinen, weil sie etwas zu essen bekommen und ihren Kühlschrank wieder füllen können". Auch wenn die Bundesregierung bereits schnelle und unbürokratische Hilfen auf den Weg gebracht habe, seien einige Menschen "in existenzielle Not geraten", so Brühl. Für die kommenden Wochen rechnet die Organisation mit weiter steigenden Kundenzahlen.

Besorgt zeigt sich der Dachverband über Senioren, die aus Furcht vor Ansteckung zuhause blieben, obwohl sie Unterstützung benötigten. "Älteren Menschen fehlt es nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an Kontakten", so Brühl. Einige Tafeln könnten Lieferdienste für besondere Risikogruppen einrichten. Begegnungen und Gespräche in der Tafel fielen aber für sie weg. Die Politik dürfe arme Menschen in der Krise nicht vergessen. Aktuell sind den Angaben zufolge noch 120 der 949 Tafeln bundesweit geschlossen. Gründe seien vor allem beengte Räumlichkeiten sowie fehlende Ehrenamtliche. Ein Großteil der Tafel-Aktiven gehöre qua Alter oder Vorerkrankungen der Risikogruppe an.

Schwesig: Auf keinen Fall wieder bundesweiter Lockdown

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert, dass bei der Corona-Bekämpfung die regionalen Unterschiede in den Bundesländern stärker berücksichtigt werden. "Es darf auf keinen Fall wieder zu einem bundesweiten Lockdown kommen. Wir müssen jetzt regional und lokal schauen", sagte die Sozialdemokratin vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Schwesig betonte zwar, dass in grundsätzlichen Fragen wie Abstandsgebot, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht Einigkeit herrschen müsse. Gleichzeitig plädierte sie jedoch dafür, dass bei der Öffnung etwa von Kitas und touristischen Angeboten je nach Region differenziert werden sollte. "Es ist klar, dass wir zum Beispiel unsere Kitas früher öffnen konnten, unseren Tourismus eher öffnen konnten als Bayern, weil wir viel weniger betroffen sind", sagte die Ministerpräsidentin. Mecklenburg-Vorpommern meldet die mit Abstand geringste Zahl von Corona-Infizierten und -Toten.

Zudem forderte Schwesig eine nationale Teststrategie für Schulen und Kitas: "Dort, wo in einer Kita oder in einer Schule ein Fall auftritt, muss sofort durchgetestet werden, damit wir schnell Sicherheit haben." Die Kosten für die Tests sollten nach Schwesigs Ansicht die Krankenkassen übernehmen. Man müsse präventiv vorgehen und nicht erst dann, wenn Corona auftrete.

Heftiger Corona-Ausbruch in Berlin

Der Berliner Bezirk Neukölln hat wegen Corona-Fällen für 369 Haushalte Quarantäne angeordnet. Die Betroffenen lebten an sieben Standorten in verschiedenen Kiezen, sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Dienstag. Pro Haushalt werden demnach bis zu zehn Bewohner vermutet, genaue Zahlen liegen bisher nicht vor. Inzwischen hat sich Liecke zufolge die Zahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Menschen in dem Zusammenhang auf 70 erhöht, unter ihnen auch Kinder. Die Fälle seien auf die Haushalte verteilt und nicht unbedingt konzentriert an einer Stelle, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Mittwoch bei radioeins. Die Verläufe seien zwar relativ mild. Das heiße aber nicht, dass die Situation einfach sei.

Nachdem das Virus in Europa zunächst in Skigebieten grassierte, sei es nun auch in Mietskasernen angekommen, sagte Hikel. Es treffe die Schwächsten der Gesellschaft. Sozialarbeiter seien vor Ort, für den kurzfristigen Bedarf der Menschen in Quarantäne würden Hilfspakete organisiert.

Bundesregierung wirbt für Warn-App

In Berlin hat die Regierung die offizielle Corona-Warn-App des Bundes vorgestellt. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte, ihre Nutzung sei ein "kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung". Braun hob "ein hohes Maß an Datensicherheit" hervor, das bei der Nutzung der App gewährleistet sei - vor allem durch den Verzicht auf GPS-Daten. Der nun eingesetzte Bluetooth-Standard ermögliche eine "gute Messmethode" und eine gute "Abschätzung der Zeitdauer und Entfernung", in der Kontakte zwischen Menschen vonstatten gehen. Braun sagte, es sei nicht die erste Corona-App, die vorgestellt wurde, aber: "Ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte die Freiwilligkeit und die Anonymität, die die App auszeichneten. "Die App ist sicher, freiwillig und leicht handhabbar." Er sprach aber auch von Grenzen. "Diese App ist kein Allheilmittel." Es werde auch zu falschen Alarmen kommen. Sie sei auch "kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges weiteres Werkzeug in der Pandemie", sagte der CDU-Politiker. Sie ersetze allerdings nicht "vernünftiges Verhalten und aufeinander achtgeben". Hygieneregeln und Masken seien weiterhin notwendig.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, die App erfülle "höchste Ansprüche, was den Datenschutz angeht". Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte das Prinzip der "doppelten Freiwilligkeit". Man entscheide selbst, ob man die Anwendung auf dem Smartphone installiere - und dann auch, ob man bei einem positiven Test dies der App mitteile. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bezeichnet die App als Schutz gegen möglicherweise wieder steigende Infektionen. Die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten sei ein wesentlicher Grund, warum Deutschland relativ gut durch die Krise gekommen sei.

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes war am frühen Dienstagmorgen zum Download bereitgestellt worden. Im App-Store von Google konnte sie bereits um kurz nach zwei Uhr morgens heruntergeladen werden. Als Urheber der App mit dem Namen "Corona-Warn-App" wird das Robert-Koch-Institut genannt. Bei Apple kam es zunächst noch zu Verzögerungen - Nutzer klagten in sozialen Medien über Probleme bei der Verfügbarkeit und beim Herunterladen der Anwendung.

Die App soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglichen und dadurch die Infektionsketten verkürzen. Die Regierung wirbt für eine breite Nutzung und verspricht hohen Datenschutz. Forderungen nach einem Gesetz lehnte sie ab - das Herunterladen der App soll für alle Bürger freiwillig sein. Vor dem Startschuss beschwor Kanzleramtsminister Braun in einem Interview die Sicherheit des Programms: "Diese App ist so sicher, wie sie nur sein kann", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal t-online.de. Der Quellcode sei offengelegt worden, ein höheres Maß an Transparenz könne man "kaum leisten".

Ärzte unterstützen die neue App. "Das ist ein sehr sinnvolles Instrument", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Die App sorge auf einfache Weise dafür, Infektionsketten zu erkennen. "Sie ermöglicht aber auch, persönliche Vorsorge zu treffen - indem man sich bei einer entsprechenden Warnmeldung testen lassen kann." Die App wirke natürlich nur dann, wenn man möglichst viele Menschen fürs Mitmachen gewinne. "Sie würde noch besser wirken, wenn man das System grenzüberschreitend in Europa gangbar machen könnte."

Die Anwendung kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet diese anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Kontaktdaten werden nicht - wie zunächst vorgesehen - zentral gespeichert, sondern nur auf den Smartphones. Die Entwicklungskosten betragen etwa 20 Millionen Euro.